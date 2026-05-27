    date_range 27 May 2026 6:00 AM IST
    date_range 27 May 2026 6:00 AM IST

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഉ​പ​ദേ​ശം​

    ശത്രുക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​രി​ക്കെ​ത്ത​ന്നെ മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പ് സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കോൺഗ്രസ് നേ​തൃ​ത്വം ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടാ​വാം.

    ഒ​രു മു​സ്‍ലിം അ​നീ​തി​ക്കി​ര​യാ​യാ​ൽ അ​ത് ‘ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാരു’ടെ നേ​രെ ന​ട​ന്ന​താ​യ​ല്ല ‘മു​സ്‍ലി​മി’​ന് നേ​രെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ​ ഗാ​ന്ധി. പാ​ർ​ട്ടി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന​ ചെ​യ്യ​വേ​യാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ രാ​ഹു​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് പി.​ടി.​ഐ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യുന്നു. കേന്ദ്രത്തിലും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളിലും ഭ​രണത്തിലിരിക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ​ പാ​ർ​ട്ടി, രാജ്യത്തെ ഇ​രു​പ​ത് കോ​ടി വ​രു​ന്ന ​മുസ്‍ലിം മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​രം വേ​ട്ട​യാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഫാ​ഷിസ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​രു​തു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡ്യ​ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ മു​ഖ്യ​ഘ​ട​കം കൂ​ടി​യാ​യ ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ വി​ര​ൽ​ ചൂ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം.

    ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​​ മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ബിഹാ​ർ, പശ്ചിമബം​ഗാ​ൾ, അ​സം നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​ത്തും ര​ണോ​ത്സു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു തീ​വ്ര​ഹി​ന്ദു​ത്വ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മു​സ്‍ലിംവി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജ്യം ക​ണ്ട​താ​ണ്. ‘നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ’, ‘രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹി​ക​ൾ’, ‘ഭീ​ക​ര​ർ’ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ശ​കാ​ര​വാ​ക്കു​ക​ൾ ചൊ​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​​ന്ദ്ര ​മോ​ദി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ എ​ന്നി​വ​രും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ, തു​ല്യ​നാ​ണ​യ​ത്തി​ലി​രി​ക്ക​ട്ടെ മി​ത​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ പോ​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​തേ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി വ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. വോ​ട്ടുചോ​രി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വാ​ചാ​ല​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച രാ​ഹു​ൽ​ ഗാ​ന്ധി​ ത​ന്നെ​യും അ​സ​മി​ലെ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ മു​സ്‍ലിം വേ​ട്ട​യെ തു​റ​ന്നെ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ ​മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്രസി​നെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് തു​ല്യം വി​മ​ർ​ശി​ച്ച മ​തേ​ത​രപാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റന്ത​ള്ള​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണസം​യ​മ​നം പാ​ലി​ച്ച​താ​ണ് കാ​ണാ​നാ​യ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഈ ​ദൗ​ർബ​ല്യം ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ര​സിം​ഹ​റാ​വുവിന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ലം മു​ത​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് എ​ക്കാ​ല​ത്തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ കൂ​ടെ​ നിന്നി​രു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സോ​ണി​യ​ഗാ​ന്ധി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ ​പ​ദ​വി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ചി​ല തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റാ​യ​തി​നെ​ത്തുട​ർ​ന്ന് ​ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സാ​മാ​ന്യം വീ​ണ്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഒ​ര​ള​വോ​ളം പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. നെ​ഹ്റു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ തീ​വ്ര​ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സാ​മാ​ന്യ​ത്തി​ന് പൊ​തു​വേ പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ പ​ല പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കും തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​വും അ​വ​സ​രം ഒ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ കാ​ലു​മാ​റാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും സോ​ദാ​ഹ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടേ​ണ്ട വ​സ്തു​ത​പോ​ലു​മ​ല്ല. ഇ​ന്നേ​റ്റ​വും കൊ​ടി​യ മു​സ്‍ലിം വി​രുദ്ധത പറയുന്ന അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബിശ്വശ​ർമ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യേ​റി​ വന്നയാളാണ്. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ പ​ല​രും മു​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രാ​ണ്. താ​ൻ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് തു​റ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ബം​ഗാ​ൾ ഭ​ര​ണ​ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ സു​വേ​ന്ദു അ​ധി​കാ​രിയും മു​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നും തൃ​ണ​മൂ​ൽ നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ഗ്ര​സി​ച്ച ആ​ദ​ർ​ശ​ വ്യ​തി​യാ​ന​വും വ​ല​തു​പ​ക്ഷാ​ഭി​മു​ഖ്യ​വു​മെ​ല്ലാം വേ​ണ്ട​വി​ധം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ത്ത​ന്നെ​യാ​വും ഉ​റ​ച്ച മ​തേ​ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ നെ​ഹ്റു കു​ടും​ബം ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ. ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​രി​ക്കെ​ത്ത​ന്നെ മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പ് സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടാ​വാം. ആ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ അ​സ്ഥാ​ന​ത്ത​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അ​ത്യു​ജ്ജ്വല വി​ജ​യം. ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗും സാ​മാ​ന്യ​മാ​യി മു​സ്‍ലിം സ​മൂ​ഹ​വും വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് പ്ര​തി​യോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​വും ഇ​ൻ​ഡ്യ​ മുന്നണിയി​ലെ​ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും നടത്തുന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ​

    ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യും അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യി പ്രീ​ണി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ അ​വ​രു​ടെ അ​തി​രു​ക​വി​ഞ്ഞ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങുക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച​പോ​ലെ കൊ​ടി​യ അ​നീ​തി​ക്കി​ര​യാ​വു​ന്ന​ത് മു​സ്‍ലി​മാ​യാ​ലും അ​ത് തു​റ​ന്ന​പ​ല​പി​ക്ക​ണം. മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ദ​ലി​ത​രി​ലും​പെ​ട്ട ഇ​ര​ക​ളോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ മ​ടി​ക്ക​രു​ത്. അ​ത് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​തൃ​പ്തി​യും എ​തി​ർ​പ്പും ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന ഭീ​തി അ​യ​ഥാ​ർ​ഥ​മാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മനുഷ്യരും ​നാടിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ബഹുസ്വരതയും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അ​സ​ഹി​ഷ്‍ണു​ക്ക​ളായ പ്ര​തി​ലോ​മ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊണ്ട് അവരെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാനും വഴിതെറ്റിക്കാനുമാവില്ല.

    TAGS:Rahul GandhiAnti Muslim PropagandaCongress
    News Summary - Rahul Gandhi's Timely Advice
