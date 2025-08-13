Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Open Forum
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 6:00 AM IST

    ഗസ്സയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപിച്ച് മടങ്ങുന്നു

    ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ വിടവാങ്ങൽ കുറിപ്പ്
    ഗസ്സയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപിച്ച് മടങ്ങുന്നു
    അനസ് അൽ ശരീഫ് മക്കളായ ഷാമിനും സലാഹിനുമൊപ്പം

    ഗ​സ്സ അ​ൽ​ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ങ്ങി​യ ടെൻറി​നെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ട്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ഫോ​ഴ്സ്​ ന​ട​ത്തി​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ജ​സീ​റ​യു​ടെ ഫ​ല​സ്​​തീ​നി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ്​ അ​ൽ ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഖുറൈഖിഅ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം സാഹിർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നൗ​ഫ​ൽ, മു​അ്​​മി​ൻ അ​ലി​വ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി​.

    ഗ​സ്സ​ക്ക്​ നേ​രെ 22 മാ​സ​ങ്ങ​ൾക്കുമു​മ്പ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കി​ടെ ഇ​തി​ന​കം 237 ഫ​ല​സ്​​തീ​നി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ലോ​ക യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ, വി​യ​റ്റ്​​നാം യു​ദ്ധം, യു​ഗോ​സ്​​ലാ​വ്​, അ​ഫ്​​ഗാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്​ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാ​മാ​യി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​രി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മു​ക്കു​മൂ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച

    അ​ന​സ്​ അ​ൽ ശ​രീ​ഫ്​ (28) ഏ​തൊ​രു ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​യെ​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ധി ത​ന്നെ​യും തേ​ടി​യെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​ക്കി​വെ​ച്ച അ​വ​സാ​ന സ​ന്ദേ​ശം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു:

    ഇ​തെ​​ന്റെ ഒസ്യത്തും അ​വ​സാ​ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​ണ്. ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ൽ​ എ​ന്നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​ശ​ബ്ദം നി​ശ​ബ്​​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

    ആ​ദ്യ​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ദൈ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ധാ​ന​വും ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു. ജ​ബ​ലി​യ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ലാ​യി ജീ​വി​തം കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തു​മു​ത​ൽ എ​ന്റെ ജ​ന​ത​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ശ​ബ്ദ​വു​മാ​കാ​ൻ ഞാ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ ശ്ര​മ​വും ശ​ക്തി​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​ട​ച്ച​വ​ന​റി​യാം. ഇ​ൻ​ശാ അ​ല്ലാ​ഹ്​ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പൂ​ർ​വി​ക​ദേ​ശ​മാ​യ അ​ൽ അ​സ്‌​ഖ​ലാ​ൻ (അ​ൽ മ​ജ്ദാ​ൽ) ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, ദൈ​വ​വി​ധി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു, അ​താ​ണ്​ അ​ന്തി​മ​വി​ധി.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​ക​ല​ വേ​ദ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഞാ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത​ന​ക​ളും ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ളും രു​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യോ വ്യാ​ജ​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തെ സ​ത്യം അ​തേ​പ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും മ​ടി​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. -ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ന​മ്മു​ടെ ജ​ന​ത നേ​രി​ടു​ന്ന കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ത​ട​യാ​ൻ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ, നി​ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ച്ച​വ​ർ, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളെ ശ​രി​വെ​ച്ച​വ​ർ, ഞ​ങ്ങ​ളെ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ച​വ​ർ, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ള​കാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​പ​ഞ്ച​നാ​ഥ​ൻ സാ​ക്ഷി. മു​സ്​​ലിം ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ കി​രീ​ട​മാ​യ, ​ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കു​ള്ള ഓ​രോ സ്വ​ത​ന്ത്ര മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തു​ടി​പ്പാ​യ ഫ​ല​സ്​​തീ​നെ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​വിടത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ​ ഏൽ​പി​ക്കു​ന്നു-​ഇ​വി​ട​ത്തെ നി​ഷ്​​ക​ള​ങ്ക ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​പ്​​നം കാ​ണാ​നോ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലും ജീ​വി​ക്കാ​നോ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ട​ൺ ഭാ​രം വ​രു​ന്ന ബോം​ബു​ക​ൾ​ക്കും മി​സൈ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​മ​ടി​യി​ൽ ച​ത​ഞ്ഞ​ര​ഞ്ഞ അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​മ​ല ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മ​തി​ലു​ക​ൾ​ക്കി​രു​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ന്നു.

