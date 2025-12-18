ഗസ്സ: വെടിനിർത്തലിനുശേഷവും അനന്തമായി തുടരുന്ന വംശഹത്യ

ഗസ്സ: വെടിനിർത്തലിനുശേഷവും അനന്തമായി തുടരുന്ന വംശഹത്യtext_fields
2025 വർഷം ആരംഭിച്ചത് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധ യന്ത്രം ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത അളവിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളോടും ഭയാനകമായ ക്രൂരതകളോടും കൂടിയാണ്. പന്ത്രണ്ട് ഇസ്രായേലി അവകാശ സംഘടനകൾ ഒരു സംയുക്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി: ‘2025 ഫലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മാരകവും വിനാശകരവുമായ വർഷമാണ്. വംശഹത്യായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അസാധാരണമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ലംഘനങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുകയും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി വാർത്താ പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവിധം സാധാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
ഇസ്രായേൽ വിവേചനരഹിതമായ കൊലപാതകങ്ങളും, അനിയന്ത്രിതമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും, ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതമായി കുടിയിറക്കലും പലതവണ നടത്തി. ദുരിതാശ്വാസ സഹായവും വൈദ്യസഹായവും നിർത്തലാക്കൽ 2025ൽ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേൽ നേതാക്കളുടെ ഉത്തരവുകളുടെ കീഴിലാണ് നടന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യാമിൻ നെതന്യാഹു (അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധ കുറ്റവാളിയും ഐ.സി.സി അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുള്ളയാളുമാണ്), ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇയാൽ സമീർ എന്നിവരുടെ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ഇസ്രായേലിനെതിരായ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിനു ശേഷമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അക്രമാസക്തമായ പ്രതികാര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും, ഈ കുറ്റകൃത്യം ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചതല്ല. ഫലസ്തീൻ ജനത പതിറ്റാണ്ടുകളായി ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന അധിനിവേശം, പുറത്താക്കൽ, മനുഷ്യത്വരാഹിത്യം, അക്രമം, കുടിയിറക്കൽ, കുറ്റം ചുമത്താതെ തടവിലാക്കൽ, വീടുകൾ തകർക്കൽ എന്നിവക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിനായുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു, ഇത് പ്രതീക്ഷയോ ഭാവിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പ്രസ്താവിച്ചു.
പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട അധിനിവേശം
പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിലടക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2025 അവസാനത്തോടെ, 11000ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികൾ ഇസ്രായേലി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. അതിൽ 3577 പേർ കുറ്റം ചുമത്താതെയുള്ള (ഭരണപരമായ തടങ്കലിൽ) തടവുകാരാണ്. അവരെ എന്തിനാണ് ജയിലിലടച്ചതെന്ന് അവർക്കോ അവരുടെ അഭിഭാഷകർക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ അറിയില്ല. ഈ വകുപ്പു പ്രകാരം അവരെ അനിശ്ചിതമായി തടങ്കലിൽ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ജയിലിലുള്ളവരിൽ 400 കുട്ടികളും 94 സ്ത്രീ തടവുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഗസ്സയിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞത് 3000 പലസ്തീനികൾ ‘നിയമവിരുദ്ധ പോരാളികൾ’ എന്ന പേരിൽ ഇസ്രായേൽ ജയിലുകളിലാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വർഗീകരണം. കുറ്റം ചുമത്താതെ കുട്ടികളെ തടവിലാക്കുന്ന ഏക രാജ്യം ഇസ്രായേൽ ആണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത പ്രേതഭൂമി
രണ്ടു വർഷത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയും വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. അവിശ്വസനീയമായ ക്രൂരതയും ദുരിതവും വരുത്തിവച്ചു. രണ്ടാം വർഷം ഫലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മാരകവും വിനാശകരവുമായിരുന്നു.
