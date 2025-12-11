Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 6:00 AM IST

    അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്, ത​മി​ഴ് മ​ണ്ണി​ന് തീ​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ

    നീ​തി​യും നി​യ​മ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​ക​ളും ജ​ഡ്ജി​മാ​രും വ​ർ​ഗീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​ത്തെ​ഴു​ത്ത് ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി ന്റെ ​ഗ​തി​യെ​ന്താ​വും
    അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ 33ാം വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന്. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ബാ ​ങ്കൊ​ലി മു​ഴ​ങ്ങി​യ, ന​മ​സ്കാ​ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ആ ​പ​ള്ളി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ആ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വി​ടെ പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ ക്ഷേ​ത്രം ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ണ്ണി​ക​ളു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും സം​ഘ​ടി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു ഗൂ​ഢ​ത​ന്ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ച്ച മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ത​മ്മി​ൽ​തെ​റ്റി​ച്ച് അ​തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ധി​കാ​ര​ല​ബ്ധി​ക്കാ​യു​ള്ള വ​ഴി​തേ​ടാ​ൻ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഹീ​ന​ത​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദി​ന് മേ​ലു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശം. പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന് വി​ഗ്ര​ഹം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ക്ക​ലും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വൈ​കാ​രി​ക​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു പി​ടി​ച്ച​ട​ക്ക​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി. അ​ല്ല​റ ചി​ല്ല​റ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും ഐ​ക്യ​ത്തി​നും സാ​ര​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളൊ​ന്നും അ​ന്നു സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ഘ​ടി​ത ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സാ​മു​ദാ​യി​ക ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ മ​ന​സ്സു​ക​ൾ അ​ക​ലാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക പൂ​ജ മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ത്തൂ എ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ​യും പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തെ​യും പ​റ​ഞ്ഞു വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് മ​സ്ജി​ദ് വ​ള​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യാ​ണ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ചി​ട​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചു, ഈ ​ചെ​യ്തി​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ബി.​ജെ.​പി രാ​ജ്യ​ഭ​ര​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. പ​ള്ളി​യു​ടെ ഭൂ​മി ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​ർ​ത്തും യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ത്യ​യു​ക്ത​വും നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ വി​ധി​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്താ​ൽ ക്ഷ​മാ​പൂ​ർ​വം കാ​ത്തി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ധി തീ​ർ​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ ​ബെ​ഞ്ചി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ രാ​ജ്യം കേ​ട്ട​താ​ണ്. അ​യോ​ധ്യ​ക്ക് ശേ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും സ​മാ​ധാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മോ​​ഹി​ച്ച​വ​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള പോ​ർ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നാം ​പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ മ​ധു​ര​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള തി​രു​പ്പ​റ​കു​ൺ​റ​ത്ത് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​മാ​ടി​യ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ഹൈ​ന്ദ​വ ദേ​വ​നാ​യ ശ്രീ ​മു​രു​ക​ന്റെ ആ​റ് വാ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വി​ട​ത്തെ ഉ​ച്ചൈ​പി​ള്ളൈ​യാ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ത്തി​ക ദീ​പം തെ​ളി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് മു​രു​ക ഭ​ക്ത​ർ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​ത്യാ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ത്ത ശേ​ഷ​മു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യാ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ തി​രു​പ്പ​റ​കു​ൺ​റം മ​ല​മേ​ട്ടി​ലു​ള്ള ഹ​​സ്ര​ത്ത്​ സി​ക​ന്ദ​ർ ബാ​ദു​ഷ ദ​ർ​ഗ​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള തൂ​ണി​ൽ ദീ​പം തെ​ളി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശാ​ഠ്യ​വു​മാ​യി 1994ൽ ​സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്തു. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യോ ആ​ചാ​ര പ​ര​മാ​യോ ഒ​രു പി​ൻ​ബ​ല​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​വ​ശ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ക​ല്യാ​ണ സു​ന്ദ​രം, ഭ​വാ​നി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് 2017 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തു​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും പി​ന്മാ​റാ​തെ തി​രു​പ്പ​റ​കു​ൺ​റ​ത്തെ ‘അ​യോ​ധ്യ’​യാ​ക്കി മാ​റ്റി തെ​ന്നി​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ൻ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ. കേ​വ​ല​മൊ​രു ദീ​പം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന​ല്ല, അ​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​മി​ഴ് മ​ണ്ണി​ൽ തീ​കൊ​ളു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പു​റ​പ്പാ​ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി, സ​മാ​ധാ​ന​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ വ​ർ​ഗീ​യ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ ധീ​ര​മാ​യി ചെ​റു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വാ​ദം​പോ​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ നി​ൽ​ക്കാ​തെ, 2017ലെ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി, ദ​ർ​ഗ​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ തൂ​ണി​ൽ ദീ​പം തെ​ളി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജി.​ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ. ഈ ​വി​ധി നാ​ടി ന്റെ ​സ​മാ​ധാ​നം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ദു​ർ​വി​ധി​യാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല. അ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​വും ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നീ​തി​യും നി​യ​മ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​ക​ളും ജ​ഡ്ജി​മാ​രും വ​ർ​ഗീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​ത്തെ​ഴു​ത്ത് ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി ന്റെ ​ഗ​തി​യെ​ന്താ​വും? ഭ​ര​ണ​സ്വാ​ധീ​ന​ത്താ​ൽ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ക്കു​പ്പാ​യം സി​ദ്ധി​ച്ച​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ഇ​തി​ന​കം ച​മ​ച്ചു​വി​ട്ട വി​ധി​ക​ൾ ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ള​ങ്കം ചാ​ർ​ത്താ​ൻ പോ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച ജി.​ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​നെ ജ​ഡ്ജി​സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ന്യാ​യ​വും സ​മ​യോ​ചി​ത​വു​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​ക സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രോ​ട് ഈ ​ജ​ഡ്ജി പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന എം.​പി​മാ​രു​ടെ ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ൻ​റ് പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​പ​ണ​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്.

    ജാ​തീ​യ ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും വ​ർ​ഗീ​യ​ത ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കാ​നും ഛിദ്ര​ശ​ക്തി​ക​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പ​ണി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ ത​ന്തൈ പെ​രി​യാ​റു​ടെ​യും ദ്രാ​വി​ഡ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ത്വ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ലു​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ന​സ്സാ​ണ് ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​ന്റേ​ത്. അ​വി​ടെ വി​ഷം ക​ല​ർ​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​തു​കോ​ണി​ൽ നി​ന്നാ​യാ​ലും ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നു​ത​ന്നെ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    X