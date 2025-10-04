Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    4 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 6:01 AM IST

    ഈ '​സ​ഹാ​യ'​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം മ​റ്റെ​ന്തു​ണ്ട്?

    ഈ ‘​സ​ഹാ​യ’​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം മ​റ്റെ​ന്തു​ണ്ട്?
    2024ൽ ​​​​​​ലോ​​​​​​ക​​​​​​ത്ത് റി​​​​​​പ്പോ​​​​​​ർ​​​​​​ട്ട് ചെ​​​​​​യ്ത 32 അ​​​​​​സാ​​​​​​ധാ​​​​​​ര​​​​​​ണ കാ​​​​​​ലാ​​​​​​വ​​​​​​സ്ഥ സം​​​​​​ഭ​​​​​​വ​​​​​​ങ്ങ​​​​​​ളി​​​​​​ലൊ​​​​​​ന്നാ​​​​​​യാ​​​​​​ണ് വ​​​​​​യ​​​​​​നാ​​​​​​ട് മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ദു​​​​​​ര​​​​​​ന്ത​​​​​​ത്തെ ശാ​​​​​​സ്ത്ര​​​​​​ലോ​​​​​​കം അ​​​​​​ട​​​​​​യാ​​​​​​ള​​​​​​പ്പെ​​​​​​ടു​​​​​​ത്തി​​​​​​യി​​​​​​ട്ടു​​​​​​ള്ള​​​​​​ത്.

    നാ​​​​​നൂ​​​​​റി​​​​​ല​​​​​ധി​​​​​കം പേ​​​​​രു​​​​​ടെ ജീ​​​​​വ​​​​​നെ​​​​​ടു​​​​​ത്തും അ​​​​​തി​​​​​ലി​​​​​ര​​​​​ട്ടി കു​​​ടും​​​​​ബ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളെ അ​​​​​നാ​​​​​ഥ​​​​​​​​മാ​​​​​ക്കി​യും ര​ണ്ട് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ഴു​ങ്ങി​യും ആ​​​​​ർ​​​​​ത്ത​​​​​ല​​​​​ച്ച ജ​​​​​ല​​​​​പ്ര​​​​​വാ​​​​​ഹം 2018ലെ ​മ​​​​​ഹാ​​​​​പ്ര​​​​​ള​​​​​യ​​​​​ത്തേ​​​​​ക്കാ​​​​​ൾ ഭീ​​​​​ക​​​​​ര​​​​​മാ​​​​​യി​​​​​രു​​​​​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രും സ​മ്മ​തി​ക്കും. പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ൽത​ന്നെ 1200 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ ആ ​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കേ​ര​ളം. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് പു​തി​യൊ​രു മാ​തൃ​ക​ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ചോ​ദ്യം പ​ല​കു​റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു: ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ​ത്. ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​​രു​​ൾ​​ദു​​ര​​ന്തം ജീ​​വ​​നും ജീ​​വി​​ത​​വും ക​​വ​​ർ​​ന്നെ​​ടു​​ത്ത മു​​​ണ്ട​​ക്കൈ​​യി​​ലെ​​യും ചൂ​​ര​​ൽ​​മ​​ല​​യി​​ലെ​​യും ദു​​ര​​ന്ത​​ബാ​​ധി​​ത​​രോ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​സ​ന്ദി​ഗ്ധ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തിദു​ര​ന്തം നാ​ശം വി​ത​ച്ച ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​യ​യ​ച്ച സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് സ​മ്പൂ​ർ​ണ അ​വ​ഗ​ണ​ന. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി​യും ആ​ഘാ​ത​വും കൃ​ത്യ​മാ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യും വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പ്ര​പ്പോ​സ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട തു​ക​യും എ​ട്ടി​ലൊ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​പ്പു​റം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നെ കൊ​ടും​ച​തി​യെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്താ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക?