2025 ഒക്ടോബർ 10 ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പലതവണ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 400 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 980 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഗസ്സയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 7 മുതൽ 10 വരെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അക്രമം തുടരുകയാണെന്നും ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതം കൊല്ലപ്പെടുകയും കുടുംബങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പട്ടിണി, കുടിയിറക്കം എന്നിവ നേരിടുകയും ചെയ്യുവെന്നും ‘യുനിസെഫ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ശൈത്യകാലം, വെള്ളപ്പൊക്കം, തകർന്നുവീഴുന്ന ടെന്റുകൾ എന്നിവയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം താമസക്കാർക്ക് അഭയം തേടാൻ മറ്റൊരിടവുമില്ല. ഇസ്രായേൽ തുടർച്ചയായി തണുപ്പിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, പാർപ്പിടവും, കൂടാരങ്ങളും നിരസിച്ചതിനാൽ ഈ ശൈത്യകാലത്ത് മാത്രം ആറു ശിശുക്കൾ മരവിച്ച് മരിച്ചു.
വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങൾ, അവശ്യ സഹായ നിഷേധം
വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യ സ്പോൺസർ ആയ അമേരിക്കയെ നാണം കെടുത്തുന്നതാണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം. ഒന്നാം ഘട്ട വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ ഹമാസ് അംഗീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും മരിച്ചവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അവർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. (വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ ഇസ്രായേലി മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വലിയ മണ്ണുമാന്തി ഉപകരണങ്ങൾ ഫലസ്തീനികൾക്ക് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ, അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഫലസ്തീൻ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. വംശീയ വിവേചനത്തിന്റെ നഗ്നമായ രൂപം)
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏജൻസികളുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, മാനുഷിക സഹായങ്ങളുമായി 100 മുതൽ 150 വരെ ട്രക്കുകൾ മാത്രമേ ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിലേക്ക് അനുവദിക്കൂ. 600 ട്രക്ക് മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കണമെന്ന് വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. പരിമിതമായ ഭക്ഷ്യ സഹായം പട്ടിണി തുടരാൻ നിർബന്ധിതമാക്കി. ആവശ്യമായ 300,000 ടെന്റുകൾക്ക് പകരം പരിമിതമായ എണ്ണം (40,000ത്തോളം) ടെന്റുകൾ മാത്രമേ ഇസ്രായേൽ അനുവദിച്ചുള്ളൂ. ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ഐ.വി സൊല്യൂഷനുകൾ, ശസ്ത്രക്രിയാ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും തടയുന്നു.
പുതിയ അതിർത്തിയായി മഞ്ഞവര
ഗസ്സയെയും ഇസ്രായേലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പുതിയ സ്ഥിരം അതിർത്തിയായി മഞ്ഞ രേഖ മാറുമെന്ന് ഇസ്രായേലി പ്രതിരോധ മേധാവി പറയുകയുണ്ടായി. ജനസംഖ്യയെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞെരുക്കി, ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുക, അവരുടെ ചലനത്തെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക ഇവയെല്ലാം അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ ഒരു സമർത്ഥമായ മാർഗം.
19 ലക്ഷം പേർ, അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ 90ശതമാനം പേർ, കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു. 2024ൽ ഇത് ഏകദേശം 10 ലക്ഷമായിരുന്നു. 20,000ത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 70,000ത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 170,000 കവിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഗസ്സയുടെ 42ശതമാനം ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകൾ ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗസ്സയുടെ അഞ്ച് ശതമാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അവയെ വേർതിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ വരയുണ്ട്. എന്നാൽ, രേഖകൾ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കു നേരെ വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നു. അടുത്തിടെ, വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടി പ്രദേശത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ചപ്പോൾ 11 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം കൊല്ലപ്പെട്ടു. വീൽചെയറിലായ പിതാവിനു വേണ്ടി വിറക് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ 10ഉം 8ഉം വയസ്സുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തി.
