    Editorial
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 6:00 AM IST

    എ.​ഐ വേ​ണം, സേ​വ​ക​നാ​യി; അ​ന്ത​ക​നാ​യ​ല്ല

    ആയുധമായാലും അണുശക്തിയായാലും നിർമിതബുദ്ധി ആയാലും സ്വയം നല്ലതോ ചീത്തയോ അല്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവയെ നല്ലതും ചീത്തയുമാക്കുക
    എ.​ഐ വേ​ണം, സേ​വ​ക​നാ​യി; അ​ന്ത​ക​നാ​യ​ല്ല
    അ​രൂ​പ് എ​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ചീ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കു​ന്നു. ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി ര​ണ്ടു കോ​ടി പൗ​ണ്ട് ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ലെ കു​റെ ര​ഹ​സ്യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ സം​ശ​യ​മു​യ​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ട്ടുപി​ന്നാ​ലെ ഓ​ഫി​സ​റും മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വിഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ വ​ന്ന് നേ​രി​ട്ടുത​ന്നെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. സം​ശ​യം തീ​ർ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി 15 ത​വ​ണ​യാ​യി പ​ണം കൈ​മാ​റു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത് ഇ-​മെ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല വിഡി​യോ​യും വ്യാ​ജ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി എ​ങ്ങ​നെ മ​നു​ഷ്യ​ബു​ദ്ധി​യെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മാ​യി 2023ലെ ​ആ സം​ഭ​വം. ഇ​ന്ന് നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി കാ​ര​ണം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം എ​ളു​പ്പ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടേ ഉ​ള്ളൂ. ത​ട്ടി​പ്പ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ വ​ഴി ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ശാ​സ്ത്ര​ക​ഥ​ക​ളെ വെ​ല്ലു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്നു; വി​ദ്വേ​ഷം പ​ര​ത്തു​ന്നു; രൂ​പ​വും ശ​ബ്ദ​വും അ​നു​ക​രി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്നു. യു​ദ്ധ​രം​ഗ​ത്താ​ക​ട്ടെ, സ്വ​യം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത് സ്വ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ളി​ല്ലാ​ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ന​ര​കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. നെ​റി​കേ​ടി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ൽ​ഗോ​രി​ത​ങ്ങ​ൾ നീ​തി​ക്കും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. എ.​ഐ വി​ദ്യ ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി, കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചുവേ​ണ​മെ​ന്ന്. മ​നു​ഷ്യ​ബു​ദ്ധി​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജെ​ഫ്രി ഹി​ന്‍റ​ൻ എ​ന്ന എ.​ഐ​യു​ടെ ഒ​രു “ത​ല​തൊ​ട്ട​പ്പ​ൻ”മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ആ​ണ​വ​യു​ദ്ധ​വും മ​ഹാ​മാ​രി​ക​ളും എ​പ്ര​കാ​രം മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കി​യേ​ക്കു​മോ അ​തേ ആ​പ​ത്ത് എ.​ഐ​യി​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​രൊ​ക്കെ താ​ക്കീ​ത് ചെ​യ്തു. മ​നു​ഷ്യ​കു​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നുത​ന്നെ​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് പു​റ​മെ​യാ​ണ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും, ഡേ​റ്റ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും, പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രി​ക്കും (ഒ​രൊ​റ്റ ഭാ​ഷാ​മോ​ഡ​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ആ​റു​ല​ക്ഷം റാ​ത്ത​ൽ കാ​ർ​ബ​ൺ​ഡ​യോ​ക്സൈ​ഡ് പു​റ​ത്തു​വി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്), തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​വും, സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ​യും, കു​ത്ത​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​വും, അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​വും മ​റ്റും മ​റ്റും.

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ട്ടും ചെ​റു​ത​ല്ല. ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, കൃ​ഷി, സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് മാ​ത്രം എ.​ഐ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​യാ​ൽ ഒ​ടു​ങ്ങി​ല്ല. മ​രു​ന്നു ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും അ​ർ​ബു​ദം പോ​ലു​ള്ള മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും അ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. മ​നു​ഷ്യ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​തി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക​ളി​ലും യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​ക​ളി​ലും അ​ത് വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ണ​വോ​ർ​ജം പോ​ലെ, സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യും. പ​ക്ഷേ, ഇ​ത് ര​ണ്ടും മ​നു​ഷ്യസ​മൂ​ഹം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ഹാ​ര പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. പ്ര​ശ്നം ധാ​ർ​മി​ക നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റേ​താ​ണ് എ​ന്ന​ർ​ഥം. ഗ​സ്സ​യി​ലും ല​ബ​നാ​നി​ലു​മെ​ല്ലാം “റി​മോ​ട്ട്”യു​ദ്ധം എ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ.

    ആ​യു​ധ​മാ​യാ​ലും അ​ണു​ശ​ക്തി​യാ​യാ​ലും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ആ​യാ​ലും സ്വ​യം ന​ല്ല​തോ ചീ​ത്ത​യോ അ​ല്ല. ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് അ​വ​യെ ന​ല്ല​തും ചീ​ത്ത​യു​മാ​ക്കു​ക. ലി​യോ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ ചാ​ക്രി​ക ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​തുപോ​ലെ, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യെ “നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കേ”​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ മെ​റ്റ​യും മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭ​ക്കുത​ന്നെ അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്രേ​ര​ണ ചെ​ലു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ന​ല്ല ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ഹാ​രാ​ത്മ​ക​മാ​യ ലാ​ഭ​ക്കൊ​യ്ത്തി​ൽനി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​യാ​നും വ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ എ​ന്ന​പോ​ലെ, ഈ ​ഭീ​ഷ​ണി​യെ​യും ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും ഏ​കോ​പി​ത​വു​മാ​യ ആ​ഗോ​ള​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ നേ​രി​ടാ​നാ​കൂ. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​റ്റ​ക്കൊ​റ്റ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​ഗോ​ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ധാ​ർ​മി​ക അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും അ​വ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​നു​മാ​യി, ആ​ണ​വ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി (എ.​ഐ.​ഇ.​എ) പോ​ലൊ​രു ആ​ഗോ​ള സം​വി​ധാ​നം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​പ്പം, ധാ​ർ​മി​ക സീ​മ​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള എ.​ഐ ന​യം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ആ​യു​ധ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യു​ദ്ധോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം. മ​നു​ഷ്യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും അ​ന്ത​സ്സി​നും സു​സ്ഥി​തി​ക്കു​മു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​കാ​ൻ എ.​ഐ​ക്ക് ക​ഴി​യും. വി​നാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​യാ​യി അ​ത് ഇ​നി​യും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ക്കൂ​ടാ. ഏ​ത് വേ​ണ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം ലോ​ക മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റേ​താ​ണ്.

    TAGS:governanceEthicsAI ​​
    News Summary - We need AI as a servant, not as a destroyer
