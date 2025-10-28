Begin typing your search above and press return to search.
    യമുന: ഭരിക്കുന്നവരു​ടേതും ഭക്തരുടേതും

    യമുന: ഭരിക്കുന്നവരു​ടേതും ഭക്തരുടേതും
    ഭരണനേട്ടങ്ങളുടെ മികവിനേക്കാൾ പ്രചാരണപ്പൊലിമയിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുകയാണ്​ കാമ്യം എന്നു കരുതുന്നവരാണ്​ വിഡ്​ഢിവേഷം കെട്ടുന്ന ഭരണാധികാരികൾ. ജനത്തിനു ക്ഷേമം പകർന്നും നാടി​നെ പുരോഗതിയിലേക്ക്​ നയിച്ചും ഭരിച്ചു ജയിക്കുന്നതിലല്ല, ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കെട്ടുകാഴ്ചകളൊരുക്കി ആളാവുന്നതിലാണ്​ വലിയ രാഷ്ട്രീയജയം എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു സത്യാനന്തരകാലത്ത്​. ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനത്തുമൊക്കെ ഈ വേഷംകെട്ടുകാരുടെ തള്ളും തുള്ളുമാ​ണെങ്ങും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ മുന്നിൽവന്നു പെടുക കൂടി ചെയ്താൽ അത് തിരുതകൃതിയിലാവും. അതിനു നാടും നാട്ടുകാരും ഒടുക്കേണ്ടിവരുന്ന പിഴയൊന്നും ഭരണാധികാരികൾക്ക്​ പ്രശ്നമേയല്ല. അത്തരത്തിലൊരു വിലക്ഷണവിവാദമാണ്​ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്​.

    ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ്​, കിഴക്കൻ യു.പി തുടങ്ങിയ പൂർവാഞ്ചൽ ഭാഗങ്ങളിലും ​നേപ്പാളിലും ആഘോഷിച്ചുവരുന്ന ഛഠ്​ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ യമുന നദിയിൽ നടന്നുവരുന്ന സ്നാനത്തെചൊല്ലിയാണ്​ വിവാദം. ഒക്​ടോബർ 25 മുതൽ 28 വരെ നടക്കുന്ന ഛഠ്​ ഉത്സവാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള യമുന സ്​നാനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക്​ വാസുദേവഘട്ടിലെ യമുനാ തീരത്ത്​ പുണ്യസ്നാനത്തിനായി കൃത്രിമമായി ‘ശുദ്ധ യമുന’ ഒരുക്കിയതാണ്​ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്​. യമുനയിലെ മലിനജലത്തിൽ മുങ്ങിനിവരുന്നത്​ ഒഴിവാക്കാനായി, ഡൽഹിക്കാർക്ക്​ കുടിവെള്ള​മെടുക്കുന്ന വസീറാബാദ്​ ജലസംസ്കരണ പ്ലാന്‍റിൽനിന്ന്​ വൻതോതിൽ ​ശുദ്ധജലം പമ്പുചെയ്ത് സ്നാനഘട്ട്​ നിർമിച്ചതിനെതിരെ അരവിന്ദ്​ കെജ്​രിവാളിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ പ്രതിപക്ഷമായ ആം ആദ്​മി പാർട്ടി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നു​.

    മതചിഹ്നങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പ്രചാരണായുധമാക്കുന്നതാണ്​ ബി.ജെ.പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം. പൂർവാഞ്ചലുകാർക്ക്​ പുണ്യപ്രധാനമായ ഛഠിനുവേണ്ടി മോദിയും പാർട്ടിയും കച്ച​കെട്ടിയിറങ്ങുന്നത്​ വെറു​തെയല്ല. ബിഹാറിൽ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന തെര​ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ വോട്ടുകൾ ആകർഷിക്കുക എ​ന്നൊരു തന്ത്രം കൂടിയുണ്ട്​. എന്നാൽ, ഒരു രാഷ്​​ട്രീയക്കുളിക്കായി ഖജനാവിലെ കോടികൾ ചെലവിട്ട്​ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി പ്രത്യേക സ്നാനഘട്ടം നിർമിക്കു​മ്പോൾ യമുനയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കയറുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക്​ സർക്കാർ നൽകുന്ന സന്ദേശ​മെന്താണ്​? യമുനാ നദി ആകമാനം മലിനമാ​ണെന്നും ആ മാലിന്യത്തിൽ മുങ്ങി അവർ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏറ്റുവാങ്ങട്ടെ എന്നുമാണോ? യു.പിയിലെ കൃഷിനിലങ്ങളിലേക്ക്​ ഒഴു​കേണ്ട വെള്ളം ഈ കൃത്രിമ സ്നാനഘട്ട നിർമാണത്തിനായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു എന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട്​.

