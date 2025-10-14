Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ...
    Editorial
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 6:00 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യ​ണം
    cancel

    വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത്​ ത​ടി​ച്ചു​കൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സ​മ്പ​ന്ന​ലോ​ബി ഏ​തു​കാ​ല​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത​ത്തെ​യും വി​ശ്വാ​സാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വ​ന്തം രാ​ഷ്ട്രീ​യ/​ക​ച്ച​വ​ട ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​ടി​ക്കു​പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ശാ​ഠ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ ഈ ​ചൂ​ഷ​ക​വൃ​ന്ദം.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​ക്കെ സ്വ​ന്തം കാ​ര്യ​ലാ​ഭ​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ർ മ​ടി​ക്കാ​റു​മി​ല്ല. വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും വി​ശ്വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​ചൂ​ഷ​ക​ലോ​ബി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്,​ നോ​ക്കി​ന​ട​ത്താ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച. ശ​ബ​രി​മ​ല ശാ​സ്താ​വി​ന്‍റെ സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​പാ​വ​ന​മാ​യി ക​രു​തി​പ്പോ​രു​ന്ന ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കാ​വ​ലാ​ളു​ക​ളാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യാ​ണ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ത.

    2019 ജൂ​ലൈ 20ന്​ ​ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ 2064.19 ​ഗ്രാം ​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ ചെ​​ന്നൈ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, 39 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​ത്​ സ്വ​ർ​ണ​മ​ല്ല, ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​നി​ട​യി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ചി​ല വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മൂ​ല്യം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത്​ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​റ്റു​ക​ള​ഞ്ഞു. ശേ​ഷം സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ക്കു​വ​ട​ക്ക്​ മൂ​ല​ക​ളി​ലും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച, 1998ൽ ​മ​ദ്യ​വ്യ​വ​സാ​യി​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ​യു​ടെ യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ൾ ബ​ഹു​വി​ധ വേ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ കീ​ഴ്​​ശാ​ന്തി​യു​ടെ പ​രി​ക​ർ​മി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി എ​ത്തി​യ പോ​റ്റി പി​ന്നീ​ട്​ വി​ല​കൂ​ടി​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​നേ​കം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​യാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘സ്വ​ർ​ണം കു​റ​ഞ്ഞ്​ ചെ​മ്പ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ’ ഏ​ൽ​പി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ളാ​ക്കി കാ​ണി​ച്ച്​ വ​ൻ​ത​ട്ടി​​പ്പാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ 2064.19 ​ഗ്രാ​മി​ൽ ​പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 394.900 ഗ്രാ​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഇ​തൊ​ന്നും പോ​റ്റി സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ ചെ​യ്ത​ത​ല്ല എ​ന്നും സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​ക്കി മാ​റ്റി രേ​ഖ​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ ​ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ന്ന​ത്. രേ​ഖ​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ച​മ​ച്ച്​ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ന്നെ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, സു​ഹൃ​ത്ത്​ ക​ൽ​പേ​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​പു​റ​മെ 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ, അ​സി.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​നം പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു വി​ശി​ഷ്ട​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ചും അ​വ​മ​തി​ച്ചും ന​ട​ത്തി​യ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ​ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും അ​തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴി​യെ​ല്ലാം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​​ലേ​ക്ക്​ ചാ​രി ത​ടി​യൂ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ക്കം തൊ​ട്ടേ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ർ​ണം രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്പാ​യി മാ​റി​യ പ്ര​തി​ഭാ​സം ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി അ​റി​​വോ​ടെ​യാ​ണ്​ എ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി. 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ്​ കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ്, എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​രു​ക. ഇ​​തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ​​ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ വ​ൻ​ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്​ എ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    ആ​ത്മീ​യ​സാ​ഫ​ല്യ​വും സാ​യൂ​ജ്യ​വും തേ​ടി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഭ​ക്ത​ർ അ​ണ​യു​ന്ന ഒ​രു തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​​കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ വ​ൻ​ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും ത​ട്ടി​പ്പി​​ന്‍റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ശ​ര​ണാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ​യ​സ​​ങ്കേ​ത​ത്തെ അ​പ​ഖ്യാ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ധി​റു​തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​ക​ഴു​കി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്നും മു​ന്ന​ണി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ർ​ത്തി കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​ക്കീ​ഴി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​മു​ഖ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ട്ടു​നി​ന്നു ന​ട​ത്തി​യ വ​ൻ​ത​ട്ടി​പ്പ്​ അ​​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളെ ശി​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ത്ര​യൊ​ന്നും ആ​വേ​ശം കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​യി​ട്ടും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​മ​ര​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും സ്വ​യം ത​ടി​യൂ​രാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യാ​രാ​യു​ക​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ർ​ട്ടി​യും.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ​തി​രെ അ​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ളു​ക​യും എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി മ​ല​ക​യ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ൽ​പി​ന്നെ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രിയും പിറകിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. കേ​വ​ലം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ തീ​രു​ന്ന​ത​ല്ല വി​ഷ​യം. ശ​ബ​രി​മ​ല ശാ​സ്താ​വി​ന്‍റെ ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ൽ പോ​ലും വ​ൻ​ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷേ​ത്ര​ന​ട​ത്തി​പ്പും ദേ​വ​സ്വം ഭ​ര​ണ​വും വ​ഴി​വി​ട്ടു നീ​ങ്ങാ​നി​ട​യാ​​യ​തി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളോ​ടും കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യോ​ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യ​ണം. നീ​തി​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​സ​മ​ക്ഷം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത നി​ർ​വ​ഹ​ണം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovteditorialSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold smuggling: Government must answer
    Similar News
    Next Story
    X