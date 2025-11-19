Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightഹ​​സീ​​ന​​ക്ക്...
    Editorial
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 6:00 AM IST

    ഹ​​സീ​​ന​​ക്ക് തൂ​​ക്കു​​മ​​രം?

    പോ​​യ വ​​ർ​​ഷം ജൂ​​ലൈ മ​​ധ്യ​​ത്തോ​​ടെ ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​നെ പി​​ടി​​ച്ചു​​കു​​ലു​​ക്കി​​യ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭം ക്ര​​മ​​സ​​മാ​​ധാ​​ന​​നി​​ല പാ​​ടെ ത​​ക​​ർ​​ത്ത​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് അ​​ഞ്ചി​​ന് രാ​​ജ്യം വി​​ട്ട് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ അ​​ഭ​​യം തേ​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ശൈ​​ഖ് ഹ​​സീ​​ന വാ​​ജി​​ദി​​നും ഒ​​ളി​​വി​​ൽ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന മു​​ൻ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​ന്ത്രി അ​​സ​​ദു​​സ്സ​​മാ​​ൻ ഖാ​​ൻ ക​​മാ​​ലി​​നും ‘മ​​നു​​ഷ്യ​​ത്വ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രാ​​യ കു​​റ്റ​​കൃ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്’ വ​​ധ​​ശി​​ക്ഷ വി​​ധി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു ആ ​​രാ​​ജ്യ​​ത്തെ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര കു​​റ്റ​​കൃ​​ത്യ ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ൽ.

    പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭം അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ പ​​ങ്കു​​വ​​ഹി​​ച്ച​​താ​​യി സ​​മ്മ​​തി​​ച്ച പൊ​​ലീ​​സ് ഐ.​​ജി അ​​ബ്ദു​​ല്ലാ മാ​​മു​​ന് അ​​ഞ്ചു​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ത​​ട​​വു​​ശി​​ക്ഷ​​യും വി​​ധി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട് ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ൽ. വ​​ധ​​ശി​​ക്ഷ​​ക്ക് വി​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ര​​ണ്ടു​​പേ​​രു​​ടെ​​യും മു​​ഴു​​വ​​ൻ സ്വ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും ക​​ണ്ടു​​കെ​​ട്ട​​ണ​​മെ​​ന്നും വി​​ധി​​യി​​ലു​​ണ്ട്. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത​​ത​​ല്ലാ​​ത്ത ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ച ‘ത​​ട്ടി​​പ്പ് ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ലി’​​ന്റെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് പ​​ക്ഷ​​പാ​​ത​​വും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പ്രേ​​രി​​ത​​വു​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് ഹ​​സീ​​ന​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം. നീ​​തി​​യാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ ത​​നി​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യ ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ​ഹേ​​ഗ് ആ​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ രാ​​ജ്യാ​​ന്ത​​ര ക്രി​​മി​​ന​​ൽ കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ (ഐ.​​സി.​​സി) ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്ക​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നും​ അ​​വ​​ർ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷം ബ​​ഹി​​ഷ്‍ക​​രി​​ച്ച പൊ​​തു​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ 300ൽ 288 ​​സീ​​റ്റും ത​​ന്റെ പാ​​ർ​​ട്ടി നേ​​ടി​​യ പി​​ൻ​​ബ​​ല​​ത്തി​​ൽ അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ന്ന ഹ​​സീ​​ന, താ​​ൻ ത​​ട്ടി​​ക്കൂ​​ട്ടി​​യ വാ​​ർ ക്രൈം ​​ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ൽ, ആം​​ന​​സ്റ്റി ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​ ലോ​​ക മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​കാ​​ശ സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​ടെ ക​​ടു​​ത്ത എ​​തി​​ർ​​പ്പ് തൃ​​ണ​​വ​​ൽ​​ഗ​​ണി​​ച്ച് പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ വി​​ചാ​​ര​​ണ പ്ര​​ഹ​​സ​​നം ന​​ട​​ത്തി തൂ​​ക്കി​​ലേ​​റ്റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു തി​​രി​​ച്ച​​ടി പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യി​​ല്ല.

