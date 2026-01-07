Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Jan 2026 6:15 AM IST
    7 Jan 2026 6:15 AM IST

    കോടതികളേ, ഇതു നാണക്കേടാണ്

    ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ആ​മി​റി​നെ (ക​വി​യും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യ ആ​മി​ർ അ​സീ​സ്) ക​ണ്ടു. ഹാ​യ് പ​റ​ഞ്ഞ എ​ന്നെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് അ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, ‘‘എ​ന്നെ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന് പ​റ​യ​രു​ത്, താ​ങ്ക​ൾ എ​ന്നെ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല’’. നി​ന്നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എ​നി​ക്ക് പ​രി​ചി​ത​രാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​വ​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന വേ​ദ​ന​ക​ളാ​ണ് പ​ര​സ്പ​രം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാം ​കാ​ത്തു​വെ​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​മാ​ണ് പ​ര​സ്പ​രം അ​റി​യാ​ൻ ന​മ്മെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ന​ല്ല ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​മ​ർ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് ന​മു​ക്കെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാം. കു​റ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഞാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​ത​ന്നെ ഞാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണ്. അ​വ​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ക്കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ നി​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചേ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, അ​വ​ർ​ക്ക് അ​തൊ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യി​ല്ല. വൈ​കി​ക്കി​ട്ടു​ന്ന നീ​തി, നീ​തി​നി​ഷേ​ധം ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​മു​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി. പ​ക്ഷേ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും അ​ഴി​മ​തി നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പോ​കാ​ൻ പോ​ലും ഭ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​നെ ഭ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പു​വ​രെ, ഒ​രു അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ​രെ​ങ്കി​ലും ന​മ്മ​ളെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ന​മ്മ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും ഒ​രു വാ​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘കോ​ട​തി​യി​ൽ കാ​ണാ​മെ​ന്ന്’’. കാ​ര​ണം കോ​ട​തി ന​മ്മ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യോ ഒ​രു മ​ത​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യോ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന്, ഈ ​വേ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കോ​ട​തി​ക​ളേ, നി​ങ്ങ​ളീ നാ​ടി​ന് നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണ്. കാ​ര​ണം നി​ങ്ങ​ൾ നീ​തി​യോ​ട് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ന​മ്മ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പോ​രാ​ടു​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി​യോ​ടാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ പോ​രാ​ടേ​ണ്ട​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നോ​നാ​ണ്. ഹി​റ്റ്‌​ല​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഞാ​ൻ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​നോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സ്സോ​ളി​നി എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു? കാ​ര​ണം അ​വ​ർ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി. ഇ​വി​ടെ ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യ​ല്ല.

    ഞാ​ൻ പ​ഞ്ച​ത​ന്ത്ര ക​ഥ വാ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു കു​ള​വും അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ക്ഷ​സ​നും ഉ​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു താ​മ​ര​യു​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ൾ താ​മ​ര​യു​മാ​യാ​ണ് പോ​രാ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​താ​മ​ര​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​ക്തി​യോ​ട് പോ​രാ​ടു​ക. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ​പോ​ലും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ട്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ഒ​രു ക​ത്ത് ല​ഭി​ച്ചു. നി​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക്ക​വ​ർ​ക്കും അ​ത് ന​വം​ബ​ർ 26ന് (​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നം) അ​ത് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. നു​ണ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ക​ത്ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ നു​ണ​ക​ൾ. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. അം​ബേ​ദ്ക​റും മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​മൊ​ക്കെ മ​ഹാ​ന്മാ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ ആ​ണെ​ന്ന് അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​ന്റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ് മേ​ധാ​വി​യും അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ത്. ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല, പ​ക്ഷേ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്, അ​തി​നാ​ൽ എ​നി​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​ണം. ഞാ​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ വെ​റു​തെ നോ​ക്കി ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പ​താ​ക​യോ​ട്, ഹി​ന്ദു​ത്വ എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ത്തോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ത്ര ബ​ഹു​മാ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​വ്യ​ക്തി​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യോ​ട് ശ​രി​ക്കും അ​ത്ര​യും ബ​ഹു​മാ​ന​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട മ​നു​സ്മൃ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലാ​ണ്, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്, കാ​ര​ണം അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ല. ഉ​മ​റും ഞാ​നും നി​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രും ര​ണ്ടാം ത​രം പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​യി​രി​ക്കാ​നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് എ​നി​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ വ​രു​ന്നു. നാ​ളെ അ​വ​ർ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​രും. ഒ​രേ​യൊ​രു മാ​ർ​ഗം ന​മ്മു​ടെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്, കാ​ര​ണം കാ​ല​ഗ​ണ​ന (chronology) വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം.

    ഗൗ​രി ല​ങ്കേ​ഷ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 13 പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​യു​ധം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഗൗ​രി-​പ​ൻ​സാ​രെ- ദ​ഭോ​ൽ​ക്ക​ർ- ക​ൽ​ബു​ർ​ഗി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സി​നെ​തി​രെ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ല​യി​ടു​ന്ന​ത്, ദ​യ​വാ​യി അ​ത് കാ​ണു​ക. ബ​ലാ​ത്സം​ഗി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​പോ​കു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ കൊ​ല്ലു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ല്ലാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​മ്മ​ൾ ഉ​ണ​രേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. ന​മ്മു​ടെ ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക. ന​മ്മ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​രോ​ട് പ​റ​യു​ക, ഞ​ങ്ങ​ൾ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രും. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളോ​ട് 100 ത​വ​ണ ക​ള്ളം പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ആ​യി​രം ത​വ​ണ സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും.

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ എ.​പി.​സി.​ആ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന്

    (വി​വ​ർ​ത്ത​നം: ഇ​ബ്നു അ​ലി​യാ​ർ)

