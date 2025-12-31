Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    31 Dec 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    31 Dec 2025 6:16 AM IST

    വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സത്ത

    വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സത്ത
    പ്ര​​വി​​ശാ​​ല​​വും വൈ​​വി​​ധ്യ​​പൂ​​ർ​​ണ​​വു​​മാ​​യ രാ​​ജ്യ​​മാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ. ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന സാ​​ക്ഷ​​ര​​ത നി​​ര​​ക്ക്, മി​​ക​​ച്ച വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ൾ, ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ആ​​രോ​​ഗ്യ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ള്ള​​താ​​ണ് ഇ​​തി​​ൽ ചി​​ല സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ. മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​യാ​​ക​​ട്ടെ, കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം നേ​​ടു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ പ്ര​​യാ​​സ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​യും. എ​​ന്നി​​ട്ടും, ഏ​​കീ​​കൃ​​ത ദേ​​ശീ​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ന​​യം എ​​ല്ലാ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്ന ധാ​​ര​​ണ പ​​ല​​രി​​ലു​​മു​​ണ്ട്. സു​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ ഒ​​രു ചോ​​ദ്യം ഇ​​ത് മു​​ന്നി​​ൽ​​വെ​​ക്കു​​ന്നു - എ​​ല്ലാ സം​​സ്ഥാ​​ന​​വും ഏ​​ക മാ​​തൃ​​ക ത​​ന്നെ പി​​ന്തു​​ട​​രേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ടോ? അ​​ത​​ല്ല, സ്വ​​ന്തം ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളും ശ​​ക്തി​​ക​​ളും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞു​​ള്ള ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​മോ? ഒ​​രു രാ​​ഷ്ട്ര​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​ക്ക് ആ​​ഗോ​​ള​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ പ്ര​​ക​​ട​​നം പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഈ ​​ചോ​​ദ്യം കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ നാ​​ലാ​​മ​​ത്തെ വ​​ലി​​യ സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ സ്ഥാ​​ന​​വും ശ​​ക്ത​​മാ​​യ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യും പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ട്ടാ​​റു​​ണ്ട്. സ​​ത്യം പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ഈ ​​അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന നേ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, ഗ​​വേ​​ഷ​​ണം, പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ക്ഷേ​​മം, ആ​​ഗോ​​ള മ​​ത്സ​​ര​​ക്ഷ​​മ​​ത എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ വേ​​ണ്ട​​ത്ര പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്ന​​താ​​ണ് വ​​സ്തു​​ത.

    പ്ര​​തി​​ശീ​​ർ​​ഷ ആ​​ളോ​​ഹ​​രി വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ലും മാ​​നു​​ഷി​​ക വി​​ക​​സ​​ന സൂ​​ചി​​ക​​യി​​ലും ആ​​ഗോ​​ള റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ 130ാമ​​താ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ. സ​​ന്തോ​​ഷം, ലിം​​ഗ​​നീ​​തി, പ​​രി​​സ്ഥി​​തി, മാ​​ധ്യ​​മ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലെ​​ല്ലാം പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ സ്ഥാ​​നം 100ന് ​​താ​​ഴെ​​യാ​​ണ്. കാ​​യി​​ക റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ​​പോ​​ലും -ഫി​​ഫ ഫു​​ട്ബാ​​ൾ റാ​​ങ്കി​​ങ് ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം- ഇ​​ന്ത്യ 100നു ​​താ​​ഴെ. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഒ​​രു യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി പോ​​ലും ആ​​ഗോ​​ള റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ ആ​​ദ്യ 100ൽ ​​വ​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഒ​​രു രാ​​ഷ്ട്ര​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ന​​മ്മു​​ടെ പ്ര​​ക​​ട​​നം എ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ന്ന​​തി​​ന്റെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ സൂ​​ച​​ന​​ക​​ളാ​​ണ് ഈ ​​റാ​​ങ്കി​​ങ്ങു​​ക​​ൾ. എ​​ന്നു​​വെ​​ച്ചാ​​ൽ, ഇ​​ന്ത്യ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​മാ​​യി വ​​ള​​ർ​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ന​​മ്മ​​ൾ അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, ഇ​​തു​​വ​​രെ ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ ദൈ​​നം​​ദി​​ന ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലും വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ നി​​ല​​വാ​​ര​​ത്തി​​ലും ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ മി​​ക​​വി​​ലും ആ ​​പു​​രോ​​ഗ​​തി ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​ശീ​​ർ​​ഷ ആ​​ളോ​​ഹ​​രി വ​​രു​​മാ​​നം പ്ര​​തി​​വ​​ർ​​ഷം ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 2,500 ഡോ​​ള​​റാ​​ണ്.

