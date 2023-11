cancel By ഡോ. പി. ​ന​സീ​ർ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 30,000 പേ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 3600 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു വ​രെ മു​സ്‌​ലിം സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ന​രാ​വി​ഷ്കൃ​ത നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 26, 76 എ​ന്നീ ടേ​ണു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 700ല​ധി​കം ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പി​ന്നാ​ക്ക മു​സ്‌​ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. മു​സ്‌​ലിം പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി മാ​ത്രം നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​സ്റ്റി​സ് ര​ജീ​ന്ദ​ർ സ​ച്ചാ​ർ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും യു​ക്തി​രാ​ഹി​ത്യ​വു​മാ​ണ് ഈ ​അ​നീ​തി​ക്ക​ഥ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ അ​ധ്യാ​യ​മെ​ന്ന് ധ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് തെ​റ്റി. അ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ എ​ത്ര​യോ ഭീ​ക​ര​മാ​യ നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച 31.10.2019ലെ​യും 1.10.2023ലെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ര​ണ്ട് ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​പ്ര​കാ​രം മു​സ്‌​ലിം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന 10 മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 16.6 മു​ത​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് അ​വ​സ​ര​ന​ഷ്ടം വ​രു​ന്ന​ത്. അ​താ​യ​ത്, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 30,000 പേ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 3600 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു വ​രെ മു​സ്‌​ലിം സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ന​രാ​വി​ഷ്കൃ​ത നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 26, 76 എ​ന്നീ ടേ​ണു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 700ല​ധി​കം ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വെ​റും 32 സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മു​ള്ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് നി​യ​മ​നം പി.​എ​സ്.​സി​ക്കു വി​ട്ട ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​നെ​തി​രെ പ​ട ന​യി​ച്ച സ​മു​ദാ​യ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വം ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്തു സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്? 2001ലെ ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​പ്ര​കാ​രം മു​സ്‌​ലിം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള 12 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​തം തി​ക​ക്കാ​ൻ 7383 ത​സ്തി​ക​ക​ൾ​കൂ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2008ൽ ​പാ​ലോ​ളി ക​മ്മി​റ്റി​യും ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റും​മു​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ലും പാ​ലോ​ളി ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ളി​തു​വ​രെ ഒ​രു​വി​ധ ന​ട​പ​ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. 2006ൽ ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ എ​ൻ.​സി.​എ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ അ​പ​രാ​ധ​വും അ​ലം​ഭാ​വ​വും ഇ​വി​ടെ എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​രു വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, പ്ര​സ്തു​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സം​വ​ര​ണ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പ്രാ​വ​ശ്യം പു​ന​ർ​വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്നും ല​ഭ്യ​മാ​വാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ മ​റ്റു സം​വ​ര​ണ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ പാ​സ് ഓ​വ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി സം​വ​ര​ണ സ​മു​ദാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ പി.​എ​സ്.​സി കൊ​ഞ്ഞ​നം​കു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​താ​യ​ത്, ര​ണ്ടി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പ്രാ​വ​ശ്യം എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗ​ത്തെ പ​ര​മാ​വ​ധി ദു​രു​പ​യോ​ഗം​ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് 14 പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം എ​ൻ.​സി.​എ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​ക്കൊ ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് പി.​എ​സ്.​സി എ​ന്ന​ത് വി​സ്മ​രി​ച്ചു​കൂ​ടാ. ഇ​തി​ലൂ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​ലേ​ഖ​ക​നും നി​ര​വ​ധി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി 10,000ത്തി​ലേ​റെ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ബാ​ക്ക് ലോ​ഗാ​യി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​ക​ടും​വെ​ട്ടു​കൂ​ടി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2006ലെ ​ആ​ർ.​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ആ​ക്ട് (Right of Persons with Disabilities Act) പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യം മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​വും പി​ന്നീ​ട് നാ​ലു ശ​ത​മാ​ന​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ലെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 1995ലെ ​ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 100ന്റെ ​റൊ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ചാ​ർ​ട്ടി​ൽ 1A, 34A, 67A എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൻ​പ്ര​കാ​രം സം​വ​ര​ണ ശ​ത​മാ​നം അ​മ്പ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 51.46 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു എ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. 103ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് 10 ശ​ത​മാ​നം മു​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​കൂ​ടി ഇ​ത്ത​രു​ണ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം. 2016ലെ ​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​ക്ടി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 34 പ്ര​കാ​രം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം നൂ​റി​ന്റെ നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​ർ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 31.10.2019ൽ ​സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് 1978 മു​ത​ൽ നെ​ട്ടൂ​ർ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​പ്ര​കാ​രം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത Kerala State and Subordinate Service Rule പാ​ർ​ട്ട് II റൂ​ൾ​സ് 14 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ​യു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ സം​വ​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​വ​യും പി​ന്നാ​ക്ക മു​സ്‌​ലിം സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ന്റെ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ക​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​തം 12 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 1931നു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്ത് ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്ക് ഇ​സ്‍ലാം മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് മൊ​ത്ത​മാ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ 2011ലെ ​സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം 26.6 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ​കൂ​ടി പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലെ സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​തം ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി നാം ​ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് 50 ശ​ത​മാ​നം എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി-​പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സം​വ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഓ​രോ 40 നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലും ഈ​ഴ​വ 14, മു​സ്‌​ലിം 12, എ​ൽ.​സി നാ​ല്, വി​ശ്വ​ക​ർ​മ മൂ​ന്ന്, എ​സ്.​ഐ.​യു.​സി നാ​ടാ​ർ ഒ​ന്ന്, ധീ​വ​ര ഒ​ന്ന്, ഹി​ന്ദു നാ​ടാ​ർ ഒ​ന്ന്, ഒ.​ബി.​സി മൂ​ന്ന്, എ​സ്.​സി.​സി.​സി ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശ​ത​മാ​ന​ക്ര​മം. ഒ​പ്പം എ​ട്ടും ര​ണ്ടും ശ​ത​മാ​നം വീ​തം യ​ഥാ​ക്ര​മം എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നൂ​റി​ന്റെ നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​ർ പോ​യ​ന്റി​ൽ 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 എ​ന്നീ ടേ​ണു​ക​ൾ മു​സ്‌​ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 26, 76 എ​ന്നീ ടേ​ണു​ക​ൾ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ക​മാ​റ്റി​യാ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ അ​നു​പാ​തം ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക. അ​തോ​ടെ അ​വ​സ​ര സ​മ​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന 100 പോ​യ​ൻ​റ് നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​റാ​ണ് ഒ​രു​വി​ധ ത​ത്ത്വ​ദീ​ക്ഷ​യും ഇ​ല്ലാ​തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നാ​യി 26നു ​പ​ക​രം 27ഉം 76​നു പ​ക​രം 77ഉം ​മാ​റ്റി ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​പ്പം 31.10.2019ലെ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സ​ബ്മി​ഷ​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഒ​രു സം​വ​ര​ണ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ടം വ​രാ​ത്ത​വി​ധം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി-​ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു 9.8.2021ൽ ​സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പും പ​ബ്ലി​ക് അ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ങ്കി​ലും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. (മു​സ്‍ലിം എം​പ്ലോ​യീ​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (മെ​ക്ക) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ) Show Full Article

News Summary -

20 percent of Muslim reservation cutting in the name of disabled appointment