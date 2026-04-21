Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightപൊ​ള്ളു​ന്ന വേ​ന​ലും ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 21 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 6:01 AM IST

    പൊ​ള്ളു​ന്ന വേ​ന​ലും ക​ട​ന്നേ തീ​രൂ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മു​ത​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ന​യ​വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ന്റെ ഈ ​പു​തി​യ ത​രം​ഗ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്
    cancel

    ക​ത്തി​യാ​ളു​ന്ന അ​ത്യു​ഷ്ണ​ത്തി​ൽ എ​രി​പൊ​രി കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ് ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി കേ​ര​ളം. രാ​പ്പ​ക​ൽ ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ ചൂ​ട് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും പ​ക്ഷി​മൃ​ഗാ​ദി​ക​ളു​ടെ​യും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ അ​ധി​കം ചൂ​ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​ട്ടു മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു​ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ളം പ​ക​ൽ-​രാ​ത്രി വേ​ർ​തി​രി​വി​ല്ലാ​തെ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ക്കു​ന്നു. പു​ല​ർ​കാ​ല​ത്തു പോ​ലും മു​പ്പ​തു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നോ​ട​ടു​ത്ത താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ ശേ​ഷ​വും ഈ ​ചൂ​ടി​ന് ശ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ വി​രു​ദ്ധ ദി​ശ​യി​ൽ കാ​റ്റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ന്റി സൈ​ക്ലോ​ൺ എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ന് നി​മി​ത്ത​മാ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ട​ൽ​നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് 3.5-5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ആ​ന്റി സൈ​ക്ലോ​ണി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഭൂ​മി​യു​ടെ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലെ ചൂ​ടു​ള്ള വാ​യു ഉ​യ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ, മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ചൂ​ട് ത​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ക​ൽ-​രാ​ത്രി ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ചൂ​ട് ക​ന​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​റു​ള്ള വേ​ന​ൽ​മ​ഴ വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ആ​ന്റി സൈ​ക്ലോ​ൺ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചൂ​ടി​നു കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു നാ​ൾ​കൂ​ടി മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ത്തു​ന്ന വേ​ന​ലി​ന് അ​തൊ​ന്നും പ്ര​തി​വി​ധി​യാ​കാ​നി​ട​യി​ല്ല. രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പും ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മു​ത​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ന​യ​വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ന്റെ ഈ ​പു​തി​യ ത​രം​ഗ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​സ​ഫി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ൽ​നീ​നോ പ്ര​തി​ഭാ​സം മു​ത​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഈ​ർ​പ്പാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ പു​തി​യ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ജ​ന​ക​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കു വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ കൊ​ടും​ചൂ​ടും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ്ര​ള​യ​വു​മ​ട​ക്കം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി കൈ​യ​ക​ല​ത്തി​ന​പ്പു​റം പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങു​ന്നി​ങ്ങോ​ളം പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ മേ​ൽ നാം ​കൈ​വെ​ച്ച​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി​യു​ണ്ട് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. പു​തി​യ വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പു വേ​ണ്ടെ​ന്നു വെ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ചൂ​ടു കൂ​ടു​ന്ന​ത്. അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ള​ട​ക്കം ചി​ല്ലു​പ​തി​പ്പി​ച്ച വ​ൻ​ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, താ​റി​ട്ട റോ​ഡു​ക​ൾ, കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഉ​പ​രി​ത​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന് അ​ർ​ബ​ൻ ഹീ​റ്റ് ഐ​ല​ൻ​ഡ് അ​ഥ​വാ ന​ഗ​ര​താ​പം ​എ​ന്ന പേ​രു​വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത് ബാ​ധി​ച്ച കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മാ​ത്രം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റു വ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളും കൂ​ടി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ‘ഹീ​റ്റ് പോ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ’ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 300 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​യ​ലു​ക​ളും കു​ള​ങ്ങ​ളും തോ​ടു​ക​ളും ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ കൂ​ളി​ങ് സി​സ്റ്റം ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ 13ൽ ​നി​ന്ന് 41 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു​​വെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ത​ണ​ലും പ​ച്ച​പ്പും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കാ​റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഗ​തി​യെ വ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​നം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഈ ​മൂ​ന്നു പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​വെ​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ​ത​ന്നെ ന​മ്മ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​റു​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​നി​യൊ​രു തി​രി​ഞ്ഞു​ന​ട​ത്തം സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടും പ്ര​ള​യ​വു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള പു​തു​വ​ഴി​ക​ൾ ആ​രാ​യു​ക​യേ നി​വൃ​ത്തി​യു​ള്ളൂ. അ​തി​നു സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തു ജീ​വി​ത​രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പാ​ക​പ്പെ​ടു​ക​യും വേ​ണം.

    എ​രി​​പി​രി കൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടി​ൽ നി​ന്നു ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി​തേ​ടു​ന്ന​ത് വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ന് 10 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി, റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഫാ​ൻ, എ.​സി എ​ന്നി​വ​ക്കു​പു​റ​മെ നി​ല​വി​ലെ ആ​ഗോ​ള യു​ദ്ധാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക​ത്തി​ന് ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​ൻ കു​ക്ക​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​തും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി. പ​വ​ർ​ക​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​നി പ​റ​യു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം അ​ഭി​മാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​യെ​ടു​ത്ത് പ​വ​ർ​ക​ട്ടോ ലോ​ഡ്ഷെ​ഡി​ങ്ങോ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല എ​ന്നു പ​റ​യു​​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​നു​ഭ​വം പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​പ​രീ​ത​ദി​ശ​യി​ലാ​ണ്. ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​രി​ത​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക​ബാ​ധ്യ​ത ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നു ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ ജ​ന​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചേ മ​തി​യാ​വൂ. താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് സൂ​ര്യാ​ഘാ​തം, സൂ​ര്യാ​ത​പം, നി​ര്‍ജ​ലീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ച​ർ​മ, വ​യ​റി​ള​ക്ക, നേ​ത്ര​രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ചി​ക്ക​ന്‍പോ​ക്‌​സ്, മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ട​രു​ന്ന​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പ​വും അ​ൾ​ട്രാ​വ​യ​ല​റ്റ് സൂ​ചി​ക​യും ഉ​യ​രു​ന്ന പ​ക​ൽ പ​തി​നൊ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം, ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന ശീ​ലം, വെ​ള്ളം ധാ​രാ​ളം അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി സാ​ല​ഡു​ക​ളും കൂ​ട്ടി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം...​അ​ങ്ങ​നെ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ത​ര​വും നേ​ര​വു​മ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​തി​നി​ണ​ങ്ങു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ഏ​തു പൊ​ള്ളു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Summer, wheather, extreme heat
    News Summary - The scorching summer, too, must be endured
    Next Story
    X