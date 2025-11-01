Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    1 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 6:01 AM IST

    അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​മു​​ക്ത കേ​​ര​​ളം, അ​​തോ അ​​ഗ​​തി​​മു​​ക്ത കേ​​ര​​ള​​മോ?

    അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​മു​​ക്ത കേ​​ര​​ളം, അ​​തോ അ​​ഗ​​തി​​മു​​ക്ത കേ​​ര​​ള​​മോ?
    • അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​രെ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ ആ​​ധി​​കാ​​രി​​ക പ​​ഠ​​ന റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട​​ണം

    (സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രും കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് ന​​ൽ​​കു​​ന്ന തു​​റ​​ന്ന ക​​ത്ത്)

    കേ​​ര​​ള​​പ്പി​​റ​​വി ദി​​ന​​മാ​​യ ന​​വം​​ബ​​ർ ഒ​​ന്നി​​ന് കേ​​ര​​ള​​ത്തെ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ആ​​ദ്യ അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​മു​​ക്ത സം​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യി പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കാ​​ൻ സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ത​​യാ​​റെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ​​ല്ലോ. ഭ​​ക്ഷ​​ണം, സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യ വാ​​സ​​സ്ഥ​​ലം, അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന വ​​രു​​മാ​​നം, ആ​​രോ​​ഗ്യ​​സ്ഥി​​തി എ​​ന്നീ നാ​​ല് ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി, ജ​​ന​​കീ​​യ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്ത​​ത്തോ​​ടെ ന​​ട​​ത്തി​​യ സ​​ർ​​വേ​​യി​​ലൂ​​ടെ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ 64,006 അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളെ 2021 ജൂ​​ലൈ​​മു​​ത​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന ദാ​​രി​​ദ്ര്യ നി​​ർ​​മാ​​ർ​​ജ​​ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ദാ​​രി​​ദ്ര്യ​​മു​​ക്ത​​മാ​​ക്കി എ​​ന്നാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദം. അ​​ങ്ങ​​നെ ‘ദാ​​രി​​ദ്ര്യ നി​​ർ​​മാ​​ർ​​ജ​​നം’, ‘പ​​ട്ടി​​ണി​​യി​​ല്ലാ​​താ​​ക്ക​​ൽ’ എ​​ന്നീ സു​​പ്ര​​ധാ​​ന സു​​സ്ഥി​​ര വി​​ക​​സ​​ന ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി കൈ​​വ​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ആ​​ദ്യ സം​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യി കേ​​ര​​ളം മാ​​റു​​മെ​​ന്നും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​മ്പോ​​ൾ ഒ​​രു​​പാ​​ട് ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്നു.

    01 സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​രെ നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കാ​​ൻ ഏ​​തൊ​​ക്കെ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച​​ത്? ഏ​​ത് ആ​​ധി​​കാ​​രി​​ക സ​​മി​​തി​​യാ​​ണ് അ​​തി​​നാ​​യി സ​​ർ​​വേ ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്? ആ​​ധാ​​ര​​മാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച ഡേ​​റ്റ​​യു​​ടെ ആ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ത​​യും അ​​തി​​നാ​​യി ആ​​ധാ​​ര​​മാ​​ക്കു​​ന്ന പ​​ഠ​​ന റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടും ഏ​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.

    02- 2013ലെ ​​ദേ​​ശീ​​യ ഭ​​ക്ഷ്യ സു​​ര​​ക്ഷാ​​നി​​യ​​മം അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന പൊ​​തു​​വി​​ത​​ര​​ണ സ​​മ്പ്ര​​ദാ​​യ​​ത്തി​​ൽ നാ​​ല് വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ട​​ല്ലോ? അ​​തി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും ദ​​രി​​ദ്ര​​ർ എ​​ന്ന വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ മ​​ഞ്ഞ​​ക്കാ​​ർ​​ഡ് ഉ​​ള്ള അ​​ന്ത്യോ​​ദ​​യ അ​​ന്ന​​യോ​​ജ​​ന​​യി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​വ​​ർ 5.92 ല​​ക്ഷം കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് (സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക റി​​വ്യൂ 2024).

    അ​​വ​​ർ​​ക്ക് സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ 2023 മു​​ത​​ൽ സൗ​​ജ​​ന്യ​​മാ​​യി അ​​രി​​യും ഗോ​​ത​​മ്പും കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട​​ല്ലോ? കേ​​ന്ദ്രം അ​​രി​​ക്ക് കി​​ലോ​​ക്ക് 3 രൂ​​പ​​യും ഗോ​​ത​​മ്പി​​ന് 2 രൂ​​പ​​യും വി​​ല​​ക്ക് ല​​ഭ്യ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. പി​​ന്നെ എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ 64006 അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​രേ ഉ​​ള്ളൂ എ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്? ഈ ​​പ​​റ​​ഞ്ഞ​​വ​​രും അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ക​​ര​​ക​​യ​​റി​​യ​​ത് കൊ​​ണ്ടാ​​ണോ ഇ​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ര​​ളം അ​​തി​​ദാ​​രി​​ദ്ര്യ മു​​ക്ത​​മാ​​യി എ​​ന്ന് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്? അ​​ങ്ങ​​നെ വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ മ​​ഞ്ഞ കാ​​ർ​​ഡി​​ലു​​ള്ള AAY വി​​ഭാ​​ഗം ഇ​​നി ഉ​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല; അ​​തി​​ന്റെ കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ഹാ​​യം അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യി​​ല്ലേ?

