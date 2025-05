പ്രതീക്ഷിച്ച ആക്രമണം, അപ്രതീക്ഷിത നേരത്ത്

cancel camera_alt പാകിസ്താനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയി​െല ബഹാവൽപൂരിൽ ഓപറേഷൻ സിന്ദൂരിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യും ​പാ​കി​സ്താ​നും ലോ​കം​ത​ന്നെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നേ​ര​ത്ത്. രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടാ​കെ മോ​ക് ഡ്രി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ദി​വ​സ​ത്തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ രാ​ത്രി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സാ​ധാ​ര​ണ​പോ​ലെ ഒ​രു പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പ്ര​സം​ഗി​ച്ച് ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച ആ​ക്ര​മ​ണം. സ​മ​യ​വും സ്ഥ​ല​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ​യും പാ​ക്ക​ധീ​ന ക​ശ്മീ​രി​ലെ​യും ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ സ​സൂ​ക്ഷ്മം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​ട്ടും വി​വ​രം ചോ​ർ​ന്ന് ല​ക്ഷ്യം പി​ഴ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പ​ഴു​തും ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഒ​മ്പ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ കേ​വ​ലം 25 മ​നി​റ്റ് കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം പാ​കി​സ്താ​നും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ ത​ന്നെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഘാ​തം സ്വ​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘അ​വ​കാ​ശപ്പോര്’ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തി​രി​ച്ച​ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ‘ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ’​ന്നാ​ണ് വി​ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ് ബ​​ു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഇ​ന്ത്യ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും ഭീ​ക​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നി​രു​ന്ന ഭീ​ക​ര​രെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും വി​ക്രം മി​സ്‍രി പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​കി​സ്താ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള തീ​​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ​ക്ക് പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വ​രം വ്യ​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​കി​സ്താ​ൻ ലോ​ക​ത്തെ ഭീ​ക​ര​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, അ​വ ത​ള്ളു​ക​യും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം ‘‘ഈ ​ഭീ​ക​ര​പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ഗു​ഢാ​ലോ​ച​ക​ർ, സം​ഘാ​ട​ക​ർ, പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ, പ​ണം ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​​യി ക​ണ്ട് അ​വ​രെ നീ​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു വ​രേ​ണ്ട​താ​ണ്’’ എ​ന്ന യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ഏ​പ്രി​ൽ 25ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ​ത്ര പ്ര​സ്താ​വ​ന ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച വി​ക്രം മി​സ്‍രി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ​’: പേ​രും അ​വ​ത​ര​ണ​വും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​കം പ​തി​വി​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ട് ഉ​ന്ന​ത വ​നി​ത സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ക്രം മി​സ്‍രി വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന ഹാ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നെ​റ്റി​യി​ലെ സി​ന്ദൂ​രം മാ​യ്ച്ച പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ന്നി​ന്നു തി​രി​ച്ച​ടി ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു സ്‍ത്രീ​ക​​ളെ​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ ഖു​റൈ​ശി​യു​മാ​യും വി​ങ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ വ്യോ​മി​കാ സി​ങ്ങു​മാ​യും വി​ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ക്രം മി​സ്‍രി അ​ൽ​പം സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​തി​നു ശേ​ഷം മി​ണ്ടാ​തി​രു​ന്നു. മൂ​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് വി​ഡി​യോ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണ​ങ്ങളനവധി ‘‘ലോ​കം പു​തി​യ സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​​ത്തെ പു​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ഴും അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ഭീ​ക​ര​ത​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ വി​ധേ​യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു’’ എ​ന്ന ആ​മു​ഖ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യം നേ​രി​ട്ട ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ കാ​ണി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് അ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി കാ​ണി​ച്ച​ത്. 2001ലെ ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി 2002ലെ ​അ​ക്ഷ​ർ​ധാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും 2008ലെ ​മും​ബൈ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും 2016ലെ ​ഉ​റി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും 2019ലെ ​പു​ൽ​വാ​മ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ഭീ​ക​ര​ത​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ 600 സു​ര​ക്ഷ​ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്കും 350ലേ​റെ സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ക​യും 1400 സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും 800 സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ളേ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ച്ച് അ​തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ’ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ഡി​യോ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഭാ​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് വി​ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. വ​ലി​യ മ​റു​പ​ടി പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ം 2008ലെ ​മും​ബൈ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് എ​ന്ന് മി​സ്‍രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണം വേ​ദ​ന​ജ​ന​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത് ചെ​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് നി​റ​യൊ​ഴി​ച്ച​ത്. ആ​രാ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​വ​രെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക്കി​യെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ‘മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​ക്കൂ’ എ​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം​കൂ​ടി ഭീ​ക​ര​ർ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പം​കൂ​ടി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​​ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്നും മി​സ്‍രി പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ക്ഷ്യം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​നെ? ആ​ക്ര​മ​ണ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​​നെ​യെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ക്രം മി​സ്‍രി​യും കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ ഖു​റൈ​ശി​യും വാ​ർ​ത്ത​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ, ജ​യ്ശെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത ‘ടി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്’ (റ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഫ്ര​ന്റ്) പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ തീ​വ്ര​വാ​ദി സം​ഘ​ട​ന ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. 2024 മേ​യ്, ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​പ​രോ​ധ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​ക്ക് ടി.​ആ​ർ.​എ​ഫി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് വി​ക്രം മി​സ്‍രി പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​കി​സ്താ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ടി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. 2025 ഏ​പ്രി​ൽ ടി.​ആ​ർ.​എ​ഫി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ഭീ​ക​ര​ത​യോ​ടു​ള്ള സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മാ​യും മി​സ്‍രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Attack that India, Pakistan, and the world were expecting came at an unexpected time.