    1971ലെ ​​ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശ് യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ൽ പാ​​ക് സേ​​ന​​യോ​​​ടൊ​​പ്പം ചേ​​ർ​​ന്ന് യു​​ദ്ധ​​ക്കു​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ ചെ​​യ്തു​​വെ​​ന്നാ​​രോ​​പി​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി അ​​മീ​​ർ മു​​ത്വീ​​ഉ​​ർ​​റ​​ഹ്മാ​​ൻ നി​​സാ​​മി, സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി അ​​ലി അ​​ഹ്സ​​ൻ മു​​ജാ​​ഹി​​ദ്, അ​​സി. സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ഖ​​മ​​റു​​സ്സ​​മാ​​ൻ, മു​​തി​​ർ​​ന്ന നേ​​താ​​വ് അ​​ബ്ദു​​ൽ​​ഖാ​​ദി​​ർ മു​​ല്ല, ബം​​ഗ്ലാ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ പാ​​ർ​​ട്ടി നേ​​താ​​വും മു​​ൻ​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​മാ​​യ സ്വ​​ലാ​​ഹു​​ദ്ദീ​​ൻ ചൗ​​ധ​​രി, മു​​സ്‍ലിം​​ ലീ​​ഗ് നേ​​താ​​വ് ഫു​​ർ​​ഖാ​​ൻ മ​​ലി​​ക് എ​​ന്നി​​വ​​രെ ‘ക​​ങ്കാ​​രു ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ൽ’ നി​​ഷ്‍ക​​രു​​ണം തൂ​​ക്കി​​ലേ​​റ്റി​​യ​​ത്. ഇ​​പ്പോ​​ൾ ദാ​​ക്ഷി​​ണ്യ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത ദൈ​​വ​​നീ​​തി ത​​ന്നോ​​ട് പ്ര​​തി​​കാ​​രം ചെ​​യ്യു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ ഡോ. ​​മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് യൂ​​നു​​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ക്രൈം ​​ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ലി​​നെ ക​​ങ്കാ​​രു ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ൽ എ​​ന്നു​​ത​​ന്നെ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്നു. എ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ​​യും ഏ​​കാ​​ധി​​പ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ ദൗ​​ർ​​ബ​​ല്യ​​മാ​​യേ ച​​രി​​ത്രം ഇ​​തി​​നെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തൂ.

    2024 ജൂ​​ലൈ-​​ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് കാ​​ല​​ത്ത് രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഇ​​ള​​ക്കി​​മ​​റി​​ച്ച വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​ത്തി​​ൽ 1400 ജീ​​വ​​നാ​​ണ് ഹ​​സീ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ വെ​​ടി​​യു​​ണ്ട​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ര​​യാ​​യ​​തെ​​ന്ന് ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ൽ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി. ന​​വം​​ബ​​റി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പ​​ത്ര​​മാ​​യ ‘ദ ​​ഹി​​ന്ദു’​​വി​​ന് ന​​ൽ​​കി​​യ അ​​ഭി​​മു​​ഖ​​ത്തി​​ൽ ‘സു​​ര​​ക്ഷാ​​സേ​​ന തീ​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യും ചി​​ല തെ​​റ്റു​​ക​​ൾ ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്’ എ​​ന്ന് സ​​മ്മ​​തി​​ച്ച മു​​ൻ ബം​​ഗ്ലാ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി, ഹിം​​സ ത​​ട​​യാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച ഉ​​ന്ന​​ത സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​​​ർ ജീ​​വ​​ന​​ഷ്ടം കു​​റ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് അ​​ങ്ങ​​നെ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ട്രൈ​​ബ്യൂ​​ണ​​ലി​​ന്റെ വി​​ധി അ​​ന്തി​​മ​​മ​​ല്ല, സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ അ​​തി​​നെ​​തി​​രെ അ​​പ്പീ​​ൽ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ നി​​യ​​മം അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു. ത​​ന്റെ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യാ​​യ അ​​വാ​​മി​​ ലീ​​ഗ് കൂ​​ടി പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​വും നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​വു​​മാ​​യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​റു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ൽ​​നി​​ന്നേ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​നാ​​വൂ എ​​ന്നാ​​ണ​​വ​​രു​​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    ഇ​​പ്ര​​കാ​​രം ശ​​ഠി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ താ​​ൻ കാ​​ഴ്ച​​വെ​​ച്ച ഭ​​ര​​ണ​​മാ​​തൃ​​ക നി​​മി​​ഷ​​നേ​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് പോ​​ലും ഹ​​സീ​​ന ഓ​​ർ​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല. കാ​​ര​​ണം പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​നേ​​താ​​വും മു​​ൻ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​മാ​​യ ബീ​​ഗം ഖാ​​ലി​​ദാ ​​സി​​യാ​​യെ തടങ്കലിലിട്ട്, മു​​ഖ്യപ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ൽ ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തേ​​താ​​യ ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശ് ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ തൂ​​ക്കി​​ലേ​​റ്റി, ഇ​​ല​​ക്ഷ​നി​​ൽ ജ​​മാ​​അ​​ത്ത് പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് വി​​ല​​ക്കി, പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ ബ​​ഹി​​ഷ്‍ക​​ര​​ണം പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ അ​​ധി​​കാ​​രം പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ത​​ന്റെ 15 വ​​ർ​​ഷം നീ​​ണ്ട ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ ഭ​​ര​​ണം എ​​ന്തു​​മാ​​ത്രം ‘സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​വും നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​വു​’​മാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​വ​​ർ തെ​​ളി​​യി​​ച്ചു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​താ​​ണ്. അ​​വാ​​മി​​ ലീ​​ഗി​​ന്റെ അ​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ട്ടം പൗ​​രാ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​ക​​ല സീ​​മ​​ക​​ളും അ​​തി​​ലം​​ഘി​​ച്ച​​തോ​​ടൊ​​പ്പം വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ മ​​ക്ക​​ൾ എ​​ന്ന വ്യാ​​ജേ​​ന അ​​വാ​​മി​​ ലീ​​ഗി​​ലെ അ​​ധി​​കാ​​ര ദ​​ല്ലാ​​ളു​​മാ​​ർ​​ക്ക് 30 ശ​​ത​​മാ​​നം സം​​വ​​ര​​ണം ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക കൂ​​ടി ചെ​​യ്ത​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ പ്ര​​ക്ഷു​​ബ്ധ​​രാ​​യി തെ​​രു​​വി​​ലി​​റ​​ങ്ങേ​​ണ്ടി വ​​ന്ന​​ത്. ഇ​​ളം​​ത​​ല​​മു​​റ​​യു​​ടെ അ​​പ്ര​​തി​​രോ​​ധ്യ​​മാ​​യ മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ത്തെ ചോ​​ര​​യി​​ൽ മു​​ക്കി​​ക്കൊ​​ല്ലാ​​നു​​ള്ള സു​​ര​​ക്ഷാ​​സേ​​ന​​യു​​ടെ ദൗ​​ത്യ​​മാ​​ണ് 1400 മ​​നു​​ഷ്യ​​ജീ​​വ​​ൻ അ​​പ​​ഹ​​രി​​ച്ച​​ത്. പു​​റ​​ത്ത് ‘മ​​തേ​​ത​​ര​​ബോ​​ർ​​ഡ്’ സ്ഥാ​​പി​​ച്ചാ​​ൽ എ​​ന്ത് അ​​ത്യാ​​ചാ​​ര​​വും ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടും എ​​ന്ന് ഹ​​സീ​​ന​​യും പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കാ​​രും ധ​രി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നി​രി​ക്ക​ണം.

    ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​ലെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മാ​​ധാ​​നം, ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം, സ്ഥി​​ര​​ത എ​​ന്നി​​വ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ ഇ​​ന്ത്യ പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ​​ബ​​ദ്ധ​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ്, ഹ​​സീ​​ന​​യെ വി​​ട്ടു​​കി​​ട്ട​​ണ​​മെ​​ന്ന ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​ന്റെ ആ​​വ​​​ശ്യ​​ത്തോ​​ട് മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​ൽ തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത് ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യാ​​പ​​ര​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ​ബോ​​ധ്യ​​മാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ഭ​​യം തേ​​ടി വ​​ന്ന ഹ​​സീ​​ന​​ക്ക് ഇ​​ന്ത്യ ഒ​​ളി​​വി​​ൽ ക​​ഴി​​യാ​​ൻ സൗ​​ക​​ര്യ​​മൊ​​രു​​ക്കി​​യ​​ത് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​ത​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ​​മാ​​ധാ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള നൊബേൽ സ​​മ്മാ​​ന ജേ​​താ​​വ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് യൂ​​നു​​സി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​ധി​​കാ​​ര​​മേ​​റ്റ​​തി​​ൽ പി​​ന്നെ ക​​രു​​ത​​ലോ​​ടെ​​യാ​​ണ് അ​​യ​​ൽ​​രാ​​ജ്യ​​വു​​മാ​​യു​​ള്ള ന​​മ്മു​​ടെ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ സ​​മീ​​പ​​നം. ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​മാ​​യി 4000 കി.​​മീ​​റ്റ​​ർ അ​​തി​​ർ​​ത്തി പ​​ങ്കി​​ടു​​ന്ന, ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യം ചൈ​​ന​​യു​​മാ​​യും പാ​​കി​​സ്താ​​നു​​മാ​​യും അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​മാ​​യും ഉ​​റ്റ​​ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​നു ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി​​നോ​​ട് ഈ ​​സ​​ന്ദി​​ഗ്ധ ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ട​​ലി​​ന്റെ സ​​മീ​​പ​​നം അ​​ഭി​​കാ​​മ്യ​​മ​​ല്ല, ന​​യ​​​ത​​ന്ത്ര​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ബ​​ന്ധം സാ​​ധാ​​ര​​ണനി​​ല​​യി​​ലേ​​ക്ക് കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ന്ന​​താ​​ണ് ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​രം എ​​ന്നു തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞാ​​ണ് സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് ഇ​​ന്ത്യ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നുവേ​​ണം ക​​രു​​താ​​ൻ.

