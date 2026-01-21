Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightട്രം​പി​ന്റെ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 5:45 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 5:46 AM IST

    ട്രം​പി​ന്റെ അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ഭാ​വി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജ​ന്മാ​വ​കാ​ശ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം നി​ല​വി​ൽ​വ​രാ​ത്തി​ട​ത്തോ​ളം പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ശാ​ന്തി​പു​ല​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രം​പ്-​നെ​ത​ന്യാ​ഹു ടീം ​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യേ തീ​രൂ
    ട്രം​പി​ന്റെ അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ഭാ​വി
    cancel

    2023﻿ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഹ​മാ​സ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വി​രാ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി​വി​ലി​യ​ൻ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​റു​തി​വ​ന്നു എ​ന്ന് ലോ​കം ആ​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഹ​മാ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ൽ ബ​ന്ധി​ക​ളെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റു​ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ​പ​ട ഗ​സ്സ​യു​ടെ പ​കു​തി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പി​ന്മാ​റു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്ന​​ല്ലോ പ്ര​ഥ​മ​ഘ​ട്ടം. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​വ​സ്ഥ തീ​ർ​ത്തും ലം​ഘി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​ന​കം ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ 451 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ക​യും 1251 പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​രാ​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 54000 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും 23019 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് 21 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വി​ശ​പ്പും ദാ​ഹ​വു​മ​ട​ക്കാ​നും അ​വ​ശ്യ​ചി​കി​ത്സ​ക്കു​മാ​യി ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​ത്. അ​താ​യ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ 43 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം. പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മാം​സ​മോ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളോ പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​​ങ്ങ​ളോ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ചോ​ക്ലേ​റ്റും ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ണി​യാ​ൽ എ​ല്ലും​തോ​ലു​മാ​യി മ​ര​ണ​​വ​ക്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ജൂ​ത​സേ​ന ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​നും മ​ര​ണ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ അ​ന​ന്ത​മാ​യി നാ​ളു​ക​ൾ ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​​കേ​ണ്ട​ത് ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​മാ​ണ്.

    ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ് എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന സ​മി​തി​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ന് ത​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ ജ​റാ​ർ​ദ് കു​ഷ്​​ന​ർ, യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റു​ബി​യോ, ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ്, ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ന​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ല​യ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴു​പേ​രെ​യാ​ണ് നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​റ​മെ ബോ​ർ​ഡി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ചേ​രാ​ൻ അ​റു​പ​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ട്രം​പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. മി​ക്ക​വ​രും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ-​ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രോ അ​വ​രെ മു​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വ​രോ ആ​ണെ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​വ​ർ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​മാ​ധാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ തു​ട​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 100 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ഫീ​സാ​യും ട്രം​പ് ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. തു​ർ​ക്കി​യും ഖ​ത്ത​റും ഹ​മാ​സ് പ​ക്ഷ​ത്താ​ണ് എ​ന്ന തോ​ന്ന​ലി​ൽ ഈ ​രാ​ജ്യ​​ങ്ങ​ളെ സ​മാ​ധാ​ന​സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യാ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് യോ​ജി​പ്പു​മി​ല്ല.

    ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ​ങ്കി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി എ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​നും പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടാ​നും ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യെ ആ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ യു.​എ​ന്നി​നെ പാ​ടെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി ലോ​ക​സ​മ്രാ​ട്ട് ച​മ​യു​ന്ന ട്രം​പി​നെ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പി​ന്താ​ങ്ങാം എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ​ത്രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ​ത​ന്നെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ട്രം​പ് പ​ദ്ധ​തി ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ ഇ​തഃ​പ​ര്യ​ന്തം പി​ന്താ​ങ്ങി​വ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​ങ്ങ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വും എ​ന്ന​തും ത​ല​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ട്രം​പ് ക്ഷ​ണി​ച്ച​വ​രി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പാ​കി​സ്താ​നാ​വ​ട്ടെ ട്രം​പി​ന്റെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

    പാ​കി​സ്താ​നോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മി​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ തീ​രു​വ​യി​ലെ ഇ​ള​വ് വാ​ഗ്ദാ​നം ട്രം​പി​ന്റെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഡോ. ​അ​ലി ശ​അ​സ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മൊ​ത്തം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ ഒ​രേ​യൊ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​ര​ൻ. ഇ​പ്പ​ണി​യൊ​ക്കെ അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ റ​ഫാ ചെ​ക്പോ​സ്റ്റ് ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ട​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി​യ​വ​രി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ കൂ​ടി മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന ന്യാ​യ​മാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ അ​നേ​കാ​യി​രം ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​വി​ടെ​യോ കി​ട​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം തെ​ര​ഞ്ഞു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ഹ​മാ​സി​ന്റെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​ർ​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ റ​ഫാ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന്യാ​യ​മാ​കു​ന്നു എ​ന്നേ ഇ​തി​ന​ർ​ഥ​മു​ള്ളൂ.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ത്തും മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യൊ​രു പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ട​നെ​യൊ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​വാ​ൻ പോ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ. എ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജ​ന്മാ​വ​കാ​ശ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം നി​ല​വി​ൽ വ​രാ​ത്തി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ശാ​ന്തി​പു​ല​രാ​ൻ ഒ​ട്ടു​മേ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രം​പ്-​നെ​ത​ന്യാ​ഹു ടീം ​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല, പ​ല താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ സ്വ​ന്ത​ക്കാ​ർ​പോ​ലും കാ​ലു​മാ​റി​യാ​ലും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ള്ള ജ​ന​ത പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​തഃ​പ​ര്യ​ന്ത​മു​ള്ള ച​രി​ത്രം പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam EditorialBenjamin NetanyahuDonald TrumpIsrael-Palestine conflict
    News Summary - Trump's Exercises and the Future of Palestine | Editorial
    Similar News
    Next Story
    X