    ജനക്ഷേമവും ജന​സേവയും സംബന്ധിച്ച്​ ഇമ്പമുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വായ്ത്താരികളും ചമയ്ക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കു വേണ്ടിയാണ്​ ഇത്തരം കെട്ടുകാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്നത്​ എന്നത്​ അത്യന്തം അപഹാസ്യകരമാണ്​ എന്നുപറയാതെ വയ്യ. ഗംഗ, യമുന നദികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ആദരപൂർവം കണ്ടുവരുന്നതും അവരു​ടെ ആചാരങ്ങൾക്ക്​ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നതുമാണ്​. അത്തരം മതവികാരങ്ങൾക്കും ഭക്ത്യാചാരങ്ങൾക്കും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനൊക്കെ ഔദ്യോഗികപദവിയും പരിവേഷവും നൽകുന്നുമുണ്ട്​. ഈ രണ്ടു നദികളുടെയും ശുദ്ധീകരണത്തിനും വികസനത്തിനും ബജറ്റിൽ വൻ തുക വകയിരുത്തുന്നുമുണ്ട്​. എന്നിട്ടും ഈ രണ്ടു പുണ്യനദിക​ളെ മലിനീകരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രഭരണത്തിൽ മൂന്നാമൂഴത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പി​ക്ക്​ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

    യമുനയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നത്​ മാരകരോഗങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്ന്​ ഈയടുത്താണ്​ ഡൽഹി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സമിതി റി​പ്പോർട്ട്​ പുറത്തുവിട്ടത്​. മൂവായിരത്തോളം കോടി രൂപയു​​ടെ ബജറ്റ്​ വിഹിതമുണ്ട്​, ജലവിഭവ മ​ന്ത്രാലയത്തി​ലെ സെക്രട്ടറിയു​ടെ ​നേതൃത്വത്തിൽ മേൽ​നോട്ട സമിതിയുണ്ട്​. എല്ലാമായിട്ടെന്ത്​, യമുനയി​ലെ വെള്ളം ​മലിനവും പകർച്ചവ്യാധി സാധ്യതയുള്ളതുമായി തുടരുന്നു എന്നു കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം തന്നെ സാക്ഷ്യ​പ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദുഃസ്ഥിതി നിലനിൽക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്​ കൃത്രിമമായ ശുദ്ധ യമുന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്​. ഭക്തജന വികാരം മുതലെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ​ഫോട്ടോഷൂട്ടിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന അഭ്യാസങ്ങളെ നിശിതമായ ഭാഷയിലാണ്​ ഡൽഹിയിലെ മുൻ ജല-ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മ​ന്ത്രിയും ആം ആദ്​മി പാർട്ടി വക്താവുമായ​ സൗരഭ്​ ഭരദ്വാജ്​ വിമർശിച്ചത്​.

    പ്രധാനമന്ത്രി എപ്പോഴും സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയുള്ളയാളാണ്​. അദ്ദേഹത്തിന്​ എന്നെങ്കിലും പനിയോ ടൈഫോയ്ഡോ വന്നതായി ​കേട്ടിട്ടു​ണ്ടോ? ആ കരുതലിലാണ്​ ഫിൽറ്റർചെയ്ത വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്​ മോദിക്ക്​ സവിശേഷമായ സ്നാനഘട്ടം നിർമിക്കുന്നത്​. പാവം പൂർവാഞ്ചലുകാരെ വിസർജ്യവും മാലിന്യവും നിറഞ്ഞ യമുനയിൽ മുങ്ങി രോഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്​ സൗരഭിന്‍റെ ആരോപണം.

    മതവിശ്വാസത്തിലും വംശ, ജാതി ചിന്തയിലും സ്വന്ത​മെന്നും അപര​മെന്നും വകതിരിച്ച്​ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിന്​ മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നുവെന്നതാണ്​ സംഘ്​പരിവാർ സ്വയം എടുത്തണിയുന്ന സവിശേഷത. എന്നാൽ, വിശ്വാസത്തെയും ഭക്തിയെയും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയതാൽപര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉപാധിയായി മാ​ത്രം കാണുകയും അതിൽ കവിഞ്ഞ പരിഗണനയൊന്നും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അടവുഹിന്ദുത്വ നയമാണ്​ അവർ പ്ര​യോഗത്തിൽ നടപ്പാക്കിവരുന്നത്​ എന്നതിന്‍റെ തെളിഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ്​ പുണ്യനദികളായി അറിയപ്പെടുന്ന നദികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന വഞ്ചനനയം.

    കോടികളുടെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഗംഗയും യമുനയും ഇതര പുണ്യനദികളുമൊ​ക്കെ ഇപ്പോഴും മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറിയിട്ടില്ല. എന്നിരിക്കെ, കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും അഴിമതിയുടെയും അഴുക്കുനിറഞ്ഞ യമുനയിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ തള്ളിവിട്ട്​ ഭരണാധികാരിക്ക്​ മുങ്ങിനിവരാൻ ശുദ്ധജലപ്പരപ്പൊരുക്കുന്ന കാപട്യത്തിന് വാഴ്​ത്തുപാടാൻ മടിശ്ശീല മാധ്യമങ്ങൾ മത്സരിച്ചാലും ജനം എല്ലാം കണ്ടറിയുന്നുണ്ട്​ എന്ന കാര്യം അധികാരികളും ഒത്താശക്കാരും ഓർത്തുവെക്കുന്നത്​ നല്ലതാണ്​.

