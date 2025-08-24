Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 1:50 PM IST
    24 Aug 2025 1:50 PM IST

    അവർ ക്രിസ്​ത്യാനികളെ തേടിയെത്തി

    അവർ ക്രിസ്​ത്യാനികളെ തേടിയെത്തി
    അ​വ​രാ​ദ്യം ജൂ​ത​രെ തേ​ടി​വ​ന്നു, ഞാ​നൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. കാ​ര​ണം, ഞാ​നൊ​രു ജൂ​ത​ന​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ​യ​വ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രെ തേ​ടി​വ​ന്നു, ഞാ​നൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. കാ​ര​ണം, ഞാ​നൊ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​രി​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ളെ​ന്ന​പോ​ലെ, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ​രും ഈ​യൊ​രു പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം പോ​ലു​മ​റി​യാ​തെ, പാ​സ്റ്റ​ർ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ നി​മോ​യു​ള്ള​റെ ഓ​ർ​ത്തു​പോ​വും. കാ​ര​ണം, ഈ ​വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ ക​വി​ത​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ലോ​ക​മാ​കെ ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തൊ​രു ക​വി​ത​യാ​യി എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട​തേ​യ​ല്ല! അ​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള​ർ ആ​ദ്യം ക​ടു​ത്ത ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് അ​നു​കൂ​ലി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ന​വ​സ്​​ഥ​യി​ൽ ക്രി​സ്​​തു​വി​നെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും മ​റ​ന്നു​ള്ള ചു​രു​ക്കം ചി​ല ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ മ​ത​പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​രു​ടെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ​നു​കൂ​ല ഇ​ള​കി​യാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു ത​വ​ണ​യ​ല്ല, ഒ​രു​പാ​ട് ത​വ​ണ ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. കേ​ട്ടാ​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചു​റ്റും ന​ട​ക്കു​ന്ന, ന​ട​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ, എ​ന്തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ണ്ടാ​ലും ഏ​ത് സ്​​കൂ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ചേ​ർ​ത്താ​ലും ചി​ല​ർ പ​ഠി​ക്കി​ല്ല. പ​ണ്ട് പ​ഠി​ച്ച​തേ പാ​ടൂ എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നും പ​ഠി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ​വ​ർ പു​ള​കം​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    1930 ക​ളി​ൽ ഹി​റ്റ്​​ല​ർ, ജ​ർ​മ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​നെ നാ​സി ഓ​ഫി​സാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ലു​ഡ് വി​ങ് മു​ള്ള​റെ​യാ​ണ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ബി​ഷ​പ്പാ​ക്കി (Reich Bishop) അ​വ​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ജൂ​ത​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ന്ന, കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ന്യൂ​റം​ബ​ർ​ഗ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, ലു​ഡ് വി​ങ് മു​ള്ള​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​സി അ​നു​കൂ​ല സ​ഭ നി​ർ​ലോ​ഭ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി എ​ന്നു​ള്ള​ത്, ഇ​ന്നോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രി​ലും ഓ​ക്കാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നെ​തി​രെ ധീ​ര​മാ​യി പൊ​രു​തി ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള​യെ​യും കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ നാ​സി പീ​ഡ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഫ്ലോ​സ​ൻ​ബ​ർ​ഗ് ക്യാ​മ്പി​ൽ 1945 ഏ​പ്രി​ൽ 9ന് ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​യോ​ദ്ധാ​വും വി​മോ​ച​ന ദൈ​വ​ശാ​സ്​​ത്ര​ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ ഫാ​ദ​ർ ഡ​യ​ട്രി​ക് ബോ​ൺ​ഹാ​ഫ​റി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മ​ര​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രൊ​ക്കെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്താ​ൽ കോ​രി​ത്ത​രി​ക്കും.

