Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightസാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 6:00 AM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ പ​റ​യു​ന്ന​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    Economic Survey
    cancel

    ബ​ജ​റ്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ശു​ഭാ​പ്തി വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പംത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​കളു​ടെ ചി​ല സൂ​ച​ന​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​സ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ചി​ന്ത​യും അ​തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മീ​പ​ന​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ​ല്ലോ പൊ​തു​വി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കാ​ണാ​റു​ള്ള​ത്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും​ ബ​ജ​റ്റി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ത് ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തെ അ​തി​ന്റെ സ്ഥൂ​ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മീ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വി​വി​ധ ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യാ​നാ​കും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച 7.2 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​മാ​ക​ട്ടെ, നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​ണ്.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും ബാ​ല​ൻ​സ് ഷീ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ യു​ക്തി​ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​യ​തും വി​വി​ധ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ൽ​പം​കൂടി സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ കെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ള​യു​ന്ന പ​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പച​ക്രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്; ച​ര​ക്കു ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു; വ്യ​വ​സാ​യ, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ​പൊ​തു​വി​ൽ, ഗൃ​ഹോ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ലും ദൗ​ർ​ബ​ല്യം പ്ര​ക​ടം. വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ന്ന​തും രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം താ​ഴു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ത​ലം. ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളോ​ടെ​ല്ലാം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​കും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മീ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചി​രി​ക്കും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ബ​ജ​റ്റ്.

    ആ​ഗോ​ള ഭൗ​മ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ത്തുട​ങ്ങു​ക​യും അ​തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല​ട​ക്കം അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ​കൂ​ടി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ‘വ്യാ​പാ​ര യു​ദ്ധ’​വും അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മെ​ല്ലാം ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ​ല​രീ​തി​യി​ൽ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രം​പി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നുത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വി​ല​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്: ഒ​ന്ന്, ഇ​റ​ക്കു​മ​തിക്ക് യു.​എ​സ് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ന​മ്മു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി രം​ഗം സ്തം​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ട്, യു.​എ​സി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം സം​ജാ​ത​മാ​യി. മൂ​ന്ന്, റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കു​റ​ക്കാനും പ​ക​രം ​അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​​ത​മാ​യി.

    ഇ​തെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. ന​ട​പ്പു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​കർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​ത് ഇ​തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വാ​യി​ക്കാം. 35500 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് ആ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ന​ഷ്ടം. ഇ​തി​നുപു​റ​മെ, നി​ല​വി​ലെ ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു എ.​ഐ ന​യവും അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​തും, സ്വ​ർ​ണം പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മൂ​ല​ധ​നം ഒ​ഴു​കു​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്തു​ണ്ട് പ്ര​തി​വി​ധി എ​ന്ന് സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല; വ​ല്ല ഫോ​ർ​മു​ല​യും ബ​ജ​റ്റ് വ​ഴി ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​കി​ല്ല. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​യും യൂ​നി​യ​നി​ലെ ഏ​താ​നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ളെ സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​തീ​ക്ഷാപൂ​ർ​വം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. പക്ഷേ, അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​ശ്രു​തി​ക്ക് ഇ​നി​യും നാം ​കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നി​ടയി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച​ ചി​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും, ഇ​തി​ൽ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​ൻ വ​ക​യു​ണ്ട്. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി​യും കൊ​ച്ചി ജ​ല മെ​ട്രോ​യു​മാ​ണ് ആ ​മാ​തൃ​കാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. കു​റ​ഞ്ഞ ​ശി​ശുമ​ര​ണ നി​ര​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള മോ​ഡ​ലി​ലെ പ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​​ണ്ടെ​ന്ന സ്വ​യം വി​മ​ർ​ശ​ന​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വാ​യി​ക്കാം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, കേ​ന്ദ്രം സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ചി​ല നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സൂ​ച​ന​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ബ​ദ​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് അ​തി​ലൊ​ന്ന്. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ പ്ര​സ്തു​ത നി​യ​മ​ത്തെ നി​ർ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​നും എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടോ എ​ന്നും സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ‘ഫി​സ്ക​ൽ പോ​പ്പു​ലി​സം’ എ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും അ​ത്ര നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ല്ലാ​തെ പ​ണ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​​ടെ. കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ട​ക്കം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണി​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​ ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​ദം. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ടം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ക​ട​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന തി​ക്ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്; അ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധം മാ​​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ക്കാ​ര്യം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ച്ചു​​വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​നാ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര വാ​ദ​വു​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം അ​വ​ത​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച പ​രാ​മ​​ർ​ശ​മി​ല്ല എ​ന്ന​തും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പേ​രെ​ന്താ​യാ​ലും, വ​രും കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​ണോ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം?

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:editorialeconomic surveyKerala Budget 2026
    News Summary - What the Economic Survey says
    Similar News
    Next Story
    X