    ചേ​​ർ​​ത്തു​​പ​​റ​​യേ​​ണ്ട ദുഃ​​ഖ​​സ​​ത്യം ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​രി​​ൽ താ​​ഴെ​​ത്ത​​ട്ടി​​ലു​​ള്ള പ​​കു​​തി​​പേ​​രു​​ടെ​​യും വ​​രു​​മാ​​നം പ്ര​​തി​​വ​​ർ​​ഷം 700-1,000 ഡോ​​ള​​ർ ആ​​ണ്. അ​​ഥ​​വാ, രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യു​​ടെ പ​​കു​​തി​​യോ​​ളം പേ​​ർ ജീ​​വി​​തം ത​​ള്ളി​​നീ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ലോ​​ക​​ത്തെ അ​​തി​​ദ​​രി​​ദ്ര രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടേ​​തി​​ന് സ​​മാ​​ന​​മാ​​യാ​​ണ്. ഈ ​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക സ്ഥി​​തി നേ​​രി​​ട്ട് ബാ​​ധി​​ക്കു​​ക മി​​ക​​ച്ച വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, മ​​തി​​യാ​​യ പോ​​ഷ​​ണം, ആ​​രോ​​ഗ്യ പ​​രി​​ര​​ക്ഷ, വ​​ള​​ർ​​ച്ച ന​​ൽ​​കു​​ന്ന അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​യാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ന​​യം ഒ​​റ്റ​​ക്ക് കാ​​ണേ​​ണ്ട വി​​ഷ​​യ​​മ​​ല്ല. ഇ​​ന്ന​​ത്തെ സ്കൂ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​മാ​​ണ് നാ​​ളെ കോ​​ള​​ജു​​ക​​ളി​​ലും യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യി​​ലും പ്ര​​വേ​​ശ​​നം നേ​​ടു​​ന്ന വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​യു​​ടെ നി​​ല​​വാ​​രം രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​ന്ന​​ത വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, ഗ​​വേ​​ഷ​​ണം, ന​​വീ​​ക​​ര​​ണം എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ അ​​ടി​​ത്ത​​റ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​ത് ക​​രു​​ത്തു​​റ്റ സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​മാ​​ണ്. കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ള​​രെ ക​​ർ​​ക്ക​​ശ​​മാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ, സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​വ​​രു​​ടെ സ്വ​​ന്തം യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​നു​​യോ​​ജ്യ​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള ക​​ഴി​​വ് ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടും.

    ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ, ഇ​​ത​​ര സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് വേ​​റി​​ട്ട് സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​ന്ന സം​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ണ് കേ​​ര​​ളം. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ കു​​റെ പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടു​​ക​​ളാ​​യി സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, പൊ​​തു​​ജ​​നാ​​രോ​​ഗ്യം, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ക്ഷേ​​മം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ കേ​​ര​​ളം കാ​​ര്യ​​മാ​​യി നി​​ക്ഷേ​​പ​​മി​​റ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​തു​​വ​​ഴി ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന സാ​​ക്ഷ​​ര​​ത, സ്ത്രീ ​​വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ രം​​ഗ​​ത്ത് മി​​ക​​ച്ച ഗു​​ണ​​ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ, കു​​റ​​ഞ്ഞ ശി​​ശു​​മ​​ര​​ണ നി​​ര​​ക്ക്, മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ട്ട ആ​​യു​​ർ​​ദൈ​​ർ​​ഘ്യം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ മ​​റ്റു സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളേ​​ക്കാ​​ൾ ന​​മ്മ​​ൾ വ​​ള​​രെ മു​​ന്നി​​ലാ​​ണ്. കേ​​ര​​ളം ‘വി​​ശ​​പ്പി​​ല്ലാ സം​​സ്ഥാ​​ന’​​മാ​​യും പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ല ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഇ​​പ്പോ​​ഴും സ​​ങ്ക​​ൽ​​പി​​ക്കാ​​ൻ പോ​​ലും പ്ര​​യാ​​സ​​മു​​ള്ള ഒ​​രു നേ​​ട്ട​​മാ​​ണി​​ത്. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന മാ​​നു​​ഷി​​ക ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യു​​ള്ള ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല നി​​ക്ഷേ​​പ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ എ​​ത്ര​​മാ​​ത്രം നേ​​ട്ട​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​നാ​​കു​​മെ​​ന്ന് ഈ ​​ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു.

    ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന സാ​​ക്ഷ​​ര​​ത​​യു​​ടെ പേ​​രി​​ൽ അ​​ഭി​​മാ​​നി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും, ആ​​ഗോ​​ള പ്ര​​ശ​​സ്ത​​മാ​​യ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളോ മു​​ൻ​​നി​​ര ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളോ സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​തു​​വ​​രെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​നാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ മ​​റ്റു​​പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തു​​മെ​​ന്ന പോ​​ലെ, കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലും ഉ​​ന്ന​​ത വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ രം​​ഗ​​ത്തും ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ രം​​ഗ​​ത്തും കാ​​ര്യ​​മാ​​ത്ര​​മാ​​യ പു​​രോ​​ഗ​​തി ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. മി​​ക​​ച്ച സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം കൊ​​ണ്ട് മാ​​ത്രം ലോ​​കോ​​ത്ത​​ര സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ൾ സ്വ​​യ​​മേ​​വ സൃ​​ഷ്ടി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​ധാ​​ന വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​മോ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന സാ​​ക്ഷ​​ര​​ത​​യോ അ​​ല്ല, പ​​ക​​രം ഉ​​ന്ന​​ത വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ നി​​ല​​വാ​​രം ഉ​​യ​​ർ​​ത്ത​​ലും ശാ​​ക്തീ​​ക​​ര​​ണ​​വും ഒ​​പ്പം ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ ശേ​​ഷി വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്ക​​ലു​​മാ​​ണ്. ഇ​​പ്പോ​​ഴും അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​വും പോ​​ഷ​​ണ​​വും ആ​​രോ​​ഗ്യ പ​​രി​​ര​​ക്ഷ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും വേ​​ണ്ട​​ത്ര ആ​​ർ​​ജി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്ത സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ വെ​​ച്ചു​​നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ന​​മ്മു​​ടെ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ൾ വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​ണ്. എ​​ല്ലാ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സ​​മാ​​ന വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളും വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ളു​​മാ​​ണെ​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ എ​​ല്ലാ​​വ​​രോ​​ടും ഒ​​രേ​​പോ​​ലെ പെ​​രു​​മാ​​റു​​ന്ന​​ത്, ചി​​ല സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പു​​രോ​​ഗ​​തി​​യെ മ​​ന്ദ​​ഗ​​തി​​യി​​ലാ​​ക്കു​​ക​​യും മ​​റ്റ് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ സ​​ഹാ​​യം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്യും.

    ഇ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ് സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം ആ​​ധു​​നി​​ക​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന പി.​​എം ശ്രീ ​​പോ​​ലു​​ള്ള ദേ​​ശീ​​യ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ പു​​ന​​രാ​​ലോ​​ച​​ന തേ​​ടു​​ന്ന​​ത്. അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ഴും കു​​റ​​വു​​ള്ള സ്റ്റേ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​ത്ത​​രം പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ കാ​​ര്യ​​മാ​​യ പു​​രോ​​ഗ​​തി കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നേ​​ക്കാം. എ​​ന്നാ​​ൽ, ശ​​ക്ത​​മാ​​യ സ്കൂ​​ൾ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​ര​​ത്തെ​​യു​​ള്ള സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഒ​​രേ മാ​​തൃ​​ക ക​​ണി​​ശ​​മാ​​യി പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത് അ​​ത്ര കാ​​ര്യ​​ക്ഷ​​മ​​മാ​​യേ​​ക്കി​​ല്ല.