അന്താരാഷ്ട്ര അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ച വംശഹത്യ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതിയായ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ ‘സാധ്യമായ’ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്ന് വിധിച്ചു. ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനും, ഫലസ്തീൻ ഇരകൾക്ക് പൂർണ്ണ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും, കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു. 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇസ്രായേലിന് ഐ.സി.ജെ സമയപരിധി നൽകി. പതിവുപോലെ, ഇസ്രായേൽ വിധി അവഗണിച്ചു. ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിനിൽക്കെ അവർ ഏറ്റവും മാരകമായ വംശഹത്യ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കായുള്ള യു.എൻ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽബനീസ്, വംശഹത്യ നടക്കുന്നത് ഒരു ‘കൊളോണിയൽ ഉന്മൂലനം’ പോലെയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ അക്രമത്തെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024 നവംബറിൽ യു.എന്നിൽ നടത്തിയ ധീരമായ പ്രസംഗത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി.
ഗസ്സയിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ നിരന്തരമായ ബോംബിങ്, പീരങ്കി, ഡ്രോണുകൾ, സ്നൈപ്പർമാർ എന്നിവ ആരെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. ഗസ്സ ഇപ്പോൾ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും മാലിന്യങ്ങളുടെയും മനുഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും ഒരു തരിശുഭൂമിയാണ്. അവിടെ അതിജീവിച്ചവർ വ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യത്തിനും രോഗത്തിനും ഇടയിൽ ജീവിതം തുടരുന്നു. ഗസ്സയിലെ ഫലസ്തീനികൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ എവിടെയും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തിന് വിധേയരായി. വാസയോഗ്യമല്ലാതായിത്തീർന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുടനീളം (കുന്നുകൂടിയതും അഴുകിയതുമായ മൃതദേഹങ്ങൾ) ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരാനായി ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ടും, ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. കൊല്ലുകയും ജീവനോടെ ചുട്ടെരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
2024 ഡിസംബറിൽ, മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനൽ ഗസ്സയിൽ ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ കമീഷൻ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധർ നടത്തിയ ഒരു നിന്ദ്യമായ റിപ്പോർട്ട് കമീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ നവി പിള്ള നൽകി. ഇസ്രായേൽ 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ‘ഗസ്സയിൽ വംശഹത്യ’ നടത്തിയതായും ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രിമിനൽ സൈന്യമാണ് എന്ന് പ്രശസ്ത മനുഷ്യാവകാശ വിദഗ്ദ്ധനും യു.എൻ അന്വേഷകനുമായ ക്രിസ് സിഡോട്ടി വ്യക്തമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഏറ്റവും ധാർമിക സൈന്യമാണെന്ന വാദത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഗസ്സയിലെ സംഘർഷം ‘ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്’ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘ക്രിസ്തു അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിലാണ്. ഇത് ഫലസ്തീനികളുടെ വംശഹത്യയാണ്. പക്ഷേ ലോകം നിശബ്ദതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു’ എന്ന് 2023 ഡിസംബറിൽ ബെത്ലഹേം പള്ളിയിലെ പാസ്റ്ററായിരുന്ന റവ. മുൻതർ ഐസക് തന്റെ ക്രിസ്മസ് ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം 2024 ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്മസ് പ്രസംഗത്തിലും അദ്ദേഹം അതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു. ‘ക്രിസ്തു ഇപ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ ഉണ്ട്. വംശഹത്യ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഗസ്സ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല’.
ഇസ്രായേലിലെ പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ബി’സെലം ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രായേലി ജൂത പണ്ഡിതനായ പ്രഫസർ ഒമർ ബാർട്ടോവ്, പ്രമുഖ ജൂത പ്രൊഫ. ആമോസ് ഗോൾഡ്ബെർഗ്, മറ്റൊരു ജൂത പണ്ഡിതനായ അവി ഷാലോം എന്നിവർ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
എല്ലാത്തരം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും കണ്ടെത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യാ ആക്രമണം നിഷ്കരുണം തുടർന്നു. ഇസ്രായേൽ ഒരു വംശഹത്യ യുദ്ധം നടത്തുകയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ യു.എസ്, യു.കെ, ജർമനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചു. പകരം, യു.എസ് ഇസ്രായേലിന് വൻതോതിലുള്ള ആയുധങ്ങളും സഹായവും രാഷ്ട്രീയ പരിരക്ഷയും നൽകി വംശഹത്യക്ക് വഴിയൊരുക്കി. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഇരകൾ തന്നെ അവരുടെ വംശഹത്യ തത്സമയം രേഖപ്പെടുത്തുകയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം, ഐ.ഡി.എഫ് സൈനികരും അവരുടെ സ്വകാര്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ വഴി അവരുടെ ക്രൂരതകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭീകരമായ മാനുഷിക ദുരന്തം
യുദ്ധത്തിലുടനീളം കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിരവധി പാശ്ചാത്യ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗസ്സയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 10 ശതമാനം പേർ ഇസ്രായേലി സൈനിക ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ തടങ്കലിൽ വെക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് 2024 ഏപ്രിലിൽ യൂറോ-മെഡ് മനുഷ്യാവകാശ നിരീക്ഷകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് 22 ലക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം 220000 പേർ.
