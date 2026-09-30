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    ഈ ​പ​ഠ​നം ഉ​ന്നം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രെ​യാ​ണ്?

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    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യെ​പ്പോ​ലും നി​ഗൂ​ഢ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, ഇ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന​തെ​ന്തി​നെ​ന്ന് പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു തെ​റ്റു​മി​ല്ല
    Citizens discussing voter list revision, data privacy, and government policies
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    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ്യ​തി​യാ​നം പ​ഠി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ പോ​യ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ്യ​തി​യാ​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യി മാ​ത്രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്നും ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷ, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ഗോ​ത്ര​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി​ക്കൂ​ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, അ​സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​സം​ഖ്യാ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​റ്റേ​ൺ പ​ഠി​ച്ച് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക എ​ന്ന ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​സ​മി​തി​യെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി വി​ശ​ദ ചോ​ദ്യാ​വ​ലി ത​യാ​റാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് പ്ര​കാ​ശ് പ്ര​ഭാ​ക​ർ ന​വ്ലേ​ക്ക​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ ​ചോ​ദ്യാ​വ​ലി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​പ​ഠ​നം​കൊ​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​ന​ന-​വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം, ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​താ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജി​ല്ല തി​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ആ​ധാ​ർ, വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ർ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ, സി​ഖു​കാ​ർ, ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ, മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ, പാ​ർ​സി​ക​ൾ, ബു​ദ്ധ​മ​ത​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​രം​തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ് അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന തു​ല്യ​ത​ക്കും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ട​ങ്ക​ൽ​പാ​ള​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ​മി​തി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന 35 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തി​നും ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വി​ല്ല. ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും, പി​ടി​കൂ​ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്ത രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ഒ​ഴി​കെ, മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും മ​താ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല​ത​ന്നെ.

    മു​ൻ​കാ​ല ജ​ന​ന​നി​ര​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വി​ധം അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും, ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ന​ന​നി​ര​ക്കി​ലെ ഇ​ടി​വ്, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യം, വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന, തൊ​ഴി​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റം, അ​തി​വേ​ഗ ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ധാ​ര​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​ത്ത​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ യു​ക്തി​യെ​ന്താ​ണ്?

    രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ്യ​തി​യാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ആ​ഖ്യാ​നം പ​ട​ച്ചു​വി​ട്ട്, ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ‘അ​പ​ര​ർ’ അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ, മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ച്ചാ​ർ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​തി​രെ, അ​ത് ഭി​ന്നി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ച്ച് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​ന്ദ്രം, ഒ​ടു​വി​ൽ അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​യെ​ങ്കി​ലും സ​മ​ഗ്ര​മ​ല്ലാ​ത്ത സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 2011ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നു​വ​രെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    പു​തി​യ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ഠ​നം പ​ല​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ല​ക്ഷ്യം​തെ​റ്റി​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ട്; പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന ജ​ന​പ​ക്ഷ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​മോ?

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    News Summary - Voter List Revision and Data Collection: Addressing Citizen Concerns on Privacy and Democracy
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