    കേ​​ര​​ളം പോ​​ലു​​ള്ള സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ, ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര​​മു​​ള്ള ഉ​​ന്ന​​ത വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​വും ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ​​വു​​മാ​​ണ് പ്ര​​ധാ​​ന വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ൾ. അ​​തി​​നാ​​ൽ, അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ഇ​​വി​​ടെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പി​​ന്തു​​ണ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട്, ഇ​​വി​​ടെ, ഒ​​രു ഫ്ലെ​​ക്സി​​ബി​​ൾ പോ​​ളി​​സി കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ്ര​​യോ​​ജ​​നം ചെ​​യ്യും. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്, അ​​ധ്യാ​​പ​​ക വി​​ക​​സ​​നം, സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല പ​​രി​​ഷ്‍ക​​ര​​ണം, ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ ഫ​​ണ്ടി​​ങ്, കാ​​യി​​ക അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന സൗ​​ക​​ര്യ​​വി​​ക​​സ​​നം, സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളും വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ങ്ങ​​ളും ത​​മ്മി​​ലെ ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ബ​​ന്ധം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധ​​യൂ​​ന്നാ​​ൻ കേ​​ര​​ള​​ത്തെ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണം.

    കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ഒ​​രേ സ്വ​​ഭാ​​വം പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന രാ​​ജ്യ​​മ​​ല്ല ഇ​​ന്ത്യ. വ​​രു​​മാ​​നം, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, വി​​ക​​സ​​ന മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലെ​​ല്ലാം ആ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ വ്യ​​ത്യാ​​സ​​പ്പെ​​ട്ടു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഫെ​​ഡ​​റേ​​ഷ​​നാ​​ണ​​ത്. മി​​നി​​മം നി​​ല​​വാ​​രം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​നും നീ​​തി ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​നും ദേ​​ശീ​​യ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. പ​​ക്ഷേ, ശ​​രി​​യാ​​യ പു​​രോ​​ഗ​​തി സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്, അ​​ത​​ത് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്കൊ​​ത്ത് മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രി​​ക്കാ​​നും പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്താ​​നും ന​​വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നും അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ്. കാ​​ന​​ഡ, ആ​​സ്ട്രേ​​ലി​​യ, യു.​​എ​​സ് പോ​​ലു​​ള്ള രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​തേ സ​​മീ​​പ​​ന​​മാ​​ണ് സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​വ​​ർ ദേ​​ശീ​​യ ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ വെ​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​പ്പം സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യോ പ്ര​​വി​​ശ്യ​​ക​​ളെ​​യോ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു സ​​ന്തു​​ല​​ന​​മാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​യും തേ​​ടു​​ന്ന​​ത്.

    ഇ​​ന്ത്യ​​ക്ക് മി​​ക​​ച്ച സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ൾ, ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ഗ​​വേ​​ഷ​​ണം, നൈ​​പു​​ണ്യ​​മു​​ള്ള യു​​വ​​ത്വം, ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന ആ​​ഗോ​​ള പ​​ദ​​വി എ​​ന്നി​​വ കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ന​​യം വൈ​​വി​​ധ്യ​​ത്തെ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ക​​ണം. അ​​വ​​യെ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ക​​രു​​ത്. ഒ​​രു അ​​ള​​വ് എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും യോ​​ജി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നി​​ല്ല. ദേ​​ശീ​​യ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ട് അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, സം​​സ്ഥാ​​ന ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഫ്ലെ​​ക്സി​​ബി​​ലി​​റ്റി​​യാ​​ണ് ആ ​​കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടി​​നെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ളാ​​ക്കി മാ​​റ്റു​​ന്ന​​ത്.

