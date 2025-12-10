Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 6:00 AM IST

    ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷ, അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് നീ​തി?

    ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷ, അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് നീ​തി?
    ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി കേ​ര​ളം ഉ​ത്ക​ണ്ഠാ​പൂ​ർ​വം കാ​ത്തി​രു​ന്ന, ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​​ച്ച കേ​സി​ന്റെ വി​ധി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന കേ​സ​ല്ല, മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​യ അ​ഭി​നേ​ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ലൈംഗിക ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് 2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന് ​ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ത​യാ​ണ് ഇ​​ത്ര​യേ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ജ​ന​പ്രി​യ ന​ട​ന്മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളും താ​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​മ്മ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും സി​നി​മ നി​ർ​മാ​താ​വും തി​യ​റ്റ​ർ ഉ​ട​മ​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​യ ദി​ലീ​പ് എ​ന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ​നാ​യ​ർ ത​ന്റെ വ്യ​ക്തി​വി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ൾ​സർ സു​നി​യു​മാ​യി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി ഏ​ർ​പ്പാ​ട് ചെ​യ്ത ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​മാ​ണ് ന​ടി​യെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​വെ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യും പൂ​ർ​ണ ന​ഗ്ന​യാ​ക്കി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ആ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ വിഡി​യോ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ന്റെ ര​ത്ന​ച്ചു​രു​ക്കം. പെ​ട്ടെ​ന്ന് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് പ​രേ​ത​നാ​യ പി.​ടി. തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ജാ​ഗ​രൂ​ക​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേക്കും ​സുനി​യ​ട​ക്കം പ​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗം, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​ൽ, സ്ത്രീ​ത്വ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തോ​ളം കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട് വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ടാം പ്ര​തി ദി​ലീ​പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ വി​ധി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ക​ട്ടെ, മ​ർ​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം. ആ​റ് പ്ര​തി​ക​ളെ ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​രാ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടുണ്ട് എ​ന്ന​ത് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യ ആ​ശ്വാ​സ​മേ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും നൽകുന്നു​ള്ളൂ. വ​ള​രെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക്രൂ​ര​കൃ​ത്യം ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കാ​തെ ത​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​താ​രോ​പി​ക്കാ​ൻ ​തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​മ​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​രെ വെ​റു​തെവി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​ശി​ക്ഷാ​വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പു​റ​ത്തു​വ​രൂ. എ​ങ്കി​ലും ആ​റ് ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കാ​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന​മാ​യി സം​ഭ​വ​ത്തെ ചു​രു​ക്കി​ക്കെ​ട്ടാ​ൻ ഒ​രാ​ളും ത​യാ​റ​ല്ല. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​നക്കു​റ്റം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ആ​രെ​ല്ലാം; എ​വ്വി​ധം ന​ട​ത്തി, ആ​രെ​ല്ലാം അ​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി എ​ന്ന് സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി ​തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൊ​ലീ​സും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ന​ർ​ഥം. അ​തേ​സ​മ​യം എ​ട്ടാം പ്ര​തി ദി​ലീ​പും ഒ​ന്നാം പ്ര​തി പ​ൾ​സർ സു​നി​യും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​രാ​റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ടി​യു​ടെ ​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന വാ​ദം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ 2016ൽ ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ദി​ലീ​പ്, പ​ൾ​സർ സു​നി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഹോ​ട്ട​ൽ ബി​ല്ലു​ക​ളും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യി കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​പോ​ലെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​നക്കു​റ്റം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ തെ​ളി​വു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് വീ​ഴ്ചപ​റ്റി​യ​തോ എ​ന്നൊ​ക്കെ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​വൂ.

    അ​തി​നാ​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും പണവും സ്വാധീനവുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാകാം എന്ന ധാരണ തിരുത്താനും വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യേ മ​തി​യാ​വൂ. അ​ക്കാ​ര്യം ഗൗ​ര​വ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും അ​പ്പീ​ലി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ന്തും ഏ​തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ കാ​ണാ​നും വ്യാഖ്യാ​നി​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നും പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സാ​ഹ​ച​ര്യം. ഇ​​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ മെ​റി​റ്റി​നേ​ക്കാ​ളേ​റെ മറ്റു ചില വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രേ​ര​ണ​യെ​ന്ന് തീ​ർ​ച്ച. അ​തേ​സ​മ​യം ന​ടി​യു​ടെ നേ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ രൂപപ്പെട്ട ചെറുത്തുനിൽപുകളും ​ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ചി​ല ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചതും കാ​ണാ​തി​രു​ന്നൂ​കൂ​ടാ. കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞ സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി; വി​മ​ൻ ഇ​ൻ സി​നി​മ ക​ല​ക്ടിവ് രൂ​പവത്​കൃ​ത​മാ​യി. സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ന്തി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വി​ധം ഹേ​മാ ക​മ്മി​റ്റി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു; സി​നി​മ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ അ​ധോ​ലോ​കം അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു; ത​ദ്ഫ​ല​മാ​യി ഒ​ട്ടേ​റെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും, സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കോൺക്ലേവ് വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ന്ത​സ്സും അ​ഭി​മാ​ന​വും അ​ടി​യ​റ വെ​ക്കാ​തെ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ലോ​ക​മാ​ണ് സി​നി​മ എ​ന്ന് ക്ര​മ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​ദി​ശ​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ​ർ​വോ​പ​രി എ​ങ്ങ​നെ​യും പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും തോ​ന്നി​യ​​പോ​​ലെ ജീ​വി​ക്കാ​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​മാ​ണ് സി​നി​മ എ​ന്ന തെ​റ്റാ​യ സ​ന്ദേ​ശം സ​ത്വ​ര​മാ​യി തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും സി​നി​മാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​മൂ​ഹ​വും മ​ന​സ്സി​രു​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യം വൈ​കി.

    Show Full Article