    നി​ങ്ങ​ളെ നി​ശ​ബ്ദ​രാ​ക്കാ​ൻ ച​ങ്ങ​ല​ക​ളെ​യോ നി​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ​യോ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഞാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. അ​പ​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​മ്മു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ അ​ന്ത​സ്സി​ന്റെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൂ​ര്യോ​ദ​യം സാ​ധ്യ​മാ​കും​വ​രെ നാ​ടി​ന്റെ​യും ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും വി​മോ​ച​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​വു​ക നി​ങ്ങ​ൾ.

    എ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ട്ടേ​ച്ചു​പോ​കു​ന്നു. എ​ന്റെ ക​ണ്ണി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​മാ​യ പൊ​ന്നു​മോ​ൾ ഷാ​മി​ൻ ഞാ​ൻ സ്വ​പ്​​നം ക​ണ്ട​തു​പോ​ലെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ലു​താ​വു​ന്ന​ത്​ കാ​ണാ​ൻ എ​നി​ക്കാ​യി​ല്ല. പ്രി​യ മ​ക​ൻ സ​ലാ​ഹ്​ ക​രു​ത്തോ​ടെ വ​ള​ർ​ന്ന്​ വ​ലു​താ​യി ഞാ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​കും വി​ധം അ​വ​ന്​ മാ​ർ​ഗം തെ​ളി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​മ്മ​യെ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു, അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഗൃഹീ​ത പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളാ​ണ്​ എ​ന്നെ ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്, അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ എ​നിക്ക് കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്നു, അ​വ​ർ പ​ക​ർ​ന്ന വെ​ളി​ച്ചം എ​നി​ക്ക്​ വ​ഴി​കാ​ണി​ച്ചു. അ​ല്ലാ​ഹു അ​വ​ർ​ക്ക് ക​രു​ത്ത്​ പ​ക​രു​ക​യും എ​​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​തി​വി​ശി​ഷ്​​ട​മാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു.

    എ​​ന്റെ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത പ​ങ്കാ​ളി, എ​​ന്റെ പ്രി​യ പ​ത്നി ഉ​മ്മു സ​ലാ​ഹി​ (ബ​യാ​ൻ)​നെ​യും നി​ങ്ങ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു. യു​ദ്ധം ഞ​ങ്ങ​ളെ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം വേ​ർ​പി​രി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​ൾ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ, എ​ല്ലാം പ​ട​ച്ച​വ​നി​ല​ർ​പ്പി​ച്ച്​ ഒ​ലി​വ് മ​രം പോ​ലെ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു -എ​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ശ​ക്തി​യും വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റി. സ​ർ​വ​ശ​ക്ത​നാ​യ പ​ട​ച്ച​ത​മ്പു​രാ​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ർ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു.

    ഞാ​ൻ മ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, എ​ന്റെ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മ​ത്. ദൈ​വ​വി​ധി​യി​ൽ തൃ​പ്ത​നാ​യി, റ​ബ്ബി​നെ കാ​ണാ​നാ​കു​മെ​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ, അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ങ്ക​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​ത്​ ഏ​റ്റ​വും വി​ശി​ഷ്​​ട​വും എ​ന്നെ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പോ​ടെ ഞാ​ൻ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​രു​ണ്യ​വാ​നാ​യ നാ​ഥാ, എ​​ന്റെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം നീ ​അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ​മേ, എ​​ന്റെ സ​ക​ല പാ​പ​ങ്ങ​ളും പൊ​റു​ത്തു​ത​രേണ​മേ, എ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചി​ന്ത​ിയിട്ട ര​ക്തം എ​ന്റെ ജ​ന​ത​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​ള​ക്ക​മേ​റി​യ പാ​ത​യാ​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കേ​ണ​​മേ.

    എ​നി​ക്ക്​ പി​ഴ​വു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​പ്പു​ത​രി​ക. ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കാ​തെ വാ​ക്കു​പാ​ലി​ച്ച​വ​നാ​ക​യാ​ൽ എ​നി​ക്കാ​യി ദ​യാ​പൂ​ർ​വം പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യെ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളി​ൽ എ​ന്നെ​യും ഓ​ർ​മി​ക്കു​ക.

