Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 6:00 AM IST

    ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ

    ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ
    2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ജെ​ൻ​സി വി​പ്ല​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന വാ​ജി​ദ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കി​യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12ന് ​പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ 15 വ​ർ​ഷം അ​ധി​കാ​രം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യ ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ അ​വാ​മി ലീ​ഗ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ണെ​ന്ന​തും, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഇ​ല​ക് ഷ​നോ​ടൊ​പ്പം, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    ഉന്നം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം

    ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ സ​മ​വാ​യ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 25 പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ജൂ​ലൈ നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​ർ​ട്ട​ർ 2025 സ​മൂ​ല​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു. ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ര​ണ്ടാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​വി​ധേ​യ ജ​ന​കീ​യ വി​പ്ല​വ​മാ​യും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യം ഇ​നി​യും ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തി വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലും മ​റ്റു ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ​ഴു​തു​ക​ൾ അ​ട​ച്ച് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ജൂ​ലൈ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ കാ​മ്പ്. ചാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മ​തി പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന വാ​ശി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹം. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നൊ​പ്പം ജ​ന​കീ​യ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി, അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ചാ​ർ​ട്ട​ർ ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്താ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് അ​വ​ർ വ​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി കാ​ലാ​വ​ധി 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു സ​ഭ മാ​ത്ര​മു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളു​ള്ള​താ​ക്കി മാ​റ്റു​ക, സെ​ന​റ്റ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ ​ഉ​പ​രി​സ​ഭ​യി​ലെ 100 സീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന വോ​ട്ടി​ന്റെ അ​നു​പാ​തം മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​യാ​വു​ക, ആ ​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ശ്ചി​ത അ​നു​പാ​തം സ്ത്രീ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ജൂ​ലൈ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മാ​റി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ത്രം

    2001ൽ ​ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് അ​ധി​കാ​രം പ​ങ്കി​ട്ട ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി(​ബി.​എ​ൻ.​പി)​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1999 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2018 വ​രെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ല​നി​ന്ന അ​വ​രു​ടെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ഭി​ന്ന​ത​ക​ളും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​മ്മ​ർ​ദ​വും കാ​ര​ണം വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴു​ക​യും 2022ഓ​ടെ സ​ഖ്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വ​ഴി​പി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബീ​ഗം ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ, താ​രി​ഖ് സി​യ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ക​ൻ താ​രി​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ ബി.​എ​ൻ.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2019 മു​ത​ൽ ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ണ് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​ടെ അ​മീ​ർ. ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട ഭ​ര​ണ​കാ​ലം ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ ഖാ​ലി​ദ സി​യ ത​ട​വി​ലാ​യി. 84 കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റം​ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട താ​രി​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. 2024ലെ ​വി​പ്ല​വാ​ന​ന്ത​രം കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​യ​തോ​ടെ, ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​രി​ഖ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ വി​മോ​ച​ന​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു​വെ​ന്നും യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്കാ​ക​ട്ടെ അ​തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ തൂ​ക്കു​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത് കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ, ഇ​പ്പോ​ൾ ഗു​ലാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ദി​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ജാ​തീ​യ പാ​ർ​ട്ടി, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​നു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ, സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    ബി.​എ​ൻ.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 10 പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ആ​കെ​യു​ള്ള 300 പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 288ലും ​ബി.​എ​ൻ.​പി ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ക്ഷി​യാ​യ ഗ​ണ അ​ധി​കാ​ർ പ​രി​ഷ​ത് 90 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ഖ്യ​മു​ള്ള​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ പീ​പ്പി​ൾ​സ് പാ​ർ​ട്ടി (23), ഗ​ണ​സ​ൻ​ഹ​തി ആ​ന്ദോ​ള​ൻ(17), നാ​ഗ​രി​ക് ഓ​യി​ക്കോ(11) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് പ​ത്തി​ല​ധി​കം സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​യെ​ല്ലാം​കൂ​ടി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ന്നു സീ​റ്റി​ൽ മാ​ത്രം. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് സീ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പി​ശു​ക്കു കാ​ണി​ച്ച ബി.​എ​ൻ.​പി​ക്ക് വി​മ​ത​ർ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​വും. 70 ല​ധി​കം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 90 വി​മ​ത​ർ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി ത​ല​വ​ൻ താ​രി​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ ബൊ​ഗ്ര-6, ധാ​ക്ക-17 എ​ന്നീ ര​ണ്ടു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു.

    ഐ​ക്യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ഖ്യം എ​ന്നു വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി ആ​ന്ദോ​ള​ൻ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് 228 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പി​ടി​വാ​ശി​യി​ൽ അ​വ​ർ സ​ഖ്യം വി​ട്ടു. 2024ലെ ​ജെ​ൻ​സി വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി​സ​ൺ പാ​ർ​ട്ടി ഐ​ക്യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി 224 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് മ​ജ്‍ലി​സ് 34 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി​സ​ൺ പാ​ർ​ട്ടി 32 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​മ​ർ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പാ​ർ​ട്ടി 30 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് മ​ജ്‍ലി​സ് 21 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ലേ​ബ​ർ പാ​ർ​ട്ടി 15 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. അ​താ​യ​ത് സ​ഖ്യം എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി അ​മീ​ർ ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ്റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ധാ​ക്ക-15​ൽ പോ​ലും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ ജാ​തീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള, നാ​ലു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫ്ര​ണ്ട് 206 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ​ട്ടാ​ള അ​ട്ടി​മ​റി​യു​ടെ​യും അ​വാ​മി ലീ​ഗു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഭ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും ഭൂ​ത​കാ​ലം അ​വ​ർ​ക്ക് മാ​റാ​പ്പാ​ണ്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഫ്ര​ണ്ട് ആ​കെ 149 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മൂ​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന േഗ്ര​റ്റ​ർ സു​ന്നി സ​ഖ്യം 64 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ഇ​സ്‍ലാ​മി ആ​ന്ദോ​ള​ൻ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് 253 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ത​നി​ച്ചു മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു വി​ക​സ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ജ​യ-​പ​രാ​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത, വ​ലി​യ വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്കു​ള്ള അ​വാ​മി ലീ​ഗി​ന്റെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ങ്ങോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് തീ​ർ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​ണ്.

    (പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പി.​ടി.​എം ഗ​വ. കോ​ള​ജ് അ​സോ​സി​യ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​നു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

