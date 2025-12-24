Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    24 Dec 2025 6:00 AM IST
    24 Dec 2025 6:00 AM IST

    എ​ന്തി​നാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ങ്ങ​നെ മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    എ​ന്തി​നാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ങ്ങ​നെ മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്?
    2025നെ ​ആ​മോ​ദ​പൂ​ർ​വം വ​ര​വേ​റ്റ, ഒ​ത്തി​രി കു​ഞ്ഞു​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ നെ​യ്ത മു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ മ​ക്ക​ൾ വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​ക്കും മു​മ്പേ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ​യും പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ കേ​സു​ക​ളു​ടെ​യും തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കേ​ര​ളം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​തെ പോ​യ ഒ​രു ഗു​രു​ത​ര വി​ഷ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക-​ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക-​മ​ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാം​വി​ധം പെ​രു​കി​വ​രു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​വ​ണ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ഷം​തോ​റും വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന കേ​ര​ളം പി​ന്നീ​ട് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, ദേ​ശീ​യ ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. മ​ദ്യാ​സ​ക്തി, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ സ്വ​യം​ഹ​ത്യ​യു​ടെ മു​ഖ്യ​കാ​ര​ണ​മാ​യി എ​ണ്ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, ദാ​രി​ദ്ര്യം എ​ന്നി​വ​യും ആ​ളു​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് സ്വ​യം വി​രാ​മ​മി​ടു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും 31നും 40​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​ന ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യം ക​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ മു​ത​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള എ​ത്ര​യോ അ​ധി​കം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ വീ​ടി​നും നാ​ടി​നും തീ​രാ​നോ​വ് ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച് തി​ര​ക്കി​ട്ട് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്? 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​മോ​ദ​പൂ​ർ​വം വ​ര​വേ​റ്റ, ഒ​ത്തി​രി കു​ഞ്ഞു​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ നെ​യ്ത മു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ മ​ക്ക​ൾ വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​ക്കും മു​മ്പേ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളോ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ? എ​ല്ലാ തി​ര​ക്കു​ക​ളും ഭി​ന്ന​ത​ക​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് അ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ഗ​ഹ​ന​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കാ​നും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം ഇ​പ്പോ​ൾ​ത്ത​ന്നെ വൈ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മേ​ല​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു​പോ​യ മ​ക​ൾ​ക്ക് 13 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന് വ​ഴ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​ക്ക​ടു​ത്ത നാ​റാ​ണി​യി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ട്ടു; തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​ശേ​ഷം അ​വ​ൻ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ന്നു​പോ​യ്ക്ക​ള​ഞ്ഞു. ഇ​തൊ​ക്കെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​​ളെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ർ​ക്കും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​തു​പോ​ലെ എ​ണ്ണി​യെ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​വ​സാ​ന വാ​രം മൂ​ന്ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത് നാ​ല് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ടു​ക്ക​രാ​യി​രു​ന്ന, നാ​ടി​നും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന, വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ള​ക്കാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ. ചെ​സി​ൽ ഭാ​വി​വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യി ഏ​വ​രും കാ​ത്തി​രു​ന്ന​വ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ലൊ​രാ​ൾ. മ​ര​ണ​രീ​തി​യി​ലും സ​മാ​ന​ത​ക​ൾ കാ​ണാ​നു​ണ്ട്; കാ​ര​ണം മാ​ത്രം ആ​ർ​ക്കും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    പ​ഠ​ന​സ​മ്മ​ർ​ദം, വീ​ട്ടി​ലെ​യും സ്കൂ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളു​ടെ കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ ത​മ്മി​ലെ പോ​രി​ൽ മ​ന​സ്സി​ന് മു​റി​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ രം​ഗം​വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് മു​മ്പെ​ന്ന​ത്തെ​ക്കാ​ളും വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​വും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന അ​പ​മാ​ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം ജീ​വി​തം മ​ടു​ത്തു​പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും പെ​രു​കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഇ​ര​ട്ടി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും സൈ​ബ​ർ അ​ധോ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ങ്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കോ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കോ ഉ​റ്റ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കോ പോ​ലും സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ല കു​ട്ടി​ക​ളും തി​രോ​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ചി​രി​ച്ചും ക​ളി​ച്ചും പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യും മു​ന്നേ​റി​യി​രു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടു​ന്ന​നെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തും, അ​വ​ർ മ​റ്റാ​രു​ടെ​യോ ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തും പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ കൈ​വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു.

    കോ​വി​ഡ് ലോ​ക്ഡൗ​ണി​നു​ശേ​ഷം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ശ്രി​ത​ത്വം ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യെ​യും സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളാ​വ​ട്ടെ, അ​തി​മാ​ര​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്കും അ​തി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ടി​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ, അ​ക്ര​മാ​സ​ക്തി മു​റ്റി​യ ഗെ​യി​മു​ക​ളും അ​തു​വ​ഴി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ജ്ഞാ​ത​രും എ​ത്ര കു​ട്ടി​ക​ളെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ടെ​ന്ന​തി​ന് ക​ണ​ക്കി​ല്ല.

    പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ര​മ​ക്കോ​ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളാ​യി, സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കേ​വ​ലം പേ​രു​ക​ളാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ര​ല്ല ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ൾ. അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ എ​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യേ തീ​രൂ.

