    Articles
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 6:15 AM IST

    കടൽക്കൊള്ളയെ ചെറുത്തേ തീരൂ

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള ര​ണ്ടു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. 25 മീ​റ്റ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള യാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫാ​ർ​മ​ർ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും (!) ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രാ​ക​ട്ടെ, മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ വെ​ളി​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​നി​തി ആ​യോ​ഗ് ന​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​തു​പ്ര​കാ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​മ​ഡ്ഗാ​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ര​ണ്ടു​ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി 14 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു കൂ​ടി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും വ​ൻ​ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കേ​ന്ദ്ര മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല സ​ഹ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​നും ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ (EEZ )പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ 44.9 5 ല​ക്ഷം ട​ണ്ണാ​ണെ​ന്ന് 2010ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ റീ​വാ​ലി​ഡേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2018ൽ ​അ​ത് 53.1 ല​ക്ഷം ട​ണ്ണാ​യും നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2023-24ൽ 60,523 ​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ നാ​ണ്യ​വും അ​ത്​ നേ​ടി​ത്ത​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത അ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നും ചെ​റു​കി​ട മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന​താ​ണ്. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ല്ലാ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​ങ്ങ​ളും 24 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ര ക​ട​ലി​ലും പു​റം ക​ട​ലി​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് 93,287 യാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​തി​യെ​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​തി​​ന്റെ മൂ​ന്ന​ര ഇ​ര​ട്ടി​യോ​ളം- 3,14,767 യാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ക്. ഈ ​ആ​ധി​ക്യം മൂ​ലം മ​ൽ​സ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ ഇ​ടി​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി മേ​ഖ​ല വി​ട്ടു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്നു​ള്ള​ത്. 200 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലാ​ക​ട്ടെ, ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തു​ത്തൂ​ർ, നാ​ഗ​പ​ട്ട​ണം, തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മൂ​ലം പ​ല മ​ത്സ്യ​യി​ന​ങ്ങ​ളും സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഷ്യ​ൻ ട്യൂ​ണ ക​മീ​ഷ​നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം വ​രെ വാ​ട്ടു​ക​ളു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വി​ള​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ അ​വ​യെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തീ​ര​ദേ​ശ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ് ഇ​ത് നി​ഹ​നി​ക്കു​ക. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ മൂ​ല​ധ​ന സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ​ൻ​കി​ട​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ഴ്​​ത്തും. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ക​ല​ക്ട​ര്‍ യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​ത്സ്യം ക​ട​ത്താ​മെ​ന്ന​തും, വി​ദേ​ശ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഈ ​ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ൻ​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ട​ലി​ൽ 37642 യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് മു​മ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 10 യാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മ​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ലീ​ഗ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് നാം ​അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ഫി​ഷ​റീ​സ്​ മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ത​ണു​ത്ത ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട യാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ന​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 1977ൽ ​ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് വെ​സ​ൽ​സി​ന്റെ​യും, 1982ൽ ​ജോ​യ​ന്റ് വെ​ഞ്ചേ​ഴ്സി​ന്റെ​യും, 1991ൽ ​പു​ത്ത​ൻ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ന​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലും, 2014ൽ ​മീ​നാ​കു​മാ​രി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പേ​രി​ലും വ​ൻ​കി​ട​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്ന​താ​ണ്. കേ​വ​ലം നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം മ​ത്സ്യ​മു​ള്ള ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​കി​ട കു​ത്ത​ക ക​മ്പ​നി​ക​ളൊ​ക്കെ​യും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    യൂ​റോ​പ്പി​ലാ​ക​ട്ടെ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഐ.​യു.​സി.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം 1616 മ​ത്സ്യ​യി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. 989 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. 627 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ വി​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലു​മാ​ണ്. മു​മ്പ് ധാ​രാ​ള​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​റ്റ്ലാ​ൻ​റി​ക് ഹാ​ലി​ബ​ട്, ബ്ലൂ​ഫി​ൻ ട്യൂ​ണ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ​ഈ​ൽ ,'ബ​ലു​വേ​ഗ സ്റ്റ​ർ​ജി​യ​ൻ, ന​സാ​വു ഗ്രൂ​പ്പ​ർ, വി​ന്റ​ർ സ്കേ​റ്റ്, റെ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് ഫി​ഷ്, ഓ​റ​ഞ്ച് റ​ഫി, പാ​റ്റ​ഗോ​ണി​യ​ൻ ടൂ​ത്ത് ഫി​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ നാ​ശ​ത്തി​​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്. പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കോ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മോ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ദോ​ഹ സ​മ്മേ​ള​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 2022 ജ​നീ​വ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മ്മേ​ള​ന​വും, 2024ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​തി​മൂ​ന്നാം സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഈ ​വി​ഷ​യം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ നീ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗൗ​ര​വ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. മൊ​ത്തം പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ഓ​രോ രാ​ജ്യ​വും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ യാ​ന​വും പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ബ്സി​ഡി​ക​ൾ അ​മി​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ ഇ​തി​ന​കം 111രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​നി ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​വും. ന​മ്മു​ടെ മേ​ഖ​ല ചെ​റു​കി​ട​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വു​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ബ്സി​ഡി​ക​ൾ നാ​മ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    മേ​ഖ​ല​ക്ക് മൂ​ല​ധ​ന സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളോ, ക​പ്പ​ലു​ക​ളോ ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് യൂ​റോ​പ്പ് എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ചെ​റു​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ളം മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    (കേ​ര​ള മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഐ​ക്യ​വേ​ദി (ടി.​യു.​സി.​ഐ) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ)