    03 കേ​​ര​​ള ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണ വ​​കു​​പ്പ് പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​​യ കു​​റി​​പ്പ് പ്ര​​കാ​​രം ഒ​​രു വ​​രു​​മാ​​ന​​വും ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ർ, ര​​ണ്ടു​​നേ​​രം ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ർ, റേ​​ഷ​​ൻ കി​​ട്ടി​​യാ​​ലും പാ​​ച​​കം ചെ​​യ്യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​വ​​ർ, ആ​​രോ​​ഗ്യ​​സ്ഥി​​തി മോ​​ശ​​മാ​​യ​​വ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​രാ​​ണ് അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​ർ. അ​​വ​​ർ അ​​ഗ​​തി​​ക​​ൾ എ​​ന്ന ഗ​​ണ​​ത്തി​​ൽ വ​​രു​​ന്ന​​വ​​ര​​ല്ലേ. അ​​വ​​രെ​​യാ​​ണോ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​ർ എ​​ന്ന് വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്?

    04 2002ൽ ​​അ​​ന്ന​​ത്തെ കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ആ​​ശ്ര​​യ പ​​ദ്ധ​​തി​​യ​​ല്ലേ അ​​ഗ​​തി കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളെ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി അ​​വ​​ർ​​ക്ക് സ​​ഹാ​​യം ന​​ൽ​​കി​​വ​​ന്ന​​ത്? അ​​തി​​ന് 2007ൽ ​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ അ​​വാ​​ർ​​ഡും കി​​ട്ടി​​യി​​രു​​ന്ന​​ല്ലോ? അ​​ത് തു​​ട​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ എ​​ത്ര കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു? ഇ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ത്ര​​യു​​ണ്ട്? അ​​ത് പി​​ന്നീ​​ട് അ​​തി ദാ​​രി​​ദ്ര്യ നി​​ർ​​മാ​​ർ​​ജ​​ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യാ​​യി മാ​​റ്റി​​യ​​ല്ലോ? അ​​തി​​ന്റെ പ​​രി​​ഷ്ക​​രി​​ച്ച പ​​തി​​പ്പാ​​ണോ ഇ​​ത്? ഇ​​ന്ദി​​ര ആ​​വാ​​സ് യോ​​ജ​​ന​​പോ​​ലു​​ള്ള പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളെ കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്താ​​ണ​​ല്ലോ ആ​​ശ്ര​​യ​​യും ഇ​​തും ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്? ഇ​​പ്പോ​​ഴ​​ത്തെ അ​​തി ദാ​​രി​​ദ്ര്യ​​മു​​ക്തം ഇ​​തി​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​ണോ? ആ​​ദ്യ ലി​​സ്റ്റി​​ലെ 1,18,309 കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ 64006 ആ​​യി ചു​​രു​​ങ്ങി​​യ​​ത് ഒ​​രു പ്ര​​ഹേ​​ളി​​ക​​യ​​ല്ലേ?

    05 അ​​തി​​ദാ​​രി​​ദ്ര്യാ​​വ​​സ്ഥ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്നു എ​​ന്ന അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദ​​ത്തി​​ന് വ​​സ്തു​​താ​​പ​​ര​​മാ​​യ പി​​ൻ​​ബ​​ലം എ​​ന്താ​​ണ്? ആ ​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും കേ​​ന്ദ്ര പ​​ദ്ധ​​തി ആ​​നു​​കൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടോ.

    06 2011ലെ ​​സെ​​ൻ​​സ​​സ് പ്ര​​കാ​​രം സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് ആ​​കെ 1.16 ല​​ക്ഷം ആ​​ദി​​വാ​​സി കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി 4.85 ല​​ക്ഷം ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ൽ, പു​​തി​​യ ക​​ണ​​ക്കി​​ൽ 6400 കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളെ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര വി​​ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. അ​​താ​​യ​​ത് വെ​​റും 5.5 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ത്രം. അ​​വ​​ർ അ​​ഗ​​തി​​ക​​ളാ​​ണോ അ​​തോ അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​രാ​​യ AAY വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​​പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​രോ?

    അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​തി​​ദാ​​രി​​ദ്ര്യം മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ എ​​ന്ത് ഇ​​ന്ദ്ര​​ജാ​​ല​​മാ​​ണ് ന​​ട​​ന്ന​​ത്?