    2024 ജൂ​​ലൈ 30നാ​യി​രു​ന്നു വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്തം. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ പ​ത്താം നാ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​​ മോ​ദി ദു​ര​ന്ത​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും​വി​ധം കാ​ര്യ​മാ​യൊ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യാ​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി, ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ കു​ഞ്ഞി​നെ ഓ​മ​നി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ക​ളു​മെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ലോ​ഭ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് പ​ല​രും അ​തി​നെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​യ​നാ​ട് ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ത്തെ അ​തി​തീ​വ്ര ദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദേ​ശീ​യദു​ര​ന്ത​മാ​യി വി​​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് ക​ത്തു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മോ​ദി​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2262 കോ​ടി​യു​ടെ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി 2221 കോ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ് ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ഡ് അ​സ​സ്മെ​ന്റ് (പി.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) ന​ട​ത്തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ്, ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ വേ​റെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൊ​ന്നി​ലും അ​നു​കൂ​ല ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല​. ദേ​ശീ​യദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ലേ ത​ള്ളി. 2005ലെ ​​ഡി​​സാ​​സ്റ്റ​​ർ മാ​​നേ​​ജ്മെ​​ന്റ് ആ​​ക്ടി​​ൽ ഒ​​രു പ്ര​​കൃ​​തി​​ദു​​ര​​ന്ത​​ത്തെ ‘ദേ​​ശീ​​യദു​​ര​​ന്ത’​​മാ​​യി പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കാ​​ൻ വ​​കു​​പ്പി​​ല്ല​​ത്രേ. മാ​​​ത്ര​​വു​​മ​​ല്ല, പ്ര​​സ്തു​​ത നി​​യ​​മ​​പ്ര​​കാ​​രം ദു​​​​ര​​​​ന്ത​​​​നി​​​​വാ​​​​ര​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​നു​​​​ള്ള പ്രാ​​​​ഥ​​​​മി​​​​ക ഉ​​​​ത്ത​​​​ര​​​​വാ​​​​ദി​​​​ത്തം സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്കാ​​​​ണെ​​​​ന്നു​​മാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ദു​​​​രി​​​​താ​​​​ശ്വാ​​​​സ പ്ര​​​​വ​​​​ർ​​​​ത്ത​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്ക് ആ​​​​വ​​​​ശ്യ​​​​മു​​​​ള്ള തു​​​​ക ദു​​​​ര​​​​ന്ത​​നി​​​​വാ​​​​ര​​​​ണ ഫ​​​​ണ്ടി​​​​ൽ​​​​നി​​​​ന്നാ​​ണ് (എ​​സ്.​​ഡി.​​ആ​​ർ.​​എ​​ഫ്) ഉ​​​​പ​​​​യോ​​​​ഗി​​​​ക്കേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്നും അ​തി​നാ​യി 394.99 കോ​​​​ടി രൂ​​​​പ ഉ​​​​ണ്ടെ​​​​ന്നു​​മാ​യി​രു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ന്യാ​​യം. വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണമെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ​കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച് മോ​ദി​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത് സ്​​പെ​ഷ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഫോ​ർ കാ​പി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് (സാ​ഫ്കീ) സ്കീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 529.50 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്രം; അ​തും ക​ട​മാ​യി. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​തി​വ് സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്തനി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ടി​ന​പ്പു​റം ഇ​ത്ര​യുംവ​ലി​യൊ​രു പ്ര​കൃ​തിദു​ര​ന്തം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടും കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു രൂ​പ​പോ​ലും വ​യ​നാ​ടി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ, പി.​ഡി.​എ​ൻ.​എ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 260.56 കോ​ടി​രൂ​പ​യാ​ണ്. 2221 കോ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹാ​യം മാ​റു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണി​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ​തി​വ് വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്. അ​സം, കേ​ര​ളം, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഒ​ഡി​ഷ, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, യു.​പി, ബി​ഹാ​ർ, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്, ആ​ന്ധ്ര എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 4645 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള വി​ഹി​ത​മാ​ണി​ത്. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന അ​സ​മി​ന് 2160 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത സ​മി​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​സ്.​ഡി.​ആ​ർ.​ഫ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട് ഈ ​വി​വേ​ച​നം. അ​സ​മി​ന് 751 കോ​ടി ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് 306 കോ​ടി മാ​ത്രം.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഈ ​പ്ര​തി​ലോ​മ സ​മീ​പ​നം വ​യ​നാ​ട് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തെ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ​​ത്തി​​ന് ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ചെ​​ല​​വ് ഏ​​താ​​ണ്ട് 2262 കോ​​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ണ​വും എ​സ്.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫു​മെ​ല്ലാം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽപോ​ലും പി​ന്നെ​യും ര​ണ്ടാ​യി​രം കോ​ടി​യോ​ളം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ത​ട​ഞ്ഞും നി​കു​തി​വി​ഹി​തം വെ​ട്ടി​യും പ​ല​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഞെ​രു​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ നി​ല​പാ​ടും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, ഈ ​വി​വേ​ച​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ച​ണി​നി​ര​ക്ക​ണം.

    TAGS: Madhyamam Editorial editorial opinion Wayanad chooralmala Mundakai Chooralmala Rehabilitation
    News Summary - Wayanad Mundakai-Churalmala: Central assistance is also a major disaster
