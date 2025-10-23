Begin typing your search above and press return to search.
    23 Oct 2025 6:00 AM IST
    23 Oct 2025 6:01 AM IST

    ഇ​ഷ്ട​ഗാ​യ​ക​ന് നീ​തി​തേ​ടി അ​സം തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങു​​​മ്പോ​ൾ

    Zubeen Garg
    ഗു​വാ​ഹ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശമായ ക​മ​ർ​കു​ച്ചി​യി​ലെ സുബിൻ ഗാർഗിന്റെ കുടീരത്തിനരികിൽ ഒത്തുകൂടിയ വനിതകൾ  

    സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ട്ടും ഏ​റ്റു​പാ​ടി​യും കോ​ള​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​തി​നൊ​ത്ത് നൃ​ത്ത​മാ​ടി​യു​മാ​ണ് ഋ​തു​ശ്രീ (25) വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. ​പ്രി​യഗാ​യ​ക​ൻ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ ഈ ​പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ സ​മാ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ‘‘അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല, പ​ക്ഷേ കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു’’- ക​ര​ച്ചി​ലി​നി​ടെ സം​സാ​രം മു​ഴു​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ഋ​തു​ശ്രീ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​സ​മി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രെ​പ്പോ​ലെ, ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ച്ച ഗു​വാ​ഹ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ക​മ​ർ​കു​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​യു​വ​തി. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നി​പ്പോ​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ വെ​ച്ച് ഗാ​ർ​ഗ് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം അ​സ​മി​നെ ക​ടു​ത്ത ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലും നി​രാ​ശ​യി​ലു​മാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും, ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ മ​ര​ണം ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്ന ശ​ങ്ക അ​സ​മി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​മാ​ധി സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മെ​ഴു​കു​തി​രി ക​ത്തി​ച്ച് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ‘‘സു​ബീ​ൻ ദാ​ക്ക് നീ​തി ന​ൽ​കു​ക’’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വും മു​ഴ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​യോ​ടു​മു​ള്ള രോ​ഷ​മാ​യും അ​ത് മാ​റു​ന്നു.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു, അ​തും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യി​രി​ക്കു​ന്നു’’- ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത ഋ​തു​ശ്രീ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​ണ് ശ​ർ​മ​യു​ടെ വി​ജ​യ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​റ​യ​പ്പെ​ടാ​റ്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ന​ൽ​കി​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം ഋ​തു​ശ്രീ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗ് ആ​രാ​ധ​ക​രെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​ടു​കെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് നീ​തി​യാ​ണ്. നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്’’- ഋ​തു​ശ്രീ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദുഃ​ഖംദേ​ഷ്യ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നും ദാ​രം​ഗ് ജി​ല്ല​യി​ലെ കൈ​ത് പാ​റ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ഫാ​റ്റി​ക് ച​ന്ദ്ര ബോ​റ (55) പ​റ​യു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ണം പി​രി​വി​ട്ട് ബ​സ് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ സ​മാ​ധി സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​ണ്, താ​നൊ​രു ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ട​റാ​ണ് എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബോ​റ.

    സു​ബീ​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​നു​നേ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ബ​ക്സ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 30ലേ​റെ പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര​ത്തി​ന് സ​മാ​നം

    സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള രോ​ഷം ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ എ​തി​ർ​പ്പാ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​തു​പോ​ലു​ള്ള ജെ​ൻ സി ​ക​ലാ​പം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തേ​ക്കു​മെ​ന്നു​പോ​ലും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ഹാ​പോ​ഹം പ​ട​രു​ന്നു.

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ പ​ദ​വി​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​മേ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന താ​യ് അ​ഹോം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ചാ​രൈ​ദേ​വ് ജി​ല്ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ പ​ദ​വി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ര​യേ​റെ ജ​ന​രോ​ഷം നേ​രി​ട്ട​ത് പൗ​ര​ത്വ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്കും രോ​ഷം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് തേ​സ്പൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ച​ന്ദ​ൻ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ പ​റ​യു​ന്നു.

    ജ​ന​വി​കാ​രം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​രം​ഭി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. ഈ ​മാ​സം 30 വ​രെ, എ​ല്ലാ ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും ബ​ഹു​ജ​ന റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ പ്ര​തി​മ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്തി​ന് എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, പൊ​തു​ജ​ന വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​ൻ എ​ന്നാ​ണ് ഒ​രു ബി.​ജെ.​പി വ​ക്താ​വ് scroll.com നോ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പൗ​ര​ത്വ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും ഗാ​ർ​ഗി​ന് നീ​തി​തേ​ടി​യു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും തു​ല​നം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വി​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രും നീ​തി​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​സ​മി​നെ നേ​പ്പാ​ളി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ച്ചെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​ർ റാ​ഞ്ചു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രോ​പി​ച്ചു. ‘‘ഞാ​ൻ ഇ​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ, 50 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കും’’- അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ക്സ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും

    നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​നാ​യ ശ്യാം​ക​നു മ​ഹ​ന്ത​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​ഹ​ന്ത നി​ല​വി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ റി​നി​കി ഭു​യാ​ൻ ശ​ർ​മ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള അ​സോ​മി​യ പ്ര​തി​ദി​ൻ പ​ത്ര​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സു​ക​ളും ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര​ണം

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ദു​ര​വ​സ്ഥ​യും അ​തൃ​പ്തി​യും സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ദേ​ഷ്യ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്ന​താ​യി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സു​ശാ​ന്ത താ​ലൂ​ക്ദാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ‘‘ത​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ത​ല​മു​റ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ മ​ര​ണം അ​സ​മി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ഗീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നും വി​ഭ​ജ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച​താ​യും ഈ ​ഐ​ക്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശ​ർ​മ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ശ​ർ​മ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ശ​ർ​മ​യു​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം മോ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​നു​മാ​യ അ​പൂ​ർ​ബ കു​മാ​ർ ബ​റു​വ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടു​ള്ള അ​തൃ​പ്തി​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ല മെ​ച്ച​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് തേ​സ്പൂ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ച​ന്ദ​ൻ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തോ​ട് ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ സൂ​ര​ജി​ത് റോ​യ് യോ​ജി​ച്ചു:

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഹി​മ​ന്ത ഇ​ത്ര​മേ​ൽ വി​ര​ണ്ടു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ത​ന്ത്ര​ശാ​ലി​യാ​യ ശ​ർ​മ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ത​നി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന​റി​യാം. പ​ക്ഷേ, ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഗ​രി​മ സൈ​കി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ ചി​ത്രം മാ​റും. പി​ന്നെ അ​സ​മി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഒ​രാ​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    (നി​ര​വ​ധി മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള ലേ​ഖ​ക​ൻ scroll.comൽ ​എ​ഴു​തി​യ ദീ​ർ​ഘ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ സം​ഗ്ര​ഹം)