    ച​ർ​ച്ച് ജീ​സ​സി​ന്റേ​താ​ണ്, പ​ര​മ​മാ​യ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റേ​താ​ണ്, അ​തി​ൽ ഹി​റ്റ്​​ല​ർ​ക്കൊ​രു കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ല. ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ വാ​ടി​യ ഒ​രി​ല​പോ​ലും ആ ​കാ​രു​ണ്യ​ക​ട​ലി​ൽ വീ​ഴാ​ന​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ലും നാ​ളെ നി​ങ്ങ​ൾ തോ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടും, ഒ​രു കാ​ല​വും ക​ണ​ക്ക് ചോ​ദി​ക്കാ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രൊ​ക്കെ​യും കൊ​ടി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും ധീ​ര​മാ​യി അ​ന്നു​പോ​ലും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​ദ്യം ഹി​റ്റ്​​ല​റെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച പാ​പ​ത്തി​ന് മാ​പ്പ് ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ, പി​ൽ​ക്കാ​ല ജീ​വി​തം ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ഴ​യൊ​രു ജൂ​ത​സു​ഹൃ​ത്തി​നെ ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി, ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ കു​റ്റ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, സു​ഹൃ​ത്തെ നി​ങ്ങ​ളെ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ത്ര ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ഴും ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​പ് ഞാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കും​വി​ധം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ള​ല്ല, ഞാ​നാ​ണ് പാ​പം ചെ​യ്ത​ത്.

    ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ൽ​പി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി വി​ല​ങ്ങ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്റെ കു​റ്റ​ബോ​ധ​മാ​ണ്. ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ പാ​പം ചെ​യ്ത​വ​നാ​ണ്. ച​ങ്കി​ടി​പ്പോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ വാ​യി​ച്ചു പോ​വാ​നാ​വാ​ത്ത സ്വ​ന്തം മാ​പ്പ​പേ​ക്ഷ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത് ‘കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും’ എ​ന്ന പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്, ‘അ​വ​ർ ആ​ദ്യം വ​ന്ന​ത്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ ക​വി​ത​യാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണേ​ണ്ട​ത്. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വേ​ള​യി​ൽ, മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ന്നൊ​രു​റ​വു​പോ​ലെ, നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യ ഗ​ദ്യ​ത്തി​ലു​ള്ളൊ​രു കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​ത്തെ പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള​യ​ല്ല, ആ​ത്മ​ബോ​ധ​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ക​വി​ത​യാ​ക്കി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഹി​റ്റ്​​ല​ർ​ക്ക് ഷൂ​സു​മ്മ ന​ൽ​കി​യ ലു​ഡ് വി​ങ് മു​ള്ള​ർ എ​ന്ന നാ​സി ബി​ഷ​പ് ഒ​ടു​വി​ൽ, ഹി​റ്റ്​​ല​റെ​പ്പോ​ലെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘Then they came for me and there was no one left to speak for me’ എ​ന്ന പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള​യു​ടെ ക​വി​ത​യാ​യി മാ​റി​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​വ​രി, അ​വ​സാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​രം​ഭ​മാ​യാ​ൽ, അ​തോ​ടെ പി​ന്നെ എ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, ഹി​റ്റ്​​ല​ർ​ക്ക് ഷൂ​സു​മ്മ ന​ൽ​കി​യ, ലു​ഡ് വി​ങ് മു​ള്ള​റു​ടെ േപ്ര​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, മ​ദ​ർ തെ​രേ​സ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, കു​രി​ശു​ക​ണ്ട ചെ​കു​ത്താ​നെ​പ്പോ​ലെ വി​വ​ശ​രാ​വേ​ണ്ടി വ​രും. ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢി​ലേ​ത​ട​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ പീ​ഡ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്; ഡ​യ​ട്രി​ക് ബോ​ൺ​ഹാ​ഫ​ർ മു​ത​ൽ പാ​സ്റ്റ​ർ നീ​മോ​യു​ള്ള​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ വീ​റി​ന്റെ, ഏ​തു കൊ​ടും​തീ​യി​ലും ക​രി​യാ​ത്ത, ൈക്ര​സ്​​ത​വ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന് (അ​ഗാ​പെ) കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ്. ലു​ഡ് വി​ങ് മു​ള്ള​റെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ത​ട​യാ​നാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കേ​ക്കും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ കൈ​വി​ല​ങ്ങും! എ​ന്നു​ള്ള​ത് എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​മി​ച്ചു പോ​വു​മെ​ന്ന്, ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ, അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ, അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ളി​പ്പ​ട​രും. ആ​രും കേ​ൾ​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും ഇ​ര​ക​ളാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ, മി​നി​മം ഒ​ന്ന് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ക​യെ​ങ്കി​ലും വേ​ണം! ആ​ര​റി​ഞ്ഞു, അ​തൊ​രു ന​ല്ല നാ​ളേ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വേ​റി​ട്ടൊ​രു വി​ളി​യാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്! ആ​ര​റി​ഞ്ഞു, ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​നാ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​ർ നാ​ളെ​യെ​ങ്കി​ലും ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യി​ല്ല എ​ന്ന്!

