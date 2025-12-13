Begin typing your search above and press return to search.
    Open Forum
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 6:53 AM IST

    രാ​ജാ ഭോ​ജ​ന്റെ ചെ​രി​പ്പും എ​ഴു​പ​തു​കാ​ര​നാ​യ കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ക​നും

    ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് 11-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ മാ​ൾ​വ ഭ​രി​ച്ച രാ​ജാ ഭോ​ജ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​യു​മാ​യി അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​മ്യ​മു​ണ്ട്. ഗം​ഗാ​തീ​ര​ത്ത് സ​ന്ധ്യാ​ദീ​പം അ​ണ​യാ​റാ​വു​മ്പോ​ൾ മു​ത്ത​ശ്ശി​മാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യാ​റു​ള്ള ആ ​പ​ഴ​ങ്ക​ഥ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്:

    അ​റി​വി​നും ചു​റു​ചു​റു​ക്കി​നും കൂ​ർ​മ​ബു​ദ്ധി​ക്കും അ​തി പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജാ​വ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ വി​റ​കൊ​ണ്ടു. കാ​റ്റി​ന്റെ ദി​ശ വാ​യി​ക്കാ​നും പു​ല്ലി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന ശ​ത്രു​വി​ന്റെ നേ​ർ​ത്ത​ച​ല​നം പോ​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.‘‘​രാ​ജാ​വ​റി​യാ​തെ ഒ​രി​ല പോ​ലും അ​ന​ങ്ങി​ല്ല’’ എ​ന്ന് പ്ര​ജ​ക​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി. പ​നി​യും ചു​മ​യു​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല, ഓ​ർ​മ​ക​ളെ കാ​ർ​ന്നു​തി​ന്നു​ന്ന നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യ ഒ​രു രോ​ഗം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി. രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ക​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു, വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ട​റി, ആ ​കൂ​ർ​ത്ത​ക​ണ്ണു​ക​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ശൂ​ന്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ത​ക്കം​പാ​ർ​ത്ത് ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന, അ​തി വി​ശ്വ​സ്ത​രെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന, സ​ദാ പു​ഞ്ചി​രി​തൂ​കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​ശാ​ലി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് സ​ഹാ​യി​ക​ൾ - ഇ​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ, അ​വ​ർ രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ കാ​വി നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള മൃ​ദു​വാ​യ പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ധു​ര​മാ​യി മ​ന്ത്രി​ച്ചു: ‘‘മ​ഹാ​രാ​ജാ, അ​ങ്ങ് ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രാ​ജാ​വാ​ണ്, അ​തി ബു​ദ്ധി​മാ​നും ഉ​ദാ​ര​മ​ന​സ്ക​നു​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ് അ​ൽ​പം ക്ഷീ​ണി​ത​നാ​ണ്. കു​റ​ച്ചു​നേ​രം വി​ശ്ര​മി​ക്കൂ; എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​വും ഞ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ള്ളാം. അ​ങ്ങ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ള്ളാം."

    രാ​ജാ​വ് മെ​ല്ലെ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​യാ​ട്ടി. താ​ൻ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​വ​നും, ബു​ദ്ധി​മാ​നും, ഉ​ദാ​ര​മ​തി​യു​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ശം​സ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ്പോ​ഴും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ, രാ​ജാ​വ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം, ഇ​വ​രി​രു​വ​രും രാ​ജാ​വി​ന്റെ ചെ​ങ്കോ​ൽ പി​ടി​ച്ച് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജാ​വ് സം​സാ​രി​ക്കാ​നാ​യി വാ​യ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് ഇ​വ​രു​ടെ ചു​ണ്ടു​ക​ൾ ച​ലി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങും -രാ​ജാ​വ് പു​തു​താ​യി പാ​ട്ടു​പ​ഠി​ച്ച ഒ​രു കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ അ​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​ചൊ​ല്ലി. സ​ദ​സ്യ​ർ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ, ഇ​രു​വ​രും ഉ​ട​ൻ​പ​റ​യും: ഇ​താ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ജാ​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം.‘‘​രാ​ജാ​വ് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തോ​ടെ നെ​റ്റി ചു​ളി​ച്ചാ​ൽ, അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തോ​ളി​ൽ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​യും, "മ​ഹാ​രാ​ജാ​വ് വി​ഷ​മി​ക്ക​ല്ലേ, അ​ങ്ങാ​ണ് രാ​ജാ​വ്; ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​യു​ടെ സേ​വ​ക​ർ മാ​ത്രം.’’

    ഇ​ന്ന്, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ല്ലാം ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ടി​യ​റ​വ് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പും സ്പീ​ക്ക​ർ സ്ഥാ​ന​വും എ​ല്ലാ​റ്റി​നു​മു​പ​രി യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ധി​കാ​ര​വും. ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സാ​മ്രാ​ട്ട് ചൗ​ധ​രി, നി​തീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് താ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ മെ​ന​ക്കെ​ടു​ന്നി​ല്ല; പ​ക​രം ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ലും ഒ​രു ‘ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജ്’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ന്നി​ട്ടും, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ന്നു: ‘‘എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​തീ​ഷ് ജി ​യാ​ണ് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്."

    നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ താ​ൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്നോ ചു​റ്റും എ​ന്താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നോ ശ​രി​ക്കും അ​റി​യു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ആ​രും സം​ശ​യി​ച്ചു​പോ​കും. മാ​തൃ​ക പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ലി​രി​ക്കെ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1.51 കോ​ടി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 10,000 രൂ​പ വീ​തം പ​ണം ന​ൽ​കി ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തി​ൽ വി​ല​യ്ക്കു​വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​ണ്ടോ? അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ (യു​നൈ​റ്റ​ഡ്) 85 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ബി.​ജെ.​പി 89 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ മു​ഖ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടോ?

    നാ​ഗ്പൂ​രി​ലെ ധൈ​ര്യ​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം​സേ​വ​ക​സം​ഘം പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത നാ​ഗ്പൂ​രി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്ന് ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ത്ര​മേ​ൽ നി​ർ​ഭ​യ​നാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച അ​ശു​തോ​ഷി​ന്റേ​ത് വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ധൈ​ര്യം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ധു​ര​നാ​ര​ങ്ങ​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി ന​ഗ​ര​മാ​യ നാ​ഗ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് ഓ​റ​ഞ്ച് സി​റ്റി ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് ആം​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​പ​കാം​ഗം എ​ന്ന മേ​ൽ​വി​ലാ​സം വി​ട്ട് ത​ന്റെ ത​ട്ട​ക​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​വം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ‘ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ അ​ശു​തോ​ഷ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നെ കീ​റി​മു​റി​ച്ച​ത്: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച, വി​വി​ധ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, സം​ഘ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ ഹെ​ഡ്ഗേ​വാ​ർ, സ​വ​ർ​ക്ക​ർ, ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ, എ​ന്തി​ന് ഗോ​ദ്സെ പോ​ലും സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട - ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം ത​രം പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യും, മ​നു​സ്മൃ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശൂ​ദ്ര​രെ വീ​ണ്ടും ആ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ ​സാ​ഹി​ത്യ സം​ഭാ​ഷ​ണം സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യ ധീ​ര​കൃ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​ഉ​ത്സ​വം തി​ക​ച്ചും ആ​ഘോ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത് സു​നി​ൽ റൈ​സോ​ണി എ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ് - റൈ​സോ​ണി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹി​യു​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ര​മ​ന​സ്ക​ത പോ​ലെ ത​ന്നെ അ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന​ക്കാ​രും അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും ചി​ന്ത​ക​രു​മെ​ല്ലാം അ​ണി​നി​ര​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി നി​ന്ന​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പു​തി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഒ​രു ആ​ല​യ​മാ 'ദി ​ബു​ക്ക് ബേ​ക്കേ​ഴ്സ്' ലി​റ്റ​റ​റി ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​നാ​യ യു​വ സി.​ഇ.​ഒ സു​ഹൈ​ൽ മാ​ത്തൂ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ്യ​രൂ​പ് ഭ​ട്‌​നാ​ഗ​ർ, റാ​ഷി​മ സ്വ​രൂ​പ് വ​ർ​മ, ഭാ​സ്വ​ർ മു​ഖ​ർ​ജി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം ക​വ​ർ​ന്ന​ത് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ "ദേ​ബു" എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന ദി​വ്യ​രൂ​പ് ആ​ണ്.

    എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ലെ, ഐ.​ഐ.​ടി-​ഐ.​ഐ.​എം (IIT-IIM) സ​ന്ത​തി​യാ​യ ദേ​ബു, നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ലോ​ക​ത്ത് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്റെ ആ​വേ​ശം കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഓം ​ബു​ക്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​മാ​യ 'മ​സ്സൂ​റി മ​ർ​ഡേ​ഴ്സ്' (Mussoorie Murders) മ​ല​നി​ര​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി മെ​ന​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​രു കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​ഥ​യാ​ണ്. ‘ഞാ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ജീ​വി​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ജീ​വി​ച്ചു’ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു, "ഇ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ ജീ​വി​തം അ​തി​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്നു."

    താ​ങ്ക​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്ത് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ഇ​നി​യും തു​ട​ര​ട്ടെ, ദേ​ബു ദാ. ​ഒ​ന്നി​നും ഒ​രി​ക്ക​ലും വൈ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഫ്രാ​ങ്ക് മ​ക്കോ​ർ​ട്ടി​ന് 'ഏ​ഞ്ച​ലാ​സ് ആ​ഷ​സ്' (Angela’s Ashes) എ​ന്ന കൃ​തി​യി​ലൂ​ടെ ലോ​കം കീ​ഴ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ 66 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​റ ഇം​ഗ​ൽ​സ് വൈ​ൽ​ഡ​ർ ത​ന്റെ 'ലി​റ്റി​ൽ ഹൗ​സ്' പ​ര​മ്പ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് അ​വ​രു​ടെ അ​റു​പ​തു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഹാ​രി​യ​റ്റ് ഡോ​ർ 73ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത​രു​ടെ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് താ​ങ്ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം - ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു.

    ക​യ്പേ​റി​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​ൻ ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തെ മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​ക്ക് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്രാ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ന​മ്മ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ഴു​പ​തു​കാ​രാ​യ ന​വാ​ഗ​ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ.

