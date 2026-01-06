Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    6 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 6:00 AM IST

    യു.എ.പി.എ വെറുമൊരു നിയമമല്ല

    യു.എ.പി.എ വെറുമൊരു നിയമമല്ല
    2020ൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി നടന്നുവന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വംശീയാതിക്രമ​ത്തെ തുടർന്ന്​ യു.എ.പി.എ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ച വിചാരണത്തടവുകാരിൽ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളായ ഉമർ ഖാലിദ്, ശർജീൽ ഇമാം എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി നിരസിച്ചു. അതേ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമ, മീരാൻഹൈദർ, ശിഫാഉർറഹ്​മാൻ, മുഹമ്മദ്​ സലീം ഖാൻ, ശദാബ്​ അഹ്​മദ്​ എന്നിവർക്ക്​ കർക്കശമായ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. തടവിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ തുല്യ അളവിലുള്ള പങ്കാളിത്തമല്ല ഉള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കിനെ ​വേർതിരിച്ചു കാണണമെന്നും നിരീക്ഷിച്ച പരമോന്നത നീതിപീഠം ഭരണഘടനയുടെ 21ാം വകുപ്പനുസരിച്ച്​ വിചാരണക്ക് മുമ്പുള്ള തടവ് നീളുന്നതിന്​ സ്​​റ്റേറ്റിന്​ ന്യായമാകാ​മെന്ന കാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഇരുവർക്കും വിചാരണ നീണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിന്‍റെ ആനുകൂല്യം നൽകാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ്​ അരവിന്ദ്​ കുമാർ, ജസ്റ്റിസ്​ എൻ.വി. അൻജാരിയ എന്നിവരുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച്​ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റാരോപണത്തിൽ ഇളവുള്ളതിനാലല്ല ജാമ്യം ലഭിച്ചവർ അതിനർഹരാകുന്നതെന്നും ജാമ്യത്തിന് ചുമത്തിയ 12 കർശന ഉപാധികളിൽ അവർ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കോടതിക്ക്​ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​.

    പൗരത്വ ഭേദഗതിനിയമം (സി.എ.എ), ദേശീയ പൗരത്വപ്പട്ടിക (എൻ.ആർ.സി) എന്നിവക്കെതിരായി ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതിനിടെയാണ്​ ​2020 ഫെബ്രുവരി 24ന്​ ഡൽഹിയിൽ വംശീയകലാപം നടക്കുന്നത്​. സമീപ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ തലസ്ഥാനം കണ്ട ഭീകരമായ രക്തപങ്കില വംശീയാതിക്രമമായിരുന്നു അത്​. അമ്പതിലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്​ലിംകളായിരുന്നു. 700 ലധികം പേർക്ക്​ പരിക്കേറ്റു. ആയിരത്തിലേറെ പേർ ഭവനരഹിതരായി. കോടികളുടെ സ്വത്തുനഷ്ടവും തൊഴിൽ, വ്യാപാര നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ടായി. ​പൊലീസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ, ക​ലാപം ​​പൊടുന്നനെ സംഭവിച്ചതല്ലെന്നും വിപുലമായ ഗൂഢാലോചന പിറകിലുണ്ടെന്നും രേഖപ്പെടുത്തി. 2020 ​​സെപ്​റ്റംബർ 16ന്​ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട 17000 പേജ്​ വരുന്ന കുറ്റപത്രത്തിൽ അക്രമ പ്രതിഷേധം, സിവിൽ നിസ്സഹകരണം, വൈകാരിക പ്രഭാഷണങ്ങൾ, വാട്​സ്​ആപ്​ സന്ദേശങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഭീകര ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന്​ ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ കർക്കശ വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം യു.എ.പി.എകൂടി ചുമത്തിയതോടെ അറസ്റ്റിലായ 20 പേർ അനിശ്ചിതമായ വിചാരണത്തടവിലായി. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ഗൂഢാലോചന വകുപ്പുകളും യു.എ.പി.എയും കുറ്റാരോപിതർ​ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു ചുമത്തുകയായിരുന്നു.