ഗസ്സയിൽ മാത്രം നിലവിലുള്ള അക്രമാസക്തമായ മരണസംഖ്യ 100,000 കവിഞ്ഞുവെന്നാണ് 2025 നവംബറിൽ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെമോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദേശം 10,000 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കിടക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. പലരെയും ഐ.ഡി.എഫ് പിടികൂടി കൊണ്ടുപോയി. അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്തയും ഇല്ലായിരുന്നു. പലരെയും ഐ.ഡി.എഫ് രേഖപ്പെടുത്താതെ അടയാളപ്പെടുത്താത്ത കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്തു. വ്യക്തമായ യുദ്ധക്കുറ്റമാണിത്.
ഇതിനുപുറമെ, 2025ൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഇസ്രായേലും യു.എസും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും മാരകവുമായ ഡ്രിപ്പ് ഫീഡിങ് സംവിധാനമായ കുപ്രസിദ്ധമായ ഗസ്സ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സൃഷ്ടിച്ച ‘ദൈനംദിന ദുരന്തത്തിൽ’ 2,306 ഫലസ്തീനികൾ വെടിവച്ചു കൊന്നു. 16,929 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ പ്രേരിതമായ പട്ടിണി കാരണം 2025 ഒക്ടോബറോടെ 157 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 461 പേർ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു.
‘റോബോട്ടിക് ബോംബുകൾ അടക്കമുള്ള ആയുധ പരീക്ഷണം
2025 സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവേചനരഹിതമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഇസ്രായേൽ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ‘റോബോട്ടിക് ബോംബുകൾ’. ഇസ്രായേൽ പട്ടാളക്കാർ അവ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വിദൂരത്തുനിന്ന് പൊട്ടിച്ച് രസിക്കുന്നു.
സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. അത് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങളെ നിലംപരിശാക്കാനും സ്ഫോടന ദൂരത്തിലുള്ള ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളെയും ബാഷ്പീകരിക്കാനും കഴിയും. 500 മീറ്റർ വരെ. ശരീരഭാഗങ്ങൾ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങളും പൊടിയുമായി മാറുന്നു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ കേൾക്കാം. ഈ സ്ഫോടനം വിഷ രാസവസ്തുക്കൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇത് ജനങ്ങളെ ആഘാതത്തിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു അജ്ഞാത രോഗം പടർത്തുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ മാരകമായ ആയുധം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം റോബോട്ടിക് ബോംബുകൾ മൂലമുണ്ടായ യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ അജ്ഞാതമാണ്.
യൂറോ-മെഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവേചനരഹിതവും വ്യാപകവുമായ നാശം അവയെ നിരോധിത ആയുധങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അവയുടെ ഉപയോഗം യുദ്ധക്കുറ്റവും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യവുമാണ്.
വിഷ രാസവസ്തുക്കൾ, അഴുകുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ, പകർച്ച വ്യാധികൾ
ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അഭാവം, അമിതമായ തിരക്ക്, ശുചിത്വക്കുറവ്, വൈദ്യുതി ഇല്ലായ്മ, ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടൽ, തുറന്ന മലിനജല സംവിധാനം, സ്ഫോടനാത്മക ബോംബുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന വിഷ രാസവസ്തുക്കൾ, അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ, ജനങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കാൻ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപകാല വെള്ളപ്പൊക്കം, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം എന്നിവയെല്ലാം അങ്ങേയറ്റത്തെ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഗസ്സയിൽ ഭവനങ്ങളുടെ അഭൂതപൂർവമായ നാശമാണിത്. പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യാപനത്തിന് ഇവയെല്ലാം കാരണമാകുന്നു.
