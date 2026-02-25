Begin typing your search above and press return to search.
    25 Feb 2026 6:00 AM IST
    25 Feb 2026 6:00 AM IST

    മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ഹ​ര​മാ​വു​മോ ‘പ്ര​ഹ​ർ’?

    മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ഹ​ര​മാ​വു​മോ ‘പ്ര​ഹ​ർ’?
    ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഭീ​ക​രസം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മീ​പ​നം വ​ൻശ​ക്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം ഭീ​ക​ര​ത ലോ​ക​ത്ത് അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ന്നി​ല്ല

    ഭീ​ക​ര​ത​യോ​ടും ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ളോ​ടും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ‘പ്ര​ഹ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പു​തി​യ ന​യ​രേ​ഖ, ഭീ​ക​ര​ർ​ക്കും അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ണ​വും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും താ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭീ​ക​ര​ത ത​ട​യു​ക​യും തീ​വ്ര​ചി​ന്താ​ഗ​തി​യി​​ലേ​ക്കും ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​​ളി​ലേ​ക്കും ആ​ളു​ക​ളെ ന​യി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മേ​ണ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ന​യ​രേ​ഖ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​തം, വം​ശം, ദേ​ശീ​യ​ത അ​ഥ​വാ സം​സ്കാ​രം എ​ന്നിവ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ല്ല കാ​ണു​ക എ​ന്നു​കൂ​ടി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട് ന​യ​