    07 അ​​തി​​ദാ​​രി​​ദ്ര്യം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന മ​​റ്റ് ജ​​ന​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ജീ​​വി​​ത​​സ്ഥി​​തി​​യ​​ട​​ങ്ങി​​യ സ​​ർ​​വേ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണോ?

    08 ദാ​​രി​​ദ്ര്യ സ​​ർ​​വേ​​യു​​ടെ രീ​​തി​​ശാ​​സ്ത്രം എ​​ന്താ​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​ദ്ദേ​​ശ​​വ​​കു​​പ്പ് പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളി​​ൽ/ മു​​നി​​സി​​പ്പാ​​ലി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ലി​​സ്റ്റ് ഓ​​ഫ് റെ​​ക്ക​​മ​​ണ്ടേ​​ഷ​​ൻ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക മാ​​ത്ര​​മാ​​ണോ ചെ​​യ്ത​​ത്?

    09 233 രൂ​​പ മാ​​ത്രം ദി​​വ​​സ​​ക്കൂ​​ലി കി​​ട്ടു​​ന്ന ആ​​ശ വ​​ർ​​ക്കേ​​ഴ്സ് ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ള്ള സ്കീം ​​വ​​ർ​​ക്കേ​​ഴ്സും അ​​സം​​ഘ​​ടി​​ത മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളും അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര ജ​​ന​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​ന്നെ​​യ​​ല്ലേ?

    10 ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​തി​​ദാ​​രി​​ദ്ര്യ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ളെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് സം​​സ്ഥാ​​ന സ്റ്റാ​​റ്റി​​സ്റ്റി​​ക്ക​​ൽ വ​​കു​​പ്പു​​മാ​​യോ പ്ലാ​​നി​​ങ് ബോ​​ർ​​ഡു​​മാ​​യോ കൂ​​ടി​​യാ​​ലോ​​ച ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടോ?

    ന​​മ്മു​​ടെ രാ​​ജ്യം നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ്ര​​ശ്ന​​മാ​​ണ് ദാ​​രി​​ദ്ര്യം. അ​​തി​​ദാ​​രി​​ദ്ര്യ നി​​ർ​​മാ​​ർ​​ജ​​നം ലാ​​ഘ​​വ​​ത്തോ​​ടെ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട പ്ര​​ശ്ന​​മ​​ല്ല. അ​​തി​​നെ ഒ​​രു പ്ര​​ചാ​​ര​​വേ​​ല​​യാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്.

    അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട്, സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​ട​​ത്താ​​ൻ പോ​​കു​​ന്ന ‘‘അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര​​മു​​ക്ത കേ​​ര​​ളം’ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന് മു​​മ്പ് ശ​​രി​​യാ​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും വ​​സ്തു​​ത​​ക​​ളു​​ടെ​​യും അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഉ​​ത്ത​​ര​​ങ്ങ​​ൾ മേ​​ൽ ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ന​​യ​​പൂ​​ർ​​വം അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥി​​ക്കു​​ന്നു.

    ആ​​ർ.​​വി.​​ജി. മേ​​നോ​​ൻ, ഡോ.​​എം.​​എ. ഉ​​മ്മ​​ൻ, ഡോ.​​കെ.​​പി. ക​​ണ്ണ​​ൻ, എം.​​കെ. ദാ​​സ്‌, ഡോ.​​ജി. ര​​വീ​​ന്ദ്ര​​ൻ, ഡോ.​​എം.​​പി. മ​​ത്താ​​യി, ഡോ. ​​സി.​​പി. രാ​​ജേ​​ന്ദ്ര​​ൻ, പ്ര​​ഫ. കെ. ​​അ​​ര​​വി​​ന്ദാ​​ക്ഷ​​ൻ, ഡോ. ​​മേ​​രി ജോ​​ർ​​ജ്, ഡോ. ​​സു​​നി​​ൽ മാ​​ണി, ഡോ.​​വി. രാ​​മ​​ൻ​​കു​​ട്ടി, ഡോ. ​​ജോ​​ൺ കു​​ര്യ​​ൻ, ഡോ.​​എം. ക​​ബീ​​ർ, ഡോ.​​ജെ. ദേ​​വി​​ക, ഡോ. ​​എം. വി​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ർ, ഡോ.​​എ​​ൻ.​​കെ. ശ​​ശി​​ധ​​ര​​ൻ പി​​ള്ള, ജോ​​സ​​ഫ് സി. ​​മാ​​ത്യു, ഡോ. ​​കെ.​​ജി. താ​​ര, ഡോ. ​​കെ.​​ടി. റാം​​മോ​​ഹ​​ൻ, ഡോ. ​​ശ്രീ​​ധ​​ർ രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ, എം. ​​ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​ൻ, പ്ര​​ഫ.​​പി. വി​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ർ, സ​​രി​​ത മോ​​ഹ​​ന​​ൻ ഭാ​​മ.

