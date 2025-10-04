Begin typing your search above and press return to search.
    ഇരുപതിന ഗസ്സ പ​ദ്ധ​തി; അ​ഥ​വാ, അടുത്ത വഞ്ചന

    text_fields
    bookmark_border
    Gaza
    cancel
    camera_alt

    ഗസ്സയിലേക്കുള്ള ഗ്ലോബൽ ഫ്ലോട്ടില്ലയെ തടഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ അതിക്രമത്തിനെതിരെ സ്​പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ നടന്ന കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധറാലി

    ഗ​സ്സ​ക്കോ വി​ശാ​ലാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഭാ​വി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​​ത്തി​നോ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടാ​ത്ത, യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പി​ന്‍റെ 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ച​രി​ത്ര​​ത്തി​ലി​ങ്ങോ​ളം ന​ട​ന്ന വ​ഞ്ച​ന​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ രൂ​പം. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും അ​തൃ​പ്ത​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ഈ ​ക​രാ​ർ ഇ​തേ​​പോ​ലെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഹ​മാ​സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ലാ​കു​മെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ക​യു​മി​ല്ല.

    ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    തി​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് തു​ട​ക്കം

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 24ന്​ ​എ​ട്ട് അ​റ​ബ്, മു​സ്​​ലിം രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ട്രം​പ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ ഏ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്​ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​രം വ​രു​ത്തി​യ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഐ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ (ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന) പി​ന്മാ​റ്റം, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം അ​ട്ടി​മ​റി​യു​ണ്ടാ​യി.

    ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വേ ക​രാ​റി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളാ​ക​ട്ടെ, മെ​ല്ലെ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന​ക​ൾ. ക​രാ​ർ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച ഹ​മാ​സാ​ക​ട്ടെ, ഇ​തേ നി​ല​യി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന സ​​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും. ക​രാ​ർ നി​ര​സി​ച്ച്​ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ അ​ൽ​ഖ​സം ബ്രി​ഗേ​ഡി​ന്‍റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​സ്സു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്​ ബി.​ബി.​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​രാ​റെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ട്രം​പി​ന്‍റെ 20 ഇ​ന ക​രാ​റും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും

    1 ഗ​സ്സ ആ​ക​മാ​നം നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം. അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തി​ന് (ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ) ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കാ​ത്ത ടെ​റ​ർ ഫ്രീ ​സോ​ൺ.

    ഹ​മാ​സി​ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റൊ​രു സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​യു​ധ​വും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​ത്.

    2 ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം.

    ഈ ​പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ഥ​മി​ക മേ​ൽ​​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ്​ മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ​ക്ഷ​പാ​തി​യും ഫ​ല​സ്തീ​നോ​ട്​ വി​പ്ര​തി​പ​ത്തി കാ​ട്ടു​ക​​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ബ്ലെ​യ​റി​ന്‍റെ വ​ര​വി​നോ​ട്​ ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പും യോ​ജി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    3 ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ന്യം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. ക്ര​മേ​ണ ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങും.

    അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ട്രം​പ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ആ​ദ്യ ക​രാ​റി​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഐ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും പ​രി​ധി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. അ​വ​ർ ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും ഈ ​ധാ​ര​ണ​ക്ക്​ മേ​ലാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ സൈ​നി​ക പി​ന്മാ​റ്റം അ​വ്യ​ക്​​ത പ​രാ​മ​ർ​ശം മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റി.

    4 - 72 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഹ​മാ​സ് വി​ട്ട​യ​ക്കും. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​വും കൈ​മാ​റും.

    സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും മ​ർ​മ​പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഹ​മാ​സി​നോ​ട്​ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​തെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ക​ന​ത്ത പി​ടി​വ​ള്ളി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​വു​മാ​ണ്​ ബ​ന്ദി​ക​ൾ എ​ന്നി​രി​ക്കെ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക്​ ആ ​പ്ര​ശ്നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ത്യാ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള നീ​ക്കം. ഇ​തേ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ഹ​മാ​സ്​ അ​തോ​ടെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​കും. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം നി​ർ​ണാ​യ​കം.

    5 ബ​ന്ദി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യാ​ലു​ട​ൻ 250 ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​കാ​രെ​യും 2023 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം പി​ടി​കൂ​ടി​യ 1,700 ഗ​സ്സ​ക്കാ​രെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ​വി​ട്ട​യ​ക്കും. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള ഓ​രോ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​യു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ പ​ക​ര​മാ​യി 15 ഗ​സ്സ​ക്കാ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കും.

    മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഹ​മാ​സും മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ത​ട​വു​കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മോ എ​ന്ന​തി​ൽ അ​വ്യ​ക്​​ത​ത. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഹ​മാ​സ്​ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​ർ​വാ​ൻ ബ​ർ​ഗൂ​തി​യു​ടെ മോ​ച​ന​വും കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​കും.

    6 ബ​ന്ദി​ക​ൾ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഹ​മാ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​മാ​പ്പ്. ഗ​സ്സ വി​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത പാ​ത.

    സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു പോ​യ​ന്‍റ്. ഹ​മാ​സി​നെ​ പൊ​തു​വാ​യി നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​ചു​വ​ട്.

    7 ഈ ​ക​രാ​റി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യാ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ, ആ​രോ​ഗ്യ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജ​ല, വൈ​ദ്യു​തി, സ്വീ​വേ​ജ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള രൂ​പ​രേ​ഖ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ രൂ​പം ത​യാ​റാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    8 ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. യു.​എ​ന്നും റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്‍റും അ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും.

    ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട​കം.

    9 ഗ​സ്സ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി ടെ​ക്നോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഇ​ട​ക്കാ​ല ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം. അ​റ​ബ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി യു.​എ​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം ഇ​ത് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ ഗ​സ്സ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​പ​ടി. ഹ​മാ​സ്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    10 ആ​ധു​നി​ക മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ട്രം​പി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ദ്ധ​തി. നി​ക്ഷേ​പ​വും തൊ​ഴി​ലും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​കു​മി​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​കും അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത​യി​ല്ല. യു.​എ​സി​നും ഇ​​സ്രാ​യേ​ലി​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളും വ്യ​ക്​​തി​ക​ളും ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പ്.

    11 സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ കു​റ​ഞ്ഞ താ​രി​ഫും നി​ര​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    ‘സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര’​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത​യി​ല്ല. തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ തന്നെ യു.എസിന് ഇവിടെയും.

    12 ആ​രെ​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു പു​റ​ത്താ​ക്കി​ല്ല. ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​വ​രാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രാ​ൻ ഗ​സ്സ​ക്കാ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും.

    ട്രം​പും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മ​ന്ത്രി​മാ​രും നേ​ര​ത്തെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്കാ​രെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പി​ന്മാ​റ്റം. ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഗു​ണ​​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​വു​ന്ന ഒ​രു പോ​യ​ന്‍റ്.

    13 ഗ​സ്സ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സി​ന് ഒ​രു റോ​ളു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ട​ണ​ലു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തി​യ സാ​യു​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ രാ​ഷ്​​​ട്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യാ​ല​ല്ലാ​തെ സാ​യു​ധ സ​മ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന പോ​യ​ന്‍റ്.

    14 ഹ​മാ​സും മ​റ്റ് ഗ​സ്സ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഖ്യ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ഗാ​ര​ന്‍റി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി.

    15 അ​റ​ബ്, മ​റ്റ് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് യു.​എ​സ്​ ഒ​രു ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റെ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ഉ​ട​ന​ടി ത​ന്നെ ആ ​സേ​ന​യെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കും. ആ ​സേ​ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കും.

    വി​ദേ​ശ സൈ​ന്യ​ത്തെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​ടി.

    16 ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ കൈ​യേ​റു​ക​യോ അ​ന​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ല. ക്ര​മേ​ണ മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശം കൈ​മാ​റി ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ൻ​വാ​ങ്ങും.

    ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ സ​മ​യ​ക്ര​മ​മോ രൂ​പ​രേ​ഖ​യോ ഇ​ല്ല. അ​വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ പോ​യ​ന്‍റ്.

    17 ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​മാ​സ് നി​ര​സി​ക്കു​ക​യോ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ ‘ടെ​റ​ർ ഫ്രീ’ ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. അ​വി​ടം ക്ര​മേ​ണ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റെ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സി​ന് ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് കൈ​മാ​റും.

    ഹ​മാ​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന.

    18 ഗ​സ്സ ജ​ന​ത​യെ ‘തീ​വ്ര​വാ​ദ മ​നോ​ഭാ​വ മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള’ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങും. ഇ​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മ​ത സം​വാ​ദ​വും മ​റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ളെ ഭീ​ക​ര​ർ എ​ന്ന് മു​ദ്ര​കു​ത്താ​റു​ള്ള പ​തി​വ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​വ​ടു പി​ടി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​യം.

    19 ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ യോ​ഗ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ നി​ല​വി​ൽ വ​രും.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക പോ​യ​ന്‍റ്. രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ എ​ന്ന അ​വ്യ​ക്​​ത നി​ല​പാ​ട്. ഒ​രി​ക്ക​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​ത്ത മു​ൻ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ പോ​ലെ ഒ​രു കേ​വ​ല വാ​ഗ്ദാ​നം. ​ഈ ​പോ​യ​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ക​രു​താ​നാ​കി​ല്ല. ജോ​ർ​ഡ​ൻ ന​ദി​ക്ക്​ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്​ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ 10 ദി​വ​സം തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പാ​ണ്​ ഈ ​ക​രാ​ർ വ​രു​ന്ന​​തെ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​റ​ബ്​ ലോ​ക​ത്തെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്രം മാ​ത്ര​മാ​യേ ഇ​തി​നെ കാ​ണാ​നാ​കൂ.

    20 സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ​യും പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം.

    ​നിർമാണത്മകമായ നിർദേശമാണെങ്കിലും മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലും ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു.

