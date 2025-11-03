Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    3 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 6:00 AM IST

    ധ​ന​കാ​ര്യ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ

    ധ​ന​കാ​ര്യ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ
    പി.​എം ശ്രീ ​ക​രാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നീ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും, ആ ​ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​നു​ണ്ടാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര​ണം അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ക​രാ​ർ മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ത്ത​യ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ​യെ​പ്പ​റ്റി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ ഈ ​പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു യു​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​സ​ക്തി​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം.

    ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലൊ​പ്പി​ട്ട​ത് ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യോ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ത് ഒ​പ്പി​ട്ട​വ​ർ​പോ​ലും ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പി.​എം ശ്രീ​യോ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​മോ മു​ന്ന​ണി​ക്കോ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കോ ഒ​രി​ക്ക​ലും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യി​ട്ടേ​യി​ല്ല. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലൂ​ടെ വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളം പ​ണ്ടേ നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണു​താ​നും. ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി യോ​ജി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​രു ക​രാ​റി​ൽ, മു​മ്പേ നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​ന്ന​ണി​യെ​പ്പോ​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടാ​ൻ​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഫ​ണ്ട് പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ടി​മ​പ്പ​ണി ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ. പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യാ​ൽ​പോ​ലും, അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടാ​​തെ പോ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​ശ്നം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് അ​തി​ൽ ചേ​രാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യം. ആ ​പ്ര​ശ്നം അ​തേ​പ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    പി.​എം ശ്രീ ​ഇ​നി തു​ട​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും, ധ​ന​പ​ര​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഫെ​ഡ​റ​ൽ​വി​രു​ദ്ധ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ രീ​തി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​കു​തി​വി​ഹി​തം ഓ​ഹ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രാ​ന്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​യ വി​വേ​ച​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​വ​കാ​ശാ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തു വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും പ​ക​രം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​മ്പ് ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​തീ​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു​വ​ന്ന ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണ-​വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​മാ​യി, യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ങ്കു​ചി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ധ​ന​വി​ഹി​തം​പോ​ലും ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന ശാ​ഠ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ. ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ടി​യ​റ​വി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ 2014ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ഉ​ട​നെ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് 14ാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​നു മേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​കു​തി​വി​ഹി​ത​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 42 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ര്യ​മാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് വ​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​നു വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ വൈ.​വി. റെ​ഡ്ഢി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യു​ള്ള ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തേ​വി​ഹി​തം പാ​സാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ ബ​ജ​റ്റ് തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി, ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പ് പ​കു​തി​യോ​ള​മാ​ക്കി കു​റ​ച്ച ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് ജി.​എ​സ്.​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നി​ലെ കൗ​ശ​ലം ധ​ന​കാ​ര്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പി​ൽ​ക്കാ​ല ച​രി​ത്ര​വും തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ഹി​തം കു​റ​ച്ചും, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​ത്ത സെ​സു​ക​ളെ​യും സ​ർ​ചാ​ർ​ജു​ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചും ഈ ​വി​ഭ​വ കേ​​​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി. 2015-20 കാ​ല​ത്ത് തെ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ (കൂ​ടു​ത​ലും ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത​ര ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള​വ) മാ​ത്രം ജി.​എ​സ്.​ടി​യും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ നി​കു​തി​യു​മാ​യി യൂ​നി​യ​ൻ ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്ക് 22.26 ല​ക്ഷം കോ​ടി ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ​ത് 6.42 ല​ക്ഷം കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​യി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ക്ക് കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​തു​പോ​ലും പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യാ​ണ്. ഇ​ക്കൊ​ല്ലം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ 1,73,040 കോ​ടി രൂ​പ വി​ഹി​തം വെ​ച്ച​തി​ൽ യു.​പി​ക്ക് മാ​ത്രം 17.95 ശ​ത​മാ​നം ന​ൽ​കി; അ​ഞ്ച് തെ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം കൂ​ടി 15.8 ശ​ത​മാ​ന​വും. പി.​എം ​ശ്രീ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഫെ​ഡ​റ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​യ​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​തു മൊ​ത്തം ധ​ന​വി​ഹി​ത​ത്തി​ലെ നീ​തി​ക്കു​ള്ള​താ​ക്കി വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കേ​ര​ള​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ക​ക്ഷി​ചേ​രു​ക​യും വേ​ണം. ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​നു സ​മ​യ​മാ​യി.

    TAGS: editorial federalism Union government Kerala
    X