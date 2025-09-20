Begin typing your search above and press return to search.
    20 Sept 2025 6:00 AM IST
    20 Sept 2025 6:01 AM IST

    ലോ​ക്സ​ഭ​ക്ക് തി​ള​ക്കം പ​ക​ർ​ന്ന 18 ന​ക്ഷ​ത്ര പു​ത്രി​മാ​ർ

    Muslim Women in the LokSabha
    ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 18 മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​ൾ

    സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉള്ളകത്തി​ലി​രു​ന്ന്, ഒ​രു നെ​യ്ത്തു​കാ​രി ന​ക്ഷ​ത്ര​വെ​ളി​ച്ച​ത്താ​ൽ നെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​വ ഓ​രോ​ന്നും രാ​ജ​കീ​യ ദ​ർ​ബാ​റി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്രൂ​ര​മാ​യ സ്ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ മു​ൻ​വി​ധി സൂ​ക്ഷി​ച്ച കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ർ, പ​ക്ഷേ, കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​വ​യെ മാ​ത്രം രാ​ജ​കീ​യ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ട്ടു. അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ‘ന​ക്ഷ​ത്ര​പു​ത്രി​മാ​ർ’ (Starlit Daughters) എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന 18 പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ധീ​ര​ത​യു​ടെ​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ​യും ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​കാ​ശ​ത്താ​ൽ പ്ര​ശോ​ഭി​ച്ചവർ.

    മു​ക്കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ന​മ്മു​ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ 1952 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ഴി​മ​തി​യോ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യോ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളോ തൊ​ട്ടു​തീ​ണ്ടാ​തെ, എ​ല്ലാ​വി​ധ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലു​ക​ളെ​യും അ​തി​ജ​യി​ക്കുകയും ചെയ്ത 18 മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്നു റ​ഷീ​ദ് കി​ദ്വാ​യി​യും അം​ബ​ർ കു​മാ​ർ ഘോ​ഷും ചേ​ർ​ന്ന് In Missing from the House: Muslim Women in the LokSabha എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ.


    പ​ഞ്ച​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ​യും സൂ​ഫി സാ​രോ​പ​ദേ​ശ​ക​ഥ​ക​ളി​ലെ​യും നാ​യി​ക​മാ​രെ​പ്പോ​ലെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ചേ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കുന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നൂ​ലി​ഴ​കളായി നി​ല​കൊ​ണ്ട ന​ക്ഷ​ത്ര​പു​ത്രി​മാ​ർ. അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടവരായ​ല്ല, വി​ദ്വേ​ഷം, വെ​റു​പ്പ്, വി​ഭ​ജ​നം, പു​രു​ഷ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ഴി​മ​തി എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രാ​യ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശ​ക്തി​യാ​യാണ് ഈ 18 ​വ​നി​ത​ക​ളെ പു​സ്ത​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നത്. അ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്, ചി​ല​ർ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു, ചി​ല​ർ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാണ്ടു പോ​യി.

    ഇ​ഖ്റാ ഹ​സ​ൻ ചൗ​ധ​രി ​പുസ്തകത്തിന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    1952 മു​ത​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 7500 എം.​പി​മാ​രു​ടെ 0.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​ൾ. 2024 വ​രെ​യു​ള്ള 18 ലോ​ക്സ​ഭ​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ പേ​രി​നൊ​രു മു​സ്‍ലിംവ​നി​ത പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യില്ല. ഈ ​ക​ടു​ത്ത പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ക്കു​റ​വ് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യകാ​ല​ഘ​ട്ട​വു​മാ​യോ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ല. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും, ‘മു​സ്‍ലിം പ്രീ​ണ​നം’ എ​ന്ന ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ ഈ ​പു​സ്ത​കം പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കു​ക​യും പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ-​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വാ​ദ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച ച​രി​ത്രാ​ഖ്യാ​താ​വാ​യ റ​ഷീ​ദ് കി​ദ്വാ​യ്, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ ക​ഥ​ക​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ ​ര​ച​യി​താ​വാ​യ അം​ബ​ർകു​മാ​ർ ഘോ​ഷ്, ഒ​രു ഗ​വേ​ഷ​ക​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യും ചേ​ർ​ത്ത് ഈ ​ര​ച​ന​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി.


