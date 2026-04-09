Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOpen Forumchevron_rightരാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ...
    Open Forum
    Posted On
    date_range 9 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 6:00 AM IST

    രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം
    cancel

    “ഒ​രു ഉ​ദ്യാ​നം പ​രി​പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഓ​രോ പൂ​വി​ന്റെ​യും സു​ഗ​ന്ധം അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം; ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ലെ ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​രു​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ണം.”- ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ജാ​മി​അ ഹം​ദ​ർ​ദി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി​യു​ടെ (CFSPP) അ​ടി​സ്ഥാ​ന ദ​ർ​ശ​നം ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ, വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്പ​ന്ദ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ക​ഥ​ക​ളു​ണ്ട്. ജാ​മി​യ ഹം​ദ​ർ​ദ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ഹ​ക്കീം അ​ബ്ദു​ൾ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്ന ഹ​ക്കീം സാ​ഹി​ബ് അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ചൈ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​വ്വി​ക​രാ​യ വൈ​ദ്യ​ന്മാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് വെ​റും ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടു​ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; മ​റി​ച്ച് സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഒ​രു ദ​ർ​ശ​നം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​നാ​നി വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യം കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി-​ഈ ത​ത്വം പി​ന്നീ​ട് ഇ​ന്ന​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​യി വി​ട​ർ​ന്നു പ​ന്ത​ലി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യം പ​ദ്മ ശ്രീ, ​പ​ദ്മ​ഭൂ​ഷ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച ഹ​ക്കീം സാ​ഹി​ബി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് കേ​വ​ലം ശ​രീ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റം വ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​പി​ക്കാ​ൻ ‘സോ​ഷ്യ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ’ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് 1990-ക​ളി​ൽ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ-​സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ-​ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് യു.​ജി.​സി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ജാ​മി​യ ഹം​ദ​ർ​ദി​ലെ ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​രി​സ​ര​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​മി​ത്ത​മാ​യ​ത്. ഹ​ക്കീം സാ​ഹി​ബും പ്ര​ശ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ റ​ഷീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഖാ​നും ത​മ്മി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്താ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ച മ​ഹ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും.

    14-ാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ഫ. അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ ​കേ​ന്ദ്രം ഗ്രാ​മീ​ണ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. 21-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യ സ​മാ​ജ് (സ​മൂ​ഹം), സ​ർ​ക്കാ​ർ (ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം), ബ​സാ​ർ (വി​പ​ണി) എ​ന്നി​വ​യെ കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. (ഡോ.) ​അ​ഫ്ഷ​ർ ആ​ലം ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഹ​കീം അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, പ്ര​ഫ. റ​ഷീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഖാ​ൻ, പ്ര​ഫ. അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ങ്ങ്, പ്ര​ഫ. (ഡോ.) ​അ​ഫ്ഷ​ർ ആ​ലം

    ഏ​പ്രി​ൽ, മെ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന കാ​ല​മാ​ണ്. എ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്ക​ണം? ഏ​ത് ത​രം പ​ഠ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു ജോ​ലി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ർ​ത്ഥ​വ​ത്താ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ളെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്? തു​ട​ങ്ങി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഉ​ത്ത​രം തേ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്ത്ര ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം, അ​ധ്യാ​പ​നം, വി​ശ​ക​ല​നം എ​ന്നി​ത്യാ​ദി വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി ക​രി​യ​ർ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ജാ​മി​യ ഹം​ദ​ർ​ദി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സെ​ന്റേ​ഴ്സ് ഫോ​ർ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന്റെ (IACFS) അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​ക സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണി​ത്. വൈ​വി​ധ്യം, വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം, ഫെ​ഡ​റ​ലി​സം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ വെ​റും ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ല ഇ​വി​ടെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്; മ​റി​ച്ച് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​തം, പു​രാ​വൃ​ത്ത വി​ജ്ഞാ​നം (Folklore), പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ അ​റി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്കാ​ൻ അ​തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഭ​ര​ണം, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, പൗ​രാ​വ​കാ​ശം, സ​മാ​ധാ​നം, സം​ഘ​ർ​ഷ പ​രി​ഹാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ത്ഥ​വ​ത്താ​യ രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​കേ​ന്ദ്രം വെ​റു​മൊ​രു ബി​രു​ദ​ത്തി​ലു​പ​രി​യാ​യി ഒ​രു ബ​ഹു​വ​ർ​ണ്ണ രാ​ഷ്ട്രം എ​ങ്ങ​നെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു. പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബി.​എ​യും പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ എം.​എ​യും പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി​യി​ലും ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ലും പി​എ​ച്ച്.​ഡി. പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്രം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സി​വി​ൽ സ​ർ​വ​ന്റ്സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു പൂ​ർ​വ്വ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി നി​ര ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ അ​ർ​ത്ഥ​വ​ത്താ​യ പ​ഠ​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും പ​റ്റി​യ ഇ​ട​മാ​ണ് ജാ​മി​യ ഹം​ദ​ർ​ദി​ലെ CFSPP. ഒ​രു ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്തേ​ക്കാം എ​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ദ​യ​വാ​യി ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​രും​ത​ന്നെ വ​ണ്ടി ക​യ​റ​രു​ത്; മ​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​ത​ക​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ താ​ല്പ​ര്യം നി​ങ്ങ​ളെ ന​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​നും സേ​വി​ക്കാ​നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:articlesUnivercityMadhyammamJamia Hamdard University
    News Summary - A study center for the soul of the nation
    Next Story
    X