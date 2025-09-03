Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    3 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 6:00 AM IST

    ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം

    Shanghai Summit, Editorial
    ചൈ​ന​യി​ലെ ടി​യാ​ൻ​ജി​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ചൈ​ന​യും റ​ഷ്യ​യും ഇ​റാ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​ങ്ഹാ​യി​ൽ സ​മ്മേ​ളി​ച്ചു, 1996ൽ ​രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ഈ ​മേ​ഖ​ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​സ്താ​വ്യ​മാ​യ കാ​ൽ​വെ​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ശ​രി​ത​ന്നെ. അം​ഗ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ-​പാകി​സ്താ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ മ​ഞ്ഞു​രു​ക്കം ദൃ​ശ്യ​മാ​യതുമില്ല. എ​ന്ന​ല്ല, ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട​യ​ൽ​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം പൂ​ർ​വാ​ധി​കം വ​ഷ​ളാ​വു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തഃ​പ​ര്യ​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വം. ഈ വർഷം പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ കൂ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും തമ്മിൽ സൈ​നി​ക ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​വും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ല​ഡാ​ക്കി​ലെ ഗ​ൽ​വ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൈ​നി​ക ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ഷ​ളാ​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ അ​ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ ഈ ​സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റം സാധ്യമാണെന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ജ​നി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഭീ​ക​ര​ത​യെ തു​റ​ന്ന​പ​ല​പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​നെ കൂ​ടി അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര ​മോ​ദി​ക്ക് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന് വ​ക​യു​ണ്ട്. എ​സ്.​സി.​ഒ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​രാ​ൻ പോ​ലും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടി​നോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി. ഒ​പ്പം പാ​കിസ്താ​നി​ലെ ബ​ലൂ​ചി​സ്താ​നി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ തീ​വ​ണ്ടി റാ​ഞ്ചി നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​യെയും സ​മ്മേ​ള​നം അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഭീ​ക​ര​ത ലോ​ക​ത്ത് ആ​ർ എ​വി​ടെ എ​ന്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​ലും അ​തി​നെ തു​റ​ന്ന​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ക​ര​രെ നി​ഷ്ക​രു​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ഥ​മി​ക ചു​മ​ത​ല. യു.​എ​ൻ പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യോ അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മൗ​ന​മ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ക​യോ ആ​ണ് ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കാ​ന​ഡ​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ന്ധം മോ​ശ​മാ​വാ​ൻ കാ​ര​ണം ഖ​ലി​സ്ഥാ​ൻ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ നേ​രെ ആ ​രാ​ജ്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ദു​സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ​ല്ലോ. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും ഇ​റാ​നെ​തി​രെ യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സംഗമം ശ​ക്ത​മാ​യ​പ​ല​പി​ച്ച​തും നി​സ്സാ​ര നേ​ട്ട​മ​ല്ല. ഈ​ ​ര​ണ്ടാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​രെ മൗ​ന​മ​വ​ലം​ബി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റ​മാ​യി ത​ന്നെ കാ​ണ​ണം. മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ സ​ക​ല സീ​മ​ക​ളും ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ നേ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ഭീ​ക​ര വം​ശ​ഹ​ത്യ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​നി സാ​ധ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല.

    ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സമ്മേള​നത്തെ ഏറെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​ജ​ന​ക​വു​മാ​ക്കിയ​ത് ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ മ​ഞ്ഞു​രു​ക്ക​മാ​ണ്. പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി, ലോ​ക​ത്തി​ലെ 280 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ചൊ​ൽ​പ​ടി​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​നും ശി​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് യു.​എ​സ് സ​ർ​വാ​ധി​പ​തി ഡോണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കെ, തി​രു​വാ​യി​ക്കെ​തി​ർ​വാ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്നാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ടം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മാ​ന​ന​ഷ്ട​വും കൂ​ടി അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ന​മ്മു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൈ​ന​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​തു​പോ​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. അ​തു​പോ​ലെ യു.​എ​സി​ലേ​തു​പോ​ലെ മി​ക​ച്ച​താ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല ചില ചൈ​നീ​സ് നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ. എ​ല്ലാ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് നി​ക​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ചൈ​ന​ക്കും പ​ര​സ്പ​ര വ്യാ​പാ​രം ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഡോ​ണൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് സ്വ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ന്നെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    റ​ഷ്യ​യു​ടെ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ഇ​ന്ത്യ വാ​ങ്ങി ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ റ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​കോ​പ​രോ​ധം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ജ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന-​റ​ഷ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ട്രം​പ് രോ​ഷാ​കു​ല​നാ​വാ​ൻ ഒ​രു മു​ഖ്യ​കാ​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം യു.​എ​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​തൊ​ക്കെ റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടു​താ​നും. യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം ക​ഴി​വതും നേ​ര​ത്തെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും കൂ​ട്ടാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം. പ്ര​ധാ​ന ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​ന്മാ​ർ താ​ൻ​പോ​രി​മ​യും അ​ധി​കാ​ര പ്ര​മ​ത്ത​ത​യും അ​പ്പ​ടി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഏ​തു​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളോ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളോ ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ലും വ​ഞ്ചി തി​രു​ന​ക്ക​രെ കി​ട​ക്കുമെ​ന്ന​തി​ന് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷി.

