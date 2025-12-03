Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 6:01 AM IST

    സ​ഞ്ചാ​ർ​സാ​ഥി​യു​ടെ ദു​രൂ​ഹ​വ​ര​വ്

    സ​ഞ്ചാ​ർ​സാ​ഥി​യു​ടെ ദു​രൂ​ഹ​വ​ര​വ്
    ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ലി​കോം വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം ഒ​രു എ​സ്.​എം.​എ​സ് സ​ന്ദേ​ശം വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള സി​മ്മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണോ? ആ​രെ​ങ്കി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നു​വേ​ണ്ടി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ​? വ്യാ​ജ​കോ​ളു​ക​ളോ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടോ എ​ന്നി​ത്യാ​ദി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ ​സ​ന്ദേ​ശം ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ്ര​തി​വി​ധി​യും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്: ‘സ​ഞ്ചാ​ർ​ സാ​ഥി’ എ​ന്ന ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക!

    ഇ​പ്പോ​ഴി​താ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​ർ​സാ​ഥി ആ​പ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ര​ഹ​സ്യ നി​ർ​ദേ​ശം പ​ര​സ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​നി നി​ർ​മി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഫോ​ണു​ക​ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ണു​ക​ളി​ലും ആ​പ്പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ടേ പ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഫോ​ൺ മോ​ഷ​ണം പോ​യാ​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ പ്ര​യോ​ജ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക ത​ന്നെ​യാ​ണോ ആ​പ്പ് അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​ലി​ന് പി​ന്നി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യം? പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളും ക​ടു​ത്ത സം​ശ​യ​ദൃ​ഷ്ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ‘സാ​ഥി’​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്താ​നും പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ദാ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​യാ​യി ആ​പ്പ് മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ ആ​ശ​ങ്ക.

    നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ക​രി​മ്പ​ട​ത്താ​ൽ മൂ​ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ​ർ​വ​യ​ല​ൻ​സ് രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്നാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യ ഈ ​ആ​ശ​യം എ​ല്ലാം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ഗ് ബ്ര​ദ​റി​ന്റെ നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വി​വ​രം പു​റ​ത്ത​റി​യു​ക​യും വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​പ്പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മെ​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻസ്​ മ​ന്ത്രി ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ത് അ​ത്ര ​പെ​ട്ടെ​ന്ന​ങ്ങ​നെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തി​ന് പ​ല​തു​ണ്ട് കാ​ര​ണം.

    ആ​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യം ആ​പ്പി​ൾ, സാം​സ​ങ്‌, വി​വോ, ഷ​വോ​മി, ഓ​പ്പോ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ട് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു എ​ന്നി​ട​ത്തു​ത​ന്നെ ദു​രൂ​ഹ​ത ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്ത​ലു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​​ളേ​തു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വ​ല്ലോ. ഓ​രോ ചെ​റു​പ​ദ്ധ​തി​യും മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​മാ​റ്റി​യു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​ട്ട​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചി​ത്ര സ​ഹി​തം പ​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ളി​ലും ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും മു​ത​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ വ​രെ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ്പ് ശീ​ലം. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ത​രം ആ​പ്പു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത ആ​പ്പി​ൾ ക​മ്പ​നി ആ​​​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ​ത്രേ അ​വ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ഏ​റെ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും ഐ​ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ​ത്ത​ന്നെ ആ​പ്പി​ൾ ക​മ്പ​നി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    120 കോ​ടി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ള്ള, ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വി​പ​ണി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു ആ​പ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ​രി​ണ​തി എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും? ഫോ​ണി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് യ​ഥേ​ഷ്ടം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​വും. സ്വ​കാ​ര്യ​ത എ​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്ത​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശേ​ഖ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യാ​തൊ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ആ​ധാ​ർ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റി​ന് വേ​ണ്ടി ശേ​ഖ​രി​ച്ച ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ഡേ​റ്റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചോ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​നു​ഭ​വം ന​മു​ക്കു​ണ്ട്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ബ​ർ ആ​യു​ധനി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ൻ.​എ​സ്.​ഒ ഗ്രൂ​പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ചാ​രസം​വി​ധാ​ന​മാ​യ പെ​ഗാ​സ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ-​മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രെ​യും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​നി​യും നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും കേ​ന്ദ്രം ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വ്യാ​ജ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ക്കി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച പ്ര​ഫ. ഹാ​നി ബാ​ബു, റോ​ണ വി​ൽ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ മാ​ൽ​വെ​യ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യാ​ജ തെ​ളി​വു​ക​ൾ കു​ത്തി​ത്തി​രു​കി​യ വി​വ​രം യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി സെ​ന്റി​ന​ൽ​വ​ൺ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പൗ​ര​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ചൈ​ന​യും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും അ​വ​രെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്ത് എ​തി​ർ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ഇ​വ്വി​ധം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും യു​ദ്ധ​മു​റ​ക​ളും ഹിം​സ​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​വും ആവേശപൂർവം ക​ടം​കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഹി​ന്ദു​ത്വ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ആ ​വ​ഴി​ക്കു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പോ​ലും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല.

