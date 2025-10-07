Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightഗ​സ്സ:...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 7:39 AM IST

    ഗ​സ്സ: പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നൈ​തി​ക​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ: പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നൈ​തി​ക​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍
    cancel
    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ധീ​ര​ജ​ന​ത ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ര​ണം’ എ​ന്ന അ​സാ​മാ​ന്യ​മാ​യ നി​ശ്ച​യ​ ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ചെ​റു​ത്തു​ നി​ല്‍പ്, ഏ​റ്റ​വും നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ഇ​പ്പോ​ള്‍ തു​റ​ന്നു​ത​രു​ന്ന​ത്

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഗ​സ്സ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത്, വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​വും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും തു​ട​ര്‍ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ദു​സ്സ​ഹ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​പോ​ലും സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ത​ട​യു​ന്നു. ക്ഷാ​മ​വും രോ​ഗ​വും മ​ര​ണ​വും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ​യു​ള്ള താ​ക്കീ​തു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ര​ന്ത​രം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭൂ​പ​ടം, ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ചി​ന്തി​ക്കാ​ന്‍പോ​ലും അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഫ​ല​സ്തീ​നെ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ യു.​എ​ൻ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്‌ എ​ന്ന ജി​യോ​പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ് ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​മാ​സ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഫ​ലം 2024-25ൽ ​പൊ​തു​വി​ല്‍ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഫ​ല​സ്തീ​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ്‌. ഒ​പ്പം​ത​ന്നെ, ശീ​ത​യു​ദ്ധ​ക്കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത്, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ-​ഉ​ല്‍പ​തി​ഷ്ണു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം, ആ​ഗോ​ളാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍-​കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റു​ക​ൾ, കോ​ട​തി​ക​ൾ, തെ​രു​വു​ക​ൾ-​എ​ല്ലാം​ചേ​ര്‍ന്ന പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന​തും കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. ശീ​ത​യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്തെ ചേ​രി​ചേ​രാ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും​വി​ധം ഫ​ല​സ്തീ​നാ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള​പി​ന്തു​ണ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ള്‍

    ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഫ്ലാ​ഷ്‌​പോ​യ​ന്റ് ക​ട​ൽ​വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ല്‍ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ സ​മു​ദ്രോ​പ​രോ​ധ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കാ​നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട മ​ൾ​ട്ടി-​വെ​സ​ൽ സി​വി​ൽ​സ​മൂ​ഹ​ദൗ​ത്യ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യി​ലെ ബോ​ട്ടു​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി, അ​വ​യി​ല്‍ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ അ​വ​രെ അ​പ​മാ​നി​ക്കാ​നും പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഹീ​നോ​ദ്യ​മം ലോ​ക​മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നൈ​തി​ക​മാ​യ അ​ധഃ​പ​ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​യ​റ്റ ആ​ഴ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​പ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ലെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​പി​ന്തു​ണ ഒ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഭീ​ക​ര​ത​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത ആ​ഗോ​ള​ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്കു​മു​ണ്ട്.

    സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല മൂ​ന്നു​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, 2007-09 കാ​ലം​മു​ത​ല്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന ക​ട​ല്‍ ഉ​പ​രോ​ധ​ന​യ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ഇ​ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ധീ​ര​മാ​യി അ​വി​ടേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3ന് ​ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 42.5 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ, പോ​ളി​ഷ് പ​താ​ക​യു​ള്ള മാ​രി​നെ​റ്റ് എ​ത്തി​യ​ത്, ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​പ​രോ​ധ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ബോ​ട്ട് ഗ​സ്സ​തീ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ടു​സ​മീ​പ​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​തീ​ര​ത്തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ​മു​ദ്രോ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ പാ​പ്പ​ര​ത്ത​ത്തെ ദൗ​ത്യം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ​രോ​ക്ഷ​വി​ജ​യം ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് നേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ മു​ത​ല്‍, യൂ​റോ​പ്പി​ലും ഏ​ഷ്യ​യി​ലും ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലും സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും യു.​എ​സി​ലും ഉ​ട​നീ​ളം നൈ​സ​ര്‍ഗി​ക സി​വി​ല്‍സ​മൂ​ഹ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​രാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. അ​ഭൂ​ത​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ ഈ ​സി​വി​ൽ-​സ​മൂ​ഹ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നു​കൂ​ടി വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് പ​ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും, ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്ന നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത ഭേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്‌. കൂ​ടു​ത​ല്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നു. മൂ​ന്നാ​മ​താ​യി, ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​വൈ​രു​ധ്യ​ത്തെ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത്, ഗ​സ്സ​യോ​ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം നി​സ്സീ​മ​മാ​ണ് എ​ന്ന​ത് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ല്‍ മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ, നി​ർ​ദി​ഷ്ട കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ദാ​സ്യ​മു​ള്ള, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്ര​മ​മാ​ണ് നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ക്കൂ​ടി കൃ​ത്യ​മാ​യി വെ​ളി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഭീ​ക​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും

    ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ 50,000ത്തി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യോ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് 2025 മേ​യ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ യു​നി​സെ​ഫ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള ലി​ബ​റ​ല്‍ നി​ല​വി​ളി​ക​ള്‍ നി​ര​ന്ത​രം ഉ​യ​രു​ന്ന ഒ​രു ലോ​കം ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം എ​ത്ര​യോ പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ആ ​ലോ​കം ഇ​തി​നോ​ട് കാ​ട്ടു​ന്ന നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യും നി​സ്സം​ഗ​ത​യും എ​ന്താ​ണ് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്? ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യം, വെ​ള്ളം, ശു​ചി​ത്വം തു​ട​ങ്ങി​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും​മൂ​ലം മ​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന, യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ നി​സ്സാ​ര​മാ​യി ത​ട​യാ​വു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, അ​ര ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലോ ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്കി​ലോ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കു​ന​ല്‍കു​ന്നു. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ, അ​വ​യു​ടെ വൈ​പു​ല്യം​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ സ​ഹാ​യ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സം ഗ​സ്സ​ക്കാ​യു​ള്ള ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്‍റെ 20 ഇ​ന ‘‘സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി’’​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ര​സ്യ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹ​മാ​സി​ന് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ന​ൽ​കി​യ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം, ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം, ഗ​സ്സ​ക്കു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ട്ര​സ്റ്റി​ഷി​പ്, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ലെ കെ​ണി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ മ​റു​പ​ടി, ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യും പോ​സി​റ്റി​വാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഇ​ട​ക്കാ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഘ​ട​ന, വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​ക്ര​മം, ക​രാ​റി​ലെ ഉ​റ​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം മു​ത​ലാ​യ​വ​യോ​ട് അ​വ​ർ വി​യോ​ജി​ക്കു​ന്നു. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നൊ​ബേ​ല്‍ സ​മ്മാ​നം ത​ന്‍റെ ജ​ന്മാ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ് എ​ന്ന​മ​ട്ടി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്കു​ന്ന ട്രം​പ്, ഹ​മാ​സ് ‘‘സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​ണ്’’ എ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​ത് ത​ന്‍റെ നേ​ട്ട​മാ​യി ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഹ​മാ​സും ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ജ​ന​ത​യും എ​ക്കാ​ല​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ശാ​ശ്വ​ത​സ​മാ​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​ത് ത​ട​യു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് എ​പ്പോ​ഴും ട്രം​പും അ​മേ​രി​ക്ക​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഒ​രു കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്, പ​ദ്ധ​തി​യോ​ടു​ള്ള ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ സോ​പാ​ധി​ക​മാ​യ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് ഒ​രു വി​ല​പേ​ശ​ല്‍ നാ​ട​ക​മാ​യി ഇ​തി​നെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ത​ട​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    വി​നാ​ശ​വും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും

    അ​പ്പോ​ൾ, ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ന്താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്‌? ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​രോ​ധ​വും ത​ക​ര്‍ച്ച​യും ഏ​തൊ​രു യു​ദ്ധ​ത്തേ​ക്കാ​ളും മോ​ശ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ ഗ​സ്സ​യി​ല്‍ സം​ജാ​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​ദ്ധ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ പ​ല്ലി​ളി​ച്ചു​കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട്, ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​വും അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യ​വു​മാ​ണ് ഈ ​യു​ദ്ധം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. എ​യ​ര്‍ ഡ്രോ​പ്സ് കൊ​ണ്ടോ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ വി​ത​ര​ണം​കൊ​ണ്ടോ മ​രു​ന്ന്-​കു​ടി​വെ​ള്ള-​ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വി​ധം ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​നു​ഷ്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​വ്യ​വ​സ്ഥ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​ട​തി​യു​ടെ (ഐ.​സി.​സി) വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ-​അ​വ എ​ത്ര ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഐ.​സി.​സി വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം, കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു രാ​ജ്യ​മെ​ങ്കി​ലും (സ്ലൊ​വീ​നി​യ) നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വേ​ശ​ന നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഐ.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​മാ​ന​റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. നെ​ത​ന്യാ​ഹു എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​ന് ഹം​ഗ​റി ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    യൂ​റോ​പ്പി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍ക്കൂ​ടി​പ്പോ​ലും പ​റ​ക്കാ​ന്‍ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​മ​താ​യി, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, സ്പെ​യി​ൻ, നോ​ർ​വേ, സ്ലൊ​വീ​നി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബെ​ൽ​ജി​യം, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ്, മാ​ൾ​ട്ട, അ​ൻ​ഡോ​റ, മോ​ണ​കോ, കാ​ന​ഡ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കി​ങ്ഡം, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ, ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 156-157 ആ​യി​ട്ടാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ ജി-20​യി​ലെ 14 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ധീ​ര​ജ​ന​ത ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ര​ണം’ എ​ന്ന അ​സാ​മാ​ന്യ​മാ​യ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ചെ​റു​ത്തു​നി​ല്‍പ്, ഏ​റ്റ​വും നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഗ​സ്സ​യു​ദ്ധം ഇ​പ്പോ​ള്‍ തു​റ​ന്നു​ത​രു​ന്ന​ത്. ഹ​താ​ശ​രാ​യ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഒ​ഴു​കി​യ ചോ​ര​യും പൊ​ലി​ഞ്ഞ ജീ​വ​നും ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും വൃ​ഥാ​വി​ലാ​വി​ല്ല എ​ന്ന് ച​രി​ത്രം ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaWorld NewsLatest Newsisreal
    News Summary - gaza isreal war
    Similar News
    Next Story
    X