    മുഫീ​ദ അ​ഹ്മ​ദ് മു​ത​ൽ ഇ​ഖ്റാ ഹ​സ​ൻ വ​രെ

    1957ൽ ​അ​സ​മി​ലെ ജോ​ർ​ഹട്ടി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ഫീ​ദ അ​ഹ്മ​ദാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത എം.​പി. 2024ൽ ​യു.​പി​യി​ലെ കൈ​രാ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ച ഇ​ഖ്റാ ഹ​സ​ൻ ചൗ​ധ​രി നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​യും. ഇ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സുഹ്​റ​ബെ​ൻ അ​ക്ബ​ർ​ഭാ​യ് ചാ​വ്ഡ (ബ​ന​സ്ക​ന്ത), മൈ​മൂ​ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ, ബീ​ഗം അ​ക്ബ​ർ ജഹാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല (ശ്രീ​ന​ഗ​ർ, അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ്), റാ​ഷി​ദ ഹ​ഖ് ചൗ​ധ​രി (സി​ൽ​ച്ചാ​ർ), മു​ഹ്സി​ന കി​ദ്വാ​യ് (മീ​റ​ത്ത്), ആബി​ദ അ​ഹ്മ​ദ് (ബ​റേ​ലി), നൂ​ർബാ​നു (റാം​പൂ​ർ), റു​ബാ​ബ് സ​യി​ദ (ബ​ഹ്റൈ​ച്ച്), മഹ്​​ബൂ​ബ മു​ഫ്തി (അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ്), ത​ബ​സ്സും ഹ​സ​ൻ (കൈ​രാ​ന), മൗ​സം നൂ​ർ (മാ​ൾ​ഡാ നോ​ർ​ത്ത്), കൈ​സ​ർ ജ​ഹാ​ൻ (സി​താ​പൂ​ർ), ഡോ. ​മം​താ​ജ് സം​ഗ്മി​ത (ദു​ർ​ഗാ​പൂ​ർ), സ​ജ്ദ അ​ഹ്മ​ദ് (ഉ​ലു​ബെ​രി​യ), റാ​ണി ന​ര​ഹ് (ല​ഖിം​പൂ​ർ), നു​സ്ര​ത് ജ​ഹാ​ൻ റൂ​ഹി (ബാ​രി​സാ​ത്) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 16 പേ​ർ കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി, ബി.​എ​സ്.​പി, പി.​ഡി.​പി എ​ന്നീ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​സ്‌​ലിം വ​നി​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഈ ​പു​സ്ത​കം പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല, രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ അ​വ​രു​ടെ നാ​മ​മാ​ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​ക്ഷി​പ്ത​മാ​യി മാ​ത്രം പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ, എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും പ്രാ​തി​നി​ധ്യം എ​ത്ര ദ​യ​നീ​യ​മാം​വി​ധം അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​പു​സ്ത​കം കൃ​ത്യ​മാ​യി വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു​.


    മു​സ്‌​ലിം വ​നി​ത എം.​പി​മാ​രി​ൽ അ​ധി​ക​പേ​രും അ​സം, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​കവും-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വുമാ​യി കു​റെ​ക്കൂ​ടി മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര പ്രാ​തി​നി​ധ്യം തു​ലോം കു​റ​വാ​ണ്. പ​രി​മി​ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​ട്ടും, മു​സ്‌​ലിം വ​നി​ത എം.​പി​മാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കാ​ൻ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക്സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ മാ​ന്യ​ത​യും മ​ര്യാ​ദ​യും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. പു​രു​ഷ എം.​പി​മാ​ർ ആ​ൺ​കോ​യ്മ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​രം അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഗോ​ദ​യാ​ക്കി സ​ഭ​യെ മാ​റ്റു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഇ​തി​ന് ഏ​റെ പ്ര​സക്തി​യു​ണ്ട്.

    നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ഭോ​പാ​ൽ നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യം ഭ​രി​ച്ച ബീ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മൈ​മൂ​ന സു​ൽ​ത്താ​ന്‍റെ വരവ്​. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൈ​മൂ​ന, വാ​ക്ചാ​തു​രി​യും പാ​ണ്ഡി​ത്യ​വും കൊ​ണ്ട് അ​തി​ശ​ക്ത​യാ​യ വി​ജ​യരാ​ജെ സി​ന്ധ്യ​യെ​പ്പോ​ലും കു​ഴ​ക്കി. മ​റ്റൊ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​കവ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യ മു​ഹ്സി​ന കി​ദ്വാ​യി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് 1960ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ​ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ്. പ​ല ത​വ​ണ യു.​പി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലും അം​ഗ​മാ​യ അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച അ​തേ ബ​ഹു​മാ​നം സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യി​ൽ നി​ന്നും രാ​ഹു​ൽ, പ്രി​യ​ങ്ക എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചു.


    ‘‘മു​ഹ്സി​നാ​ജി​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യും ഊ​ഷ്മ​ള​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ക​ഴി​വു​ണ്ട്’’ എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പാ​യ ‘മൈ ​ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സി'​ൽ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി കു​റി​ച്ചി​ട്ട​ത്. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ പു​തു​മു​റ​ക്കാ​രി​യാ​യ ഇ​ഖ്റാ ഹ​സ​ൻ ചൗ​ധ​രി ല​ണ്ട​നി​ൽ നി​ന്ന് ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വ​നി​ത എം.​പി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം കൊ​ണ്ട് അവർ പേ​രെ​ടു​ത്തു.

    ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും പ​ല രാ​ജ​വം​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും കുടുംബപിന്തുടർച്ചയെയും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ നേ​താ​ക്ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ‘വം​ശാ​ധി​പ​ത്യ’ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​റ്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, 75 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 18 മു​സ്‌​ലിം വ​നി​ത എം.​പി​മാ​രെ​പ്പോ​ലും കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി ഐ.​ടി സെ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ -വി​ദ്വേ​ഷ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ത്ത, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പു​സ്ത​കം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

