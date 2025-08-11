Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 6:00 AM IST

    നെഹ്‌റുവിനെതിരായ നുണബോംബുകൾ

    Jawaharlal Nehru
    ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്, പ്രി​യ സു​ഹൃ​ത്ത് ശി​വ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭി​ച്ച “നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട” ഒ​രു സ​ന്ദേ​ശം ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ചെ​യ്തു​ത​ന്നു. വെ​റു​മൊ​രു സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​ത്​: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ണ്ഡി​റ്റ് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും ‘യ​ഥാ​ർ​ഥ ച​രി​ത്രം’ എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ആ ​വി​ഷ​ലി​പ്ത സ​ന്ദേ​ശം, സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ-​വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത ഫാ​ക്​​ട​റി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ അ​മ്മ മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും, കു​ടും​ബം മു​ഗ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി​യ​താ​ണെ​ന്നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി തെ​റ്റും, ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യം നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​ന്ന​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ അ​ണി​ക​ൾ കു​ടും​ബ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും സ്​​കൂ​ൾ-​കോ​ള​ജ്​ അ​ലു​മ്നി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​ എ​ന്നാ​ണ്​ അ​​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഈ ​വി​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്ത് ശി​വ​നാ​ണ് എ​ന്നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ അ​മ്മ സ്വ​രൂ​പ് റാ​ണി​യും പി​താ​വ് മോ​ത്തി​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യാ​ത്ത​വ​ര​ല്ല ഇ​ത്​ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ​മേ​ൽ​ത്ത​ട്ട്​ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റു​കാ​ർ. പ​ക്ഷേ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ, ച​രി​ത്ര വി​ജ്ഞാ​നം കു​റ​വു​ള്ള അ​ണി​ക​ളി​ലും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലും ഈ ​നു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ സ​ത്യ​മെ​ന്ന്​ വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന ക​ർ​സേ​വ​യാ​ണ്​ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്വേ​ഷ-​അ​ശ്ലീ​ല ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യ ഒ​രു മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ടു​ത്തി​ടെ നെ​ഹ്‌​റു​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച വ്യാ​ജ ക​ഥ ഈ ​ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​റി​ന്​ വേ​ണ്ടി വ്യാ​ജ​വും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ​േക​സെ​ടു​ക്കാ​നോ നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​വാ​നോ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച്​ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന സ​ത്യം തി​ക​ഞ്ഞ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ലോ​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യും സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ നെ​ഹ്​​റു​വി​നെ​തി​രാ​യ നു​ണ​യാ​ണ്​ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ ​വി​ഷ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ ഏ​താ​നും വ​രി​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ അ​മ്മ തു​സ്സു റ​ഹ്മാ​ൻ ബാ​യ് എ​ന്ന മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ലി​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഗ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം എ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ ഗി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ഗാ​സി ത​ന്റെ പേ​ര് മാ​റ്റി​യെ​ന്നും വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​കെ​ട്ടു​ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു.

    ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റേ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റേ​യും ച​രി​ത്രം വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ പി​താ​വ് മോ​ത്തി​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു (1861–1931) പ്ര​മു​ഖ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​താ​വ് സ്വ​രൂ​പ് റാ​ണി. ഇ​രു​വ​രും ക​ശ്മീ​രി പ​ണ്ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. ഗി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ഗാ​സി എ​ന്ന മു​ഗ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മു​ത്ത​ച്ഛ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ദ​വും വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടു​ക​ഥ​യാ​ണ്. നെ​ഹ്‌​റു​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ഭ​വം ക​ശ്മീ​രി​ലെ ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലാ​ണ്. പ​തി​നെ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ, അ​വ​രു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട് അ​ല​ഹ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും കു​ടി​യേ​റി. ‘നെ​ഹ്‌​റു’ എ​ന്ന കു​ടും​ബ​നാ​മം അ​വ​രു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് (പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ/​ഹി​ന്ദി​യി​ൽ ‘ന​ഹ​ർ’) വ​ന്ന​ത്. രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട വം​ശാ​വ​ലി വി​വി​ധ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ച​രി​ത്ര​കൃ​തി​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, “Jawaharlal Nehru: A Biography” by Sarvepalli Gopal (Oxford University Press, 1975) “Selected Works of Jawaharlal Nehru”, published by Jawaharlal Nehru Memorial Fund എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ കു​ടി​യേ​റ്റ ച​രി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നെ​ഹ്റു​വി​നെ​യെ​ന്ന​പോ​ലെ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ​യും വാ​ട്സ്ആ​പ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വെ​റു​തെ​വി​ടു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പാ​ഴ്സി മ​ത വി​ശ്വാ​സി​യാ​യ ഫി​റോ​സി​നെ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം എ​ന്നാ​ണ് മു​ദ്ര​യ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ശ്മീ​ർ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല മോ​ത്തി​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന് വേ​ല​ക്കാ​രി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മ​ക​നാ​ണെ​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ഥ​യും എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ​യെ​ല്ലാം ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത് നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന എം.​ഒ. മ​ത്താ​യി ര​ചി​ച്ച ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ത്താ​യി​യു​ടെ പു​സ്‌​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ- “നെ​ഹ്‌​റു​യു​ഗ​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ” (1978), “മൈ​ഡേ​യ്‌​സ് വി​ത്ത് നെ​ഹ്‌​റു” (1979) -അ​ത്ത​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു ചി​ല അ​പ​ക​ട​ക​ര​വും വ്യാ​ജ​വു​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ണ്ട്. 2008ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം, മു​സ്‍ലിം-​ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി, ന​യ​ത​ന്ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ലെ ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം വ്യാ​ജ ക​ണ​ക്കു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ട്സ്ആ​പ് ‘സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല’ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര യു​ദ്ധ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രി​ലും രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ്​ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി, രാ​ഷ്​​ട്ര​ശി​ൽ​പി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്​​റു തു​ട​ങ്ങി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര നാ​യ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രി​ലും ഇ​ത്ത​രം നു​ണ​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ രാ​ജ്യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ സം​ഘ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ അ​വ​ർ അ​ശി​ക്ഷി​ത​രാ​യി തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. നു​ണ​ക​ൾ​ക്കും ച​രി​ത്ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ കൈ​യേ​റ്റ​ത്തി​നെ​തി​രി​ലും നേ​രു​കൊ​ണ്ട്​ പ്ര​തി​രോ​ധം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ക്തി വ​ർ​ഗീ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച കെ​ട്ടു​ക​ഥ​ക​ളി​ല​ല്ല, സ​ത്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

