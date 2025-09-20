Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    20 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:00 AM IST

    ഹൈ​ടെ​​ക് വോ​​ട്ടു​കൊ​​ള്ള

    Rahul Gandhi, vote chori, Editorial
    വോ​​ട്ടു​കൊ​​ള്ള​​യി​​ലൂ​​ടെ ജ​​ന​​ഹി​​തം അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്കാ​​ൻ കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന് കൂ​​ട്ടു​​നി​​ന്ന​​തി​​ന്റെ മ​​റ്റൊ​​രു തെ​​ളി​​വു​​കൂ​​ടി പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷനേ​​താ​​വ് രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ദി​​വ​​സം ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ എ.​​ഐ.​​സി.​​സി ആ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് ന​​ട​​ത്തി​​യ വാ​​ർ​​ത്ത​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ‘വോ​​ട്ട്​​​ചോ​​രി’​​യു​​ടെ ഞെ​​ട്ടി​​ക്കു​​ന്ന പു​​തി​​യ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. നി​​ര​​വ​​ധി ആ​​ളു​​ക​​ളെ അ​​വ​​ർ​​പോ​​ലും അ​​റി​​യാ​​തെ സോ​​ഫ്റ്റ് വെ​​യ​​ർ സ​​ഹാ​​​യ​​ത്തോ​​ടെ വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​നീ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ർ​​മം. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലെ അ​​ല​​ന്ദ് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ലെ 6018 വോ​​ട്ടു​​ക​​ളാ​​ണ് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന് പു​​റ​​ത്തു​​ള്ള മൊ​​ബൈ​​ൽ ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ളും മ​​റ്റും ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യ​​ത്. കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വോ​​ട്ടു​​ക​​ളു​​ള്ള ബൂ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ത് ന​​ട​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ അ​​റി​​യാ​​തെ, അ​​വ​​രു​​ടെ പേ​​രി​​ൽ ‘അ​​ജ്ഞാ​​ത​​ർ’ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പേ​​ര് നീ​​ക്കം ചെ​​യ്യാ​​നാ​​യി വ്യാ​​ജ അ​​പേ​​ക്ഷ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ഉ​​ട​​ന​​ടി അ​​ത് സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​താ​​ണ് പു​​തി​​യ മോ​​ഡ​​സ് ഓ​​പ​​റാ​​ണ്ടി.

    ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ലെ 46ാം ബൂ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റ​​ൽ രാ​​ഹു​​ൽ കൈ​​യോ​​ടെ പി​​ടി​​കൂ​​ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​വി​​ടെ 14 മി​​നി​​റ്റി​​നു​​ള്ളി​​ൽ 12 പേ​​രെ​​യാ​​ണ് വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യ​​ത്. ഇ​​തി​​നാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത് സൂ​​ര്യ​​കാ​​ന്ത് എ​​ന്ന വോ​​ട്ട​​റു​​ടെ ഐ.​​ഡി​​യും. താ​​ൻ​​പോ​​ലു​​മ​​റി​​യാ​​തെ ത​​ന്റെ പേ​​ര് വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നീ​​ക്കം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട സൂ​​ര്യ​​കാ​​ന്തി​​നെ​​യും ആ ​​ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​നി​​ൽ വോ​​ട്ട് ന​​ഷ്ട​​മാ​​യ ബ​​ബി​​ത എ​​ന്ന സ്ത്രീ​​യെ​​യും വാ​​ർ​​ത്ത​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ ഹാ​​ജ​​രാ​​ക്കി രാ​​ഹു​​ൽ ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ത വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ച്ചു. അ​​ല​​ന്ദി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ആ​​സൂ​ത്രി​​ത​​മാ​​യി നീ​​ക്കം ചെ​​യ്ത് ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്ക് അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ല​​ക്ഷ്യ​​മെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്തം. പ​​ക്ഷേ, സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സം​​ഗ​​തി ക​​ണ്ടു​​പി​​ടി​​ക്കു​​ക​​യും സി.​​ഐ.​​ഡി അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷം​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും ഈ ​​അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​വു​​മാ​​യി കേ​​ന്ദ്ര തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ സ​​ഹ​​ക​രി​​ക്കാ​​ത്ത പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് രാ​​ഹു​​ൽ​ ഗാ​​ന്ധി​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ. ആ​​രോ​​പ​​ണം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​ർ ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും രാ​​ഹു​​ൽ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​തേ ആ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ത​​യി​​ൽ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ അ​​വ​​ർ​​ക്കാ​​യി​​ല്ല.