വംശഹത്യ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1,000 പേരിൽ 3.5 ആയിരുന്ന സ്വാഭാവിക മരണനിരക്ക് വംശഹത്യക്കിടെ 1,000 പേരിൽ 22 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ആറ് മടങ്ങ് വർധനവ്!
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗസ്സയിലെ ആയുർദൈർഘ്യം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള ശരാശരി 75.5 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 40.5 വർഷമായി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഇത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള ആയുർദൈർഘ്യത്തിന്റെ പകുതിയോളം കുറയുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു !! അതായത് ഗസ്സയിൽ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ 40 വയസ്സു വരെ മാത്രമാണ്.
ഇസ്രായേലി ജയിൽ സംവിധാനം പീഡന ക്യാമ്പുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണെന്ന് ഇസ്രായേലി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ബി'സെലം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തടവുകാർ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനം, അപമാനം, അവശ്യ വൈദ്യസഹായം നിഷേധിക്കൽ, പട്ടിണി, ഉറക്കക്കുറവ്, കടുത്ത ശാരീരിക പീഡനം, ബലാത്സംഗം എന്നിവക്ക് വിധേയരാകുന്നു. ബലാത്സംഗ ഭീഷണികൾ, അടിക്കൽ, സ്ത്രീ ശുചിത്വ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വസ്തുക്കൾ നിഷേധിക്കൽ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീ തടവുകാർ കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഹമാസ് ബന്ദികളെ കുറിച്ച് ലോകം പലപ്പോഴും കരഞ്ഞു. പക്ഷേ, കുറ്റമില്ലാതെയും അനിശ്ചിതമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ടതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീൻ ബന്ദികളെ അവർ മറക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ശ്മശാനം
യൂനിസെഫ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 17,000ത്തിലധികം കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയോ അനാഥരാകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, യു.കെ ആസ്ഥാനമായുള്ള സേവ് ദി ചിൽഡ്രൻ എന്ന ചാരിറ്റി 2024 ജൂലൈയിൽ 21,000 കുട്ടികളെ വരെ കാണാതായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു! കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർവചിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ വധശിക്ഷയുടെയും പീഡനത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം ഐ.ഡി.എഫ് അവരുടെ ബുൾഡോസറുകളും ടാങ്കുകളും പലസ്തീനികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഓടിച്ചുവിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭൂമിയാണിപ്പോൾ ഗസ്സ. രണ്ട് വർഷത്തെ വംശഹത്യയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശരാശരി 10 കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഭയാനക സ്ഥിതി
വെസ്റ്റ്ബാങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. 2025ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുടിയേറ്റ ആക്രമണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഫലസ്തീൻ വീടുകളും കാറുകളും കത്തിച്ചു. അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ നശിപ്പിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയും സ്വത്തുക്കളും കന്നുകാലികളും മോഷ്ടിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഭവനരഹിതരാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ 1000ത്തിലധികം പലസ്തീനികളെ കുടിയേറ്റക്കാരും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും കൊലപ്പെടുത്തി. നിരായുധരായ സാധാരണക്കാരെ അടുത്തുനിന്ന് വെടിവെച്ചു. കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടികളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. അത്തരം ക്രൂരതകൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഐ.ഡി.എഫ് 1000ത്തിലധികം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നിരവധി ഫലസ്തീൻ പാർപ്പിട പ്രദേശങ്ങൾ വേലികെട്ടി. ജീവിതം ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ. വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗം.
ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായാൽ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിർ അടുത്തിടെ പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഒരു ലോക നേതാവും പ്രതികരിച്ചില്ല! ധാർമികതയില്ലാത്തതും അടിസ്ഥാനപരമായി ചീഞ്ഞതുമായ ഒരു സമൂഹം!
