Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightസു​ലൈ​മാ​ൻ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 6:30 AM IST

    സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​രി​ച്ച​ത​ല്ല, അ​ന്ന​ത്തി​നു വ​രി​നി​ർ​ത്തി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്ന​താ​ണ്​

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ഞ്ഞു​മ​ക്ക​ളെ വം​ശീ​യ സാ​ഡി​സ​ത്തി​ന്‍റെ വ​റ​ച​ട്ടി​യി​ൽ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​താ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തു ഫു​ട്​​ബാ​ൾ? അ​വ​ർ​ക്ക്​ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദും മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​റു​മൊ​രു ഗ​സ്സ​ക്കാ​ര​ൻ
    സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​രി​ച്ച​ത​ല്ല, അ​ന്ന​ത്തി​നു വ​രി​നി​ർ​ത്തി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്ന​താ​ണ്​
    cancel

    സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ്​-​ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം പെ​ലെ എ​ന്ന അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗ​സ്സ ബീ​ച്ചി​ലെ മ​ണ​ൽ​ത്ത​ട്ടി​ൽ പ​ന്തു ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ച്ച്​ ബീ​ച്ച്​ സ​ർ​വി​സ​സ്​ ക്ല​ബി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഗ​സ്സ സ്പോ​ർ​ട്​​സ്​ വ​ഴി ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച മി​ന്നും​താ​രം. നൂ​റി​​​ലേ​റെ ഗോ​ളു​ക​ളു​​ടെ ക്രെ​ഡി​റ്റി​ൽ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്കു അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ 2010ൽ ​പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ യ​മ​നെ​തി​രെ നേ​ടി​യ സി​സ​ർ കി​ക്ക്​ ഗോ​ളി​ലൂ​​ടെ ‘പെ​ലെ’​യാ​യി, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​യാ​യി. നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ കോ​ച്ചാ​യി. 24 രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​യേ​ന്തി. എ​ല്ലാ​മാ​യി​ട്ടെ​ന്ത്​? പി​റ​ന്ന​ത് ഗ​സ്സ​യി​ലാ​യി​പ്പോ​യി, ക​ലാ/​കാ​യി​ക ​പ്രേ​മ​​മൊ​ക്കെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു പ​റ​ഞ്ഞ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ​ല്ലോ. പ​ട്ടി​ണി​യു​ടെ എ​രി​തീ​യി​ൽ പൊ​രി​യു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​മ​ക്ക​ളെ വം​ശീ​യ സാ​ഡി​സ​ത്തി​ന്‍റെ വ​റ​ച​ട്ടി​യി​ൽ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൈ​ശാ​ചി​ക​ത​യു​ടെ വേ​താ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തു ഫു​ട്​​ബാ​ൾ? അ​വ​ർ​ക്ക്​ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദും മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​റു​മൊ​രു ഗ​സ്സ​ക്കാ​ര​ൻ. അ​ങ്ങ​നെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 61400 മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ലെ അ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​യി ആ ​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യും.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ പ​ര​സ​ഹ​സ്രം ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പോ​ലെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​യ്ത ഒ​രു ജീ​വി​ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു സു​ലൈ​മാ​നും. ഫു​ട്​​ബാ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ന്തം. ഗ​സ്സ​യു​ടെ യു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​​​യേ​ലി​ന്‍റെ തീ​മ​ഴ​ക്കാ​റും കോ​ളും മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം പ​ന്തു​ത​ട്ടാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന സു​ലൈ​മാ​ന്​ പ​ക്ഷേ, ഭാ​ര്യ ദു​ആ​യും അ​ഞ്ചു​മ​ക്ക​ളും ക​ളി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സെ​ത്തു​വോ​ളം ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക​ളി​ക്ക​ണം, മ​ക്ക​ളെ അ​ഭി​മാ​ന നി​ല​യി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​ണം- ആ ​നാ​ൽ​പ​ത്തൊ​ന്നു​കാ​ര​ന്‍റെ ക​ന​വി​നെ നി​റം​പി​ടി​പ്പി​ച്ച മോ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തൊ​ക്കെ​യും. ക​ലാ-​കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മൊ​ക്കെ​യാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ മ​ര​ണം വ​ന്നു വി​ളി​ക്കും​വ​രെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​രം വ​ർ​ണ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നു​റു​ങ്ങു​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​ഷ്ടി​ക്കു വ​ക​തേ​ടി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക്യാ​മ്പി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വ​രി​നി​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സു​ലൈ​മാ​ൻ-​ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ണി​ക്കൊ​ല​ക്കെ​ണി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ. അ​വി​ടെ സ​യ​ണി​സ്റ്റു​സേ​ന അ​വ​ർ​ക്കു മേ​ൽ ടാ​ങ്ക്​ ഷെ​ൽ വ​ർ​ഷി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ അ​ന്ന​ത്തി​നു പാ​ഞ്ഞ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ മി​സൈ​ൽ വ​ർ​ഷി​ച്ച്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റു​കൊ​ല ചെ​യ്ത 1500 ഓ​ളം പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദും. കു​റ്റം പ​റ​യ​രു​ത​ല്ലോ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (യു​വേ​ഫ) ഉ​പ​ചാ​ര​മാ​യി ര​ണ്ടു​വ​രി അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​മി​റ​ക്കി. ‘‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പെ​ലെ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദി​ന്​ യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി. ഇ​രു​ളാ​ഴം നി​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ണ്ണ​മി​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ക​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​വി​ലാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്​’’-​യു​വേ​ഫ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. സു​ലൈ​മാ​നെ, ഗ​സ്സ​യെ സ്​​​നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന, വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്തി​രി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​പ്പ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു സ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റ​മാ​യി ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം. സു​ലൈ​മാ​ൻ വി​ര​മി​ച്ച​ത​ല്ല, പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്താ​ൽ മ​രി​ച്ച​ത​ല്ല, ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​യാ​യി അ​ന്ത്യ​ശ്വാ​സം വ​ലി​ച്ച​തു​മ​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടു​മെ​ന്തേ, സു​ലൈ​മാ​നെ കൊ​ന്ന കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​പ​റ​യാ​ൻ പോ​ലും മ​ടി എ​ന്ന്​ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​റ്റ​​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍റെ ആ ​അ​മ​ർ​ഷ​വും നോ​വും മു​ഴു​വ​ൻ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ന്‍റെ ഈ​ജി​പ്​​ഷ്യ​ൻ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ​ലാ​ഹ്​ യു​വേ​ഫ​യെ, അ​ല്ല അ​വ​രെ​പ്പോ​ലെ ഉ​റ​ക്കം ന​ടി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​ലോ​ക​ത്തെ​യും ഉ​റ​ക്കെ ട്രോ​ളി: ‘‘അ​ദ്ദേ​ഹം എ​വി​ടെ, എ​ങ്ങ​നെ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​മോ?’’ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ ആ ​ഒ​രൊ​റ്റ വാ​ക്​​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ഒ​രു കൊ​ല ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി സ​ലാ​ഹ്. ഇ​താ​ദ്യ​മ​ല്ല, ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​യ​ണി​സ്റ്റ്​ ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ഒ​ന്നാം​നാ​ൾ മു​ത​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​ലാ​ഹ്​ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    62,000ത്തി​ലേ​റെ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു​ക​ൾ, അ​തും നി​ര​പ​രാ​ധ​ർ, കൂ​ട്ട​മാ​യി അ​റു​കൊ​ല ചെ​യ്തു മു​ടി​ച്ചി​ട്ടും ചോ​ര​ക്കൊ​തി മ​ടു​ക്കാ​തെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​ൻ എ​ന്തേ ലോ​ക​ത്തി​നു ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്​ സ​ലാ​ഹ്​ ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ചെ​റി​യ മു​ന​മ്പി​ൽ യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ ജീ​വി​ത​മു​ഴ​ലു​മ്പോ​ഴും അ​തൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​ക്കാ​തെ കൈ​വെ​ച്ച രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ മി​ടു​ക്കു​തെ​ളി​യി​ച്ച മു​മ്പ​ന്മാ​രാ​ണ്​ ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ. മി​ക​ച്ച വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ, എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​ന്മാ​ർ, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും, മ​ര​ണ​വ​ക്കി​ലും ഫു​ട്​​ബാ​ളി​നോ​ടും അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​നോ​ടും ക​മ്പം വി​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ...​അ​ങ്ങ​നെ ലോ​ക​ത്തെ അ​ത്യ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി​യാ​ണ്​ ഗ​സ്സ​ൻ ജ​ന​ത. അ​വ​രെ​യാ​ണ്​ മി​സൈ​ൽ വ​ർ​ഷി​ച്ചും പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​തി​ൽ 103 കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം 421പേ​ർ ​ഫു​ട്​​ബാ​ള​ർ​മാ​രാ​ണ്. വ​ലി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും ചെ​റി​യ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​യി 268 ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ത​ക​ർ​ത്തു ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ​യ​ണി​സ്റ്റ്​ വം​ശീ​യ ഭീ​ക​ര​ത ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നു പ​ച്ച​മ​നു​ഷ്യ​രെ കൊ​ന്നു​തി​ന്നു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തീ​രാ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ക്ത​ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​വ​ർ പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തി​യ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​യൊ​രു മാ​ന​വ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യെ മ​റ​മാ​ടു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ര​ലു​യ​ർ​ത്താ​​ൻ മ​ടി​ച്ച്​ വാ​ചാ​ടോ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ കാ​പ​ട്യ​ത്തി​നു നേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ​ലാ​ഹ്​ ക​ത്തു​ന്ന ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ചാ​ട്ടു​ളി​യെ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaMadhyamam EditorialIsrael Palestine ConflictWorld News
    News Summary - Suleiman Obeid madhyamam editorial august 12 2025
    Similar News
    Next Story
    X