    40 ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​നി​​ടെ, ഇ​​ത് ര​​ണ്ടാം ത​​വ​​ണ​​യാ​​ണ് രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി വോ​​ട്ടു​​കൊ​​ള്ള​​യു​​ടെ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളു​​മാ​​യി ജ​​ന​​സ​​മ​​ക്ഷം വ​​രു​​ന്ന​​ത്. നേ​​ര​​ത്തെ, ലോ​​ക്സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പാ​​ന​​ന്ത​​രം ന​​ട​​ന്ന മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര സം​​സ്ഥാ​​ന നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ ഇ​​ല​​ക്ഷ​​നി​​ൽ അ​​ട്ടി​​മ​​റി ന​​ട​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ആ​​രോ​​പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ഈ ​​ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ത്തെ പ​​രി​​ഹാ​​സ രൂ​​പേ​​ണ ബി.​​ജെ.​​പി​​യും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നും ത​​ള്ളി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് കൃ​​ത്യ​​വും വ്യ​​ക്ത​​വു​​മാ​​യ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളോ​​ടെ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് ഏ​​ഴി​​ന് രാ​​ഹു​​ൽ വാ​​ർ​​ത്ത​​സ​​മ്മേ​​ള​​നം വി​​ളി​​ച്ച​​ത്. സ​​ർ​​വ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി രാ​​ജ്യ​​ത്ത് എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ ത​​ന്നെ ഒ​​ത്താ​​ശ​​യോ​​ടെ അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​വി​​ടെ കാ​​ണി​​ച്ചു. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലെ ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ലോ​​ക്സ​​ഭാ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ലെ ഏ​​ഴ് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യ മ​​ഹാ​​ദേ​​വ​​പു​​ര​​ത്ത് ഒ​​രു ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം വ്യാ​​ജ​​വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ചേ​​ർ​​ത്ത​​തു​​സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​വാ​​ർ​​ത്ത​സ​​മ്മേ​​ള​​നം. ഒ​​രാ​​ൾ​​ക്ക് ത​​ന്നെ ര​​ണ്ടും മൂ​​ന്നും മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വോ​​ട്ട്, വി​​ലാ​​സ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​ജ്ഞാ​​ത വോ​​​ട്ട​​ർ, ഒ​​രൊ​​റ്റ വി​​ലാ​​സ​​ത്തി​​ൽ അ​​മ്പ​​തോ​​ളം വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ, പ്രാ​​യ​​പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കാ​​ത്ത വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി പ​​ല​​ത​​രം കൃ​​ത്രി​​മ​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ചേ​​ർ​​ത്ത​​തി​​ന്റെ സ​​മ​​ഗ്ര വി​​വ​​ര​​ണം ആ ​​വാ​​ർ​​ത്ത​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി.

    ഇ​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ലോ​​ക്സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ 32707 വോ​​ട്ടി​​ന് ബി.​​ജെ.​​പി വി​​ജ​​യി​​ച്ച മ​​ണ്ഡ​​ല​​മാ​​ണ്. അ​​ട്ടി​​മ​​റി ന​​ട​​ന്ന മ​​ഹാ​​ദേ​​വ പു​​ര​​ത്ത് ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം 1.14 ല​​ക്ഷം വ​​രും. അ​​ഥ​​വാ, വ്യാ​​ജ​​വോ​​ട്ട് ചേ​​ർ​​ക്കാ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ സ​​ഹാ​​യ​​മി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ൽ ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്ക് മ​​ണ്ഡ​​ലം ന​​ഷ്ട​​മാ​​യേ​​നെ. രാ​​ഹു​​ൽ പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ട തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളോ​​ട് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം അ​​തി​​വി​​ചി​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​വാ​​ർ​​ത്ത​സ​​മ്മേ​​ള​​നം തീ​​രും​​മു​​മ്പേ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ആ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ​​ത്തി. നാ​​ലു​ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാം സ​​ത്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ക​​മീ​​ഷ​​ന് വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണം ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന തി​ട്ടൂ​ര​​വും പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ചു. ​തൊ​​ട്ട​​ടു​​ത്ത ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ വെ​​ബ്സൈ​​റ്റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വോ​​ട്ടു​​വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ഞ്ഞു​​പോ​​യ​​തു​​കൂ​​ടി ഇ​​തി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ത്തു​​വാ​​യി​​ച്ചാ​​ൽ ചി​​ത്രം വ്യ​​ക്തം. ഇ​​പ്പോ​​ഴി​​താ, പു​​തി​​യ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ. മ​​ഹാ​​ദേ​​വ​​പു​​ര​​ത്തു​​നി​​ന്ന് അ​​ല​​ന്ദി​​ലെ​​ത്തു​​​മ്പോ​​ൾ വോ​​ട്ട്​ചോ​​രി​​യു​​ടെ രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ് മാ​​റ്റം വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മ​​ഹാ​​ദേ​​വ​​പു​​ര​​ത്ത് ഭ​​ര​​ണ​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യ വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ കൃ​​ത്രി​​മ​​മാ​​യി സൃ​​ഷ്ടി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ അ​​ല​​ന്ദി​​ൽ എ​​തി​​ർ​​ക​​ക്ഷി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കു​​മെ​​ന്ന് ക​​രു​​ത​​പ്പെ​​ട്ട വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക വി​​ദ്യ ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി നീ​​ക്കം ചെ​​യ്തു.

    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ എ​​ത്ര​​മേ​​ൽ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​മാ​​ണ് എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യം വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി ന​​മു​​ക്ക് മു​​ന്നി​​ലു​​ണ്ട്. മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ, ക​​മീ​​ഷ​​ൻ നി​​യ​​മ​​നം ത​​ന്നെ​​യും അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ച്ച​തോ​ടെ തീ​​ർ​​ത്തും സ്വ​​ത​​​ന്ത്ര​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കേ​​ണ്ടൊ​​രു ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ത​​ല​​പ്പ​​ത്തേ​​ക്ക് ആ​​ളെ നി​​ശ്ച​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​വി​​ധേ​​യ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ത്തി​​ലാ​​യി. സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ആ​​ർ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി​​യാ​​കും പ​​ണി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന കാ​​ര്യം വ്യ​​ക്തം. ലോ​​ക്സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന്റെ മു​​ന്നോ​​ടി​​യാ​​യി, വോ​​ട്ടു​​യ​​ന്ത്ര​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ഴും അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​ന്ന് ജ​​യ്റാം ര​​മേ​​ശി​​നെ​​പ്പോ​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ ക​​മീ​​ഷ​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ഉ​​ത്ത​​രം ഇ​​നി​​യും ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം, കോ​​ട​​തി വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക​​ത​​യി​​ൽ​ കു​​രു​​ക്കി​യി​ടാ​​നാ​​ണ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ല​​ന്ദി​​ൽ സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​തും മ​​റ്റൊ​​ന്ന​​ല്ല. അ​​ല​​ന്ദി​​ലെ വോ​​ട്ടു​ചോ​​ര​​ണം ര​​ണ്ടു​വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പേ ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ക​​യും സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ കേ​​സെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​താ​​ണ്.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തോ​​ട് സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ക​​​​ർ​​​​ണാ​​​​ട​​​​ക​​​​ക്ക് പു​​​​റ​​​​ത്തു​​​​നി​​​​ന്ന് ലോ​​​​ഗി​​​​ൻ ചെ​​​​യ്ത് കു​​​​റ്റ​​​​കൃ​​​​ത്യം ന​​​​ട​​​​ത്തി​​​​യ വോ​​​​ട്ടു​​​​കൊ​​​​ള്ള​​​​ക്കാ​​​​രെ പി​​​​ടി​​​​ക്കാ​​​​ൻ അ​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ ‘ഡെ​​​​സ്റ്റി​​​​നേ​​​​ഷ​​​​ൻ ​ഐ.​​​​പി’, ‘ഡി​​​​വൈ​​​​സ് ഡെ​​​​സ്റ്റി​​​​നേ​​​​ഷ​​​​ൻ പോ​​​​ർ​​​​ട്ട്’, ‘ഒ.​​​​ടി.​​​​പി ട്ര​​​​യ​​​​ൽ​​​​സ്’ എ​​​​ന്നി​​​​വ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണസം​​ഘം പ​​ല​​കു​​റി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടും ഭാ​​ഗി​​ക വി​​വ​​രം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​യോ​​ട് സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ ബാ​​ധ്യ​​സ്ഥ​​മാ​​യ ക​​മീ​​ഷ​​ന് എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കും ഈ ​​വി​​മു​​ഖ​​ത​​യെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്തം. രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ണി​​ച്ച​​തും ഇ​​തു​​ത​​ന്നെ. മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​യി​​ൽ ലോ​​ക്സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ വ​​ലി​​യ വി​​ജ​​യം നേ​​ടി​​യ ഇ​​ൻ​​ഡ്യ മു​​ന്ന​​ണി മാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം ന​​ട​​ന്ന നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​തെ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ന്നും ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ ത​​ക​​ർ​​ന്ന​​ടി​​ഞ്ഞ ബി.​​ജെ.​​പി ലോ​​ക്സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ പി​​ടി​​ച്ചു​​നി​​ന്ന​​തെ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ന്നും രാ​​ഹു​​ലി​​ന്റെ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ലു​​ക​​ളി​​ലു​​ണ്ട്. രാ​​ഹു​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​വി​​ട്ട ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യസ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി പ​​രി​​ണ​​മി​​ക്കു​​മോ എ​​ന്നാ​​ണ് ഇ​​നി അ​​റി​​യാ​​നു​​ള്ള​​ത്.

