Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightആഘാതം ദേശ...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 6:15 AM IST

    ആഘാതം ദേശ രാഷ്ട്രീയത്തിന്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കൂടി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ഈ ​വ​ൻ തോൽവി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു
    ആഘാതം ദേശ രാഷ്ട്രീയത്തിന്
    cancel

    ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ബി​ഹാ​റി​ലെ മ​ഹാ വി​ജ​യം. മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ഈ ​വ​ൻ പ​രാ​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​തി​ന​കം ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര പി​ന്നീ​ട് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ കൂ​ടി​യാ​കു​ക​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​വും ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും അ​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി അ​ത് വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യി മാ​റി ബി​ഹാ​റി​ൽ മ​ഹാ​സ​ഖ്യം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ​ത​നം എ​ന്ന​റി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​ന് ആ​ഘാ​ത​മേ​റു​ന്ന​ത്.

    പ​ന്തീ​രാ​യി​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​രം 90 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ

    2020ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​വ​ലം 12,800 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ ആ ​അ​ന്ത​രം 90 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് 2025ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യും 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​പ​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തും 90 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ഹാ​സ​ഖ്യം ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മെ​ന്ന് പ​റ​യ​ട്ടെ ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മു​മ്പാ​കെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ​ഹാ​സ​ഖ്യം ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ഷ​യ​മാ​യി ഇ​തി​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു മു​മ്പ് ബി​ഹാ​റി​നെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ക്കാ​ൻ മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബി​ഹാ​റി​ലൊ​രി​ട​ത്തും ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ഷ​യം പോ​ലു​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​തി​നാ​യി മ​ഹാ​സ​ഖ്യം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച ധ​ന, മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള​ത്ര​യും പാ​ഴാ​യി​പ്പോ​യി.

    ബൂ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക കാ​ണാ​ത്ത മ​ഹാ​സ​ഖ്യം

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​യ്ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന ആ​ധി പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ഹാ​സ​ഖ്യം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ത്ര​യും വെ​റു​തെ​യാ​ണെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലും നി​ഷ്പ​ക്ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി. ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം മു​മ്പ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റും എ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ച മ​ഹാ​സ​ഖ്യം അ​ത്ര​യും നാ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വി​ട്ട് തൊ​ഴി​ലി​ലേ​ക്കും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യി​ലേ​ക്കും ചു​വ​ടു​മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ന​രേ​റ്റീ​വ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നോ അ​തി​ൽ ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത വോ​ട്ടു​ക​ളും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ വോ​ട്ടു​ക​ളും എ​ത്ര​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നോ മു​ഖ്യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കേ​ഡ​റു​ക​ളു​ള്ള ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ബി​ഹാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലും മ​ഹാ​സ​ഖ്യം നി​യോ​ഗി​ച്ച ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രും പോ​ളി​ങ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​​ടെ കേ​​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ചും ബി.​ജെ.​പി​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ച മ​ഹാ​സ​ഖ്യം നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ത​മ്മി​ൽ ക​ടി​പി​ടി കൂ​ടു​ന്ന​ത് ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ​പോ​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​പാ​ട് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടു. ഒ​ടു​വി​ൽ വീ​തം വെ​ച്ച് കി​ട്ടി​യ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​പോ​ലു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യ ത​മ്മി​ല​ടി ന​ട​ന്നു. 60 സീ​റ്റു​ക​ൾ വി​ല​പേ​ശി വാ​ങ്ങി​യ​തി​ൽ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ളും കോ​ടി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി വി​റ്റു എ​ന്നാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ സീ​റ്റ് കി​ട്ടാ​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    സീ​റ്റു​ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ബി​ഹാ​ർ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​വി​നെ അ​ട​ക്കം എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ കാ​യി​ക​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി. വീ​തം​വെ​ച്ചു കി​ട്ടി​യ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തൃ​പ്തി​വ​രാ​തെ സി.​പി.​ഐ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ഒ​രു ഡ​സ​നി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി.

    ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​ഖ്യം (എ​ൻ.​ഡി.​എ) ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വെ​ച്ചു നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ജാ​തി​ക​ളെ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ജാ​തി സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളും വ​ള​രെ ചെ​റു​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തോ​ടെ അ​തി​ര​ട്ടി നേ​ട്ട​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​ണി​യാ​യി എ​ൻ.​ഡി.​എ ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​റി. ജാ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നി​ട്ട് നി​ന്ന​ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തീ​വ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​കൂ​ടി പി​ന്തു​ണ അ​വ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടി. അ​തേ​സ​മ​യം മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ​യും യാ​ദ​വ​രു​ടെ​യും (യാ​ദ​വ​രി​ൽ​ത​ന്നെ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ബി.​ജെ.​പി​ക്കും പോ​യി) വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​സ​ഖ്യം കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ സീ​മാ​ഞ്ച​ലി​ലെ മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ല്ലാം അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ പ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ന് വ​രു​തി​യി​ലാ​യ​വ​ർ

    എ​ല്ലാ​റ്റി​ലു​മു​പ​രി ബി.​ജെ.​പി​യും ജ​ന​താ​ദ​ൾ യു​വും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​തു​പോ​ലെ പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലി​ട്ട് വ​നി​താ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മേ​ൽ​ക്കൈ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ന് പ​ക​രം മു​പ്പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ തേ​ജ​സ്സി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ലും ആ ​വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വി​ശ്വാ​സം തോ​ന്നി​യ​ത് ഇ​തി​ന​കം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ന്ന പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NDAINDIA AllianceLatest NewsBihar Election 2025
    News Summary - Bihar Election Results 2025 Review
    Similar News
    Next Story
    X