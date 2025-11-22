Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    22 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 6:00 AM IST

    ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ മ്പോ​ൾ

    e-grant,kerala, scholarship,university, hostal, കേരളം, യൂനിവേഴ്സിറ്റി, ഹോസ്റ്റൽ
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഇ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് തു​ക സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പോ​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​ലി​ത്, ആ​ദി​വാ​സി, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​പ്പാ​ടെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2021 മു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് വി​ത​ര​ണ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം, ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ദ​ലി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി-​പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും ത​കി​ടം​മ​റി​ക്കാ​നാ​ണ് വ​ഴി​തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ബ​ജ​റ്റി​ൽ നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന തു​ക പ​ഠ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ൽ​കാ​തെ, അ​ഗ​തി പെ​ൻ​ഷ​ൻ​പോ​ലെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഔ​ദാ​ര്യ​മാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്നു. 2024ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ 4,08,532 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ലാ​ത്ത ഹോ​സ്റ്റ​ൽ അ​ല​വ​ൻ​സു​ക​ൾ

    തു​ച്ഛ​മാ​യ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ അ​ല​വ​ൻ​സി​ൽ ജീ​വി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ/​എ​യ്ഡ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദ-​ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 3500 രൂ​പ​യും, എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 4500 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് (പ്ര​തി​മാ​സം) ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 1500 രൂ​പ​യും പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 3000 രൂ​പ​യും പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി​യാ​യി 200 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ബോ​ർ​ഡി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ലോ​ഡ്ജി​ങ് അ​ല​വ​ൻ​സ്. ഇ​ത് കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ, നി​ല​വി​ലെ പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ പു​തി​യ പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പി​നോ ഒ​രു താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മി​ല്ല.

    തു​ച്ഛ​മാ​യ തു​ക​ക്ക് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത മൂ​ല​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും ന്യൂ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ ചേ​രാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്നു; ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ പ​ഠ​നം നി​ർ​ത്തി​പ്പോ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടും.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ രം​ഗ​ത്തെ പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ന് പു​റ​മെ സ്പെ​ഷ​ൽ ഫീ​സ്, ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സ്, കോ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഫീ​സു​ക​ളും സ്വാ​ശ്ര​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഇ-​ഗ്രാ​ന്റി​ൽ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സും ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​വും മാ​ത്ര​മേ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഇ​താ​ക​ട്ടെ, ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ, ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം വ​രെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​ട​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഫീ​സാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ​ത​രം ഫീ​സും ഇ-​ഗ്രാ​ന്റി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ശ്നം. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച വി​വി​ധ ന്യൂ ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ഫീ​സും അ​ട​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ന്നു. ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മു​ൻ​കൂ​ർ ഫീ​സ് വാ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫീ​സി​ൽ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​കൂ. പ​ല​പ്പോ​ഴും സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സും മു​ൻ​കൂ​ർ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. മി​ക്ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സും പ​രീ​ക്ഷ ഫീ​സും അ​ട​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഹാ​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളൂ. ചി​ല​പ്പോ​ൾ സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് വ​ഴി ആ ​തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ഴ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ടി.​സി ന​ൽ​കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    IIT, NIT പോ​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ​കൂ​ർ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് തു​ക​യി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യ​തും പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്. ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​നം തു​ട​രു​ന്നു.

    2020-21ൽ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യാ​ണ് ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് വി​ത​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു ഔ​ദാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തെ​യും വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി 2.5 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ല്ല. ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ പേ​മെ​ന്റി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു. പ​ക​രം ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ലെ​യും ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി​യി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ മാ​റ്റി. ത​ത്ഫ​ല​മാ​യി ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഇ-​പേ​മെ​ന്റ് മു​ട​ങ്ങു​ക​യോ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രി​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി വ​ക​യി​രു​ത്തു​ന്ന ഫ​ണ്ടി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം പാ​ഴാ​വു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക്ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല; അ​തേ​സ​മ​യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തു​ന്നു​മി​ല്ല.

    പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ്റു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​യും തു​ല്യ​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് വി​ത​ര​ണം കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക്ക​രി​ച്ച് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കു​ടി​ശ്ശി​ക കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വി​ധ ഫീ​സും കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വ​ണം. ഇ​തി​നാ​യി പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യോ, ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ് വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ വേ​ണം.