    എന്നാൽ, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്​ സമാധാനപൂർവമായ പ്രതിഷേധത്തിനാണ്​ മുതിർന്നത്​ എന്ന്​ കുറ്റാരോപിതർ വാദിച്ചു. അക്രമത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷതെളിവും ഇല്ലെന്നും ആയുധങ്ങളോ മറ്റോ​ കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കേസിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുൻവിരോധത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുമാണ്​ അവർ വാദിക്കുന്നത്​. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സാക്ഷികളായി കൊണ്ടുവന്നും പ്രസംഗങ്ങൾക്കും സമൂഹമാധ്യമ സന്ദേശങ്ങൾക്കും സ്വയംകൃത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചുമാണ്​ കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്​ എന്നാണ്​ അവരുടെ ആരോപണം. ഉമർ ഖാലിദ്​ കലാപനാളുകളിൽ സ്ഥലത്തില്ല, ശർജീൽ ഇമാം കലാപം നടക്കും മു​മ്പേ പൊലീസ്​ കസ്റ്റഡിയിലാണ്​ തുടങ്ങിയ വസ്തുസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങളും കോടതി മുമ്പാകെ അഭിഭാഷകർ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമക്കുവേണ്ടി 90 തവണ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജാമ്യഹരജികൾ മാറ്റിവെച്ചോ തിരസ്കരിച്ചോ തടവുവർഷം നീണ്ടുപോയ കാര്യം അവരുടെ അഭിഭാഷകനും കോടതിയെ ഉണർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ജാമ്യാപേക്ഷകൾ ഡൽഹി ഹൈകോടതി തള്ളിയതിനെതുടർന്ന്​ തടവുകാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ്​ അഞ്ചുപേർക്ക്​ ജാമ്യം നൽകിയതും ഉമർ ഖാലിദിനും ശർജീൽ ഇമാമിനും നിഷേധിച്ചതും. ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇരുവർക്കും​ വീണ്ടും ജാമ്യഹരജി സമർപ്പിക്കാമെന്നു കോടതി പറഞ്ഞതോടെ ഒരുവർഷം കൂടി അവർ വിചാരണത്തടവിൽ തുടരും.

    യു.എ.പി.എ നിലവിൽവരികയും അതിന്‍റെ പേരിൽ നിരവധി മുസ്​ലിം യുവാക്കൾ ജയിലിലടക്കപ്പെടുകയും വർഷങ്ങൾ നിരവധി കഴിഞ്ഞ്​ തെളിവില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി കോടതി അവരെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്​ വിചാരണത്തടവിന്‍റെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽനിന്ന്​ വിചാരണ താമസിപ്പിക്കാതെ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനോ അതിനി​ടയില്ലെങ്കിൽ ന്യായയുക്തമായ ജാമ്യത്തി​​നോ ​ജുഡീഷ്യറിയു​ടെ ഇടപെടൽ തേടുന്നത്​. എന്നാൽ, നീതിന്യായത്തിന്‍റെ സാധാരണയുക്തികൾ ബാധകമാകാത്ത വകുപ്പാണ്​ യു.എ.പി.എ എന്ന കാര്യമാണ്​ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്​. വിചാരണത്തടവ്​ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതടക്കമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ യു.എ.പി.എ ചുമത്തിയ കേസുകൾക്ക്​ ബാധകമാവില്ല എന്ന സന്ദേശം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ജാമ്യവിധിയിലുണ്ട്​. ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കാലവിളംബം ​പെരുമ്പറയടിക്കാനുള്ള ന്യായമാവി​ല്ലെന്നാണ്​ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷണം. ജാമ്യഹരജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രഥമദൃഷ്​ട്യാ കുറ്റം ​തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങൾ, തടവു നീളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, യു.എ.പി.എ വകുപ്പുകളുടെ സാധ്യതകൾ എന്നി​വയൊക്കെ പരിശോധിച്ചാണ്​ ഉമർ, ശർജീൽ എന്നിവരുടെ വിധി തള്ളിയത്​ എന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു. ഭരണഘടന തത്ത്വങ്ങളുമായി തടവുകാർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളുടെ ന്യായാന്യായങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കോടതി മിനക്കെട്ടിട്ടില്ല. യു.എ.പി.എക്ക് കീ​ഴിലെ ജാമ്യഹരജികൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിധമാണ്​ കോടതി പരിഗണിച്ചത്​. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്​റ്റേറ്റിനുള്ള ഉത്​കണ്​ഠ മുഖ്യപരിഗണനയർഹിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സന്ദേശവും വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്​.