    വി​ശ്വ​മാ​കെ പ​ട​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​റ്റി​യെ ജ​ർ​മ​ൻ ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​റ്റി​യാ​ക്കി ചു​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്, വി​ശാ​ല​വും അ​ഗാ​ധ​വു​മാ​യ യേ​ശു​ദേ​വ സ്​​നേ​ഹ​ത്തെ, ജൂ​ത​വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്, ക്രി​സ്​​തു​ദേ​വ​ന്റെ അ​സ​മാ​ന​മാ​യ കാ​രു​ണ്യ​ത്തെ കു​രി​ശേ​റ്റു​ക​യാ​ണ്, ഹി​റ്റ്​​ല​ർ​ക്ക് പ്രി​യം​ക​ര​മാ​യ ആ ​ലു​ഡ് വി​ങ് മു​ള്ള​റു​ടെ, പോ​സി​റ്റി​വ് ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​റ്റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ജ​നാ​യ​ത്ത​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റു​കാ​രു​ടെ റോ​ളി​ലാ​ണ​വ​ർ ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​തി​നെ​തി​രാ​യാ​ണ് ഒ​ര​ൽ​പം വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​ൺ​ഫ​സി​ങ് ച​ർ​ച്ച് അ​ഥ​വാ, വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​ഭ പ്ര​തി​രോ​ധം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ജീ​സ​സി​നെ ആ​ര്യ​നാ​ക്കു​ക​യും നാ​സി പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്രം ക്രി​സ്​​തു​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ച് ക​ട​ത്തു​ക​യും ച​ർ​ച്ചി​നെ സ്വ​ന്തം ഓ​ഫി​സാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഹി​റ്റ്​​ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ക​ൺ​ഫ​സി​ങ് ച​ർ​ച്ച് ആ​ത്മീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ തീ​പ്പ​ന്ത​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ആ​യൊ​രു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് 1937ൽ ​പാ​സ്റ്റ​ർ നി​മോ​യു​ള്ള അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 1945 വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഡാ​ച്ചു ഭീ​ക​ര​ക്യാ​മ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്, ഒ​ടു​വി​ല​വ​ർ എ​ന്നെ തേ​ടി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, എ​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​രും അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ സ്വ​ന്തം അ​സ്​​ഥി​യി​ൽ തൊ​ട്ട് വി​കാ​ര​വി​വ​ശ​നാ​യി പ്ര​സം​ഗ​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ച​രി​ത്രം പ​ദ​വി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ഏ​ത് കൊ​മ്പ​ത്തെ ത​മ്പു​രാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യും പാ​ഠം പ​ഠി​പ്പി​ക്കും.

    1893 ജൂ​ൺ 7ന് ​ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ പീ​റ്റ​ർ​മാ​രി​റ്റ്സ്​​ബ​ർ​ഗ് റെ​യി​ൽ​വേ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ത​ണു​ത്ത ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്ക്, ക​റു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ​തി​നാ​ൽ മാ​ത്രം വെ​ള്ള​ക്കാ​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ ചി​ല​രാ​ൽ ച​വി​ട്ടി പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്​ ക​രം​ച​ന്ദ്, അ​ന്നോ​ളം ത​നി​ക്ക് അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യൊ​രു ജീ​വി​ത​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, ലോ​ക​ത്തി​നൊ​രു മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്! ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ല​ക്ഷ്യം പീ​റ്റ​ർ​മാ​രി​റ്റ്സ്​​ബ​ർ​ഗ് റെ​യി​ൽ​വേ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ആ ​വെ​യി​റ്റി​ങ് റൂ​മി​ൽ ത​ണു​ത്ത് വി​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​ജി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​പ്പം, അ​തി​നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നും!

    ആ ​സം​ഭ​വം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നൂ​റ്റി​മു​പ്പ​ത്തി​ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സ്വ​ത​ന്ത്ര​ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലെ ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢി​ലെ ദു​ർ​ഗ് റെ​യി​ൽ​വേ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സി​സ്റ്റ​ർ വ​ന്ദ​നാ ഫ്രാ​ൻ​സി​സും പ്രീ​തി​മേ​രി​യും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തും; പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ചു​പോ​ലും ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ൾ ഗു​ണ്ട​ക​ളാ​ൽ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്, ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ പീ​റ്റ​ർ​മാ​രി​റ്റ്സ്​​ബ​ർ​ഗ് അ​നു​ഭ​വ​വും ത​മ്മി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പീ​ഡാ​നു​ഭ​വം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്, നി​റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്, അ​തും ഒ​രു പു​റം​രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ധി​നി​വേ​ശ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ! എ​ന്നാ​ൽ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സി​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​ര​ടി​സ്​​ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത, മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​രി​ലാ​ണ്.

    അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ൽ​കു​ന്ന​തും പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​വു​ന്ന വി​ചി​ത്ര​ത​ക്കാ​ണ് ദു​ർ​ഗ് റെ​യി​ൽ​വേ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. സി​സ്റ്റ​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ക​നൊ​രു വെ​ളി​പാ​ടു​ണ്ടാ​വു​ന്നു. ഇ​വ​ർ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ മ​തം​മാ​റ്റാ​ൻ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. ശ​രി, അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സം​ശ​യം ഒ​ര​ടി​സ്​​ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്നി​രി​ക്ക​ട്ടെ, എ​ങ്കി​ൽ ഇ​യാ​ൾ വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, ആ​ദ്യം വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​രെ​യാ​ണ്? ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് പ​റ​യാ​വു​ന്ന ഉ​ത്ത​രം, പ​റ​യേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​രം, നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രെ എ​ന്നു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ക​ൻ വി​ളി​ച്ച​ത് പൊ​ലീ​സി​നെ​യ​ല്ല, ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ൾ എ​ന്ന ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​ട​ന​യെ​യാ​ണ്.

    മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യാ​രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​രാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നും, ഈ​യൊ​രു തോ​ന്ന്യാ​സം ക​ണ്ടാ​ൽ. പി​ന്നെ ന​ട​ന്ന​തൊ​ക്കെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. സ്വ​ന്തം വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധ​രി​ച്ച വ​സ്​​ത്ര​മാ​ണ​വ​ർ​ക്ക് വി​ന​യാ​യി തീ​ർ​ന്ന​ത്. ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ക​ൻ നീ​തി​യോ നി​യ​മ​മോ അ​ല്ല, അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​മാ​ണ്, ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഡി​സ്​​മി​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ മ​തി​യാ​യ ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ​യാ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​വി​ധം ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല! ജ​നാ​യ​ത്ത​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​ക്കും എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​യൊ​ഴി​കെ!

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ളും അ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത്രി​ശൂ​ല പ്ര​സ്​​താ​വ​ന ന​ട​ത്തി. അ​തി​ങ്ങ​നെ: ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢി​ൽ ഹി​ന്ദു ഉ​റ​ക്കം മ​തി​യാ​ക്കി, ഇ​വി​ടെ ചി​ല​ർ​ക്ക് ഉ​റ​ക്കം കെ​ട്ടു. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ധൈ​ഷ​ണി​ക​നാ​യ പി. ​നാ​രാ​യ​ണ​നാ​ണ് ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ൾ മോ​ഡ​ലി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​പ്ര​കാ​രം എ​ഴു​തി​യ​ത്! മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ​യും ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ളി​ന്റെ​യും ശ​ക്തി, നി​ല​വി​ൽ, അ​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​സാ​ക്കി​യ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ​ബി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തൊ​രു ഔ​പ​ചാ​രി​ക സൗ​ക​ര്യം മാ​ത്രം. ശ​രി​ക്കു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ശ​ക്തി സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ഭീ​തി​യാ​ണ്. മ​തം മാ​റി​യാ​ലെ​ന്താ എ​ന്ന് നി​വ​ർ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട ജ​നാ​യ​ത്ത​വാ​ദി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ​പോ​ലും, മ​തം​മാ​റ്റ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ൾ, ഞാ​നൊ​ന്നു​മ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ളി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​മ​സ്​​ത സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​പോ​ലും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വാ​ദ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, സ്​​തം​ഭി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന​തി​ന് എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ സാ​ക്ഷി​യാ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​തം​മാ​റാ​നും മ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റാ​നു​മു​ള്ള പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​വും. കാ​ര​ണ​മ​വ​ർ​ക്ക് തി​ര​സ്​​ക​രി​ക്കാ​ന​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പൗ​ര​രു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യേ​ണ്ട ജ​നാ​യ​ത്ത ബോ​ധ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത്, അ​തി​നെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തും​വി​ധ​മു​ള്ള ഒ​ര​ദൃ​ശ്യ ഓ​ഫി​സ്​ തു​റ​ക്കാ​ൻ ന​വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്നു​ള്ള​ത് ന​ടു​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ടൊ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്. പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​മാ​ണ്, ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ളി​ന്റെ ത്രി​ശൂ​ല​റൈ​ഫി​ളാ​ദി​ക​ളേ​ക്കാ​ളും ഭീ​ക​ര​മെ​ന്ന വ​സ്​​തു​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്.

    സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ റൈ​ഫി​ൾ​സ​ദ്യ ന​ൽ​കു​ന്ന പോ​ഷ​ണം കി​ഴി​ച്ചാ​ൽ, പി​ന്നെ ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ളും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ജ​നാ​യ​ത്ത​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​വും. ഏ​തേ​ത് മ​ത​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ത്ര കു​ട്ടി​ക​ൾ ജ​നി​ക്കു​ന്നു, ഏ​തേ​ത് മ​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര​പേ​ർ മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന് ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ജ​നാ​യ​ത്തം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് തൊ​ഴി​ലും മ​രു​ന്നും കി​ട്ടാ​തെ എ​ത്ര​പേ​ർ ക​ഷ്ട​​പ്പെ​ടു​ന്നു, മ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​തി​നാ​ണ്. അ​തി​നു​പ​ക​രം മ​തം​മാ​റു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്ത് ക​ലാ​പം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്, അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളോ​ട് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​പോ​ലും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​വു​ന്ന​ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ .........യു​ക്തി​യി​ൽ നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്, പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നാ​വ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​തി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത സ​ർ​വ ന​ന്മ​ക​ളെ​യും കു​ഷ്ഠ​രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മ​തം​മാ​റ്റ​മാ​യാ​ണ് ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്ക് കീ​ഴ്പ്പെ​ട്ട സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഷ്ഠ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ സു​വി​ശേ​ഷ​ക​നാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ ഗ്ര​ഹാം​സ്റ്റെ​യി​ൻ​സി​നെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വെ, കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ചു​ട്ടു​കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ദാ​രാ​സി​ങ് എ​ന്ന ഭീ​ക​ര​ബോ​റ​നെ വീ​ര​നാ​യി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല! ഗ്ര​ഹാം​സ്റ്റെ​യി​ൻ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ശി​ക്ഷ എ​ന്ന​ർ​ഥം വ​രും​വി​ധ​മു​ള്ള വി​ധി​വാ​ക്യം​പോ​ലും ആ​ദ്യം നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്നു​ള്ള​ത്, പി​ന്നീ​ട് അ​തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ അ​ത് മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ഴും ഗ്ര​ഹാം​സ്റ്റെ​യി​ൻ​സി​ൽ പ​തി​ച്ച മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ക​റ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​തു​ക്കി​യ വി​ധി​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലും മാ​യ്ച്ച് ക​ള​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​തും മ​റ​ക്ക​രു​ത്. ഇ​സ്‍ലാം ൈക്ര​സ്​​ത​വ മ​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ പൗ​ര​ത്വ​ന​ഷ്​​ട​മാ​യാ​ണ്, രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്! എ​ന്നാ​ൽ, ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ അ​നു​ശാ​സി​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ള മ​തം​മാ​റ്റ​ത്തെ​യും മ​തം മാ​റാ​തെ​ത​ന്നെ അ​തി​ന് കീ​ഴ്പ്പെ​ട്ടു​ള്ള തൊ​മ്മി​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും അ​വ​ർ അ​തി​മ​ഹ​ത്താ​യൊ​രു രാ​ജ്യ​സ്​​നേ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്, നെ​ഹ്റു​വി​യി​സ്റ്റ് അ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ എ​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യ ‘വി​ചാ​ര​ധാ​ര’​യി​ലെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ത​നി​യാ​വ​ർ​ത്ത​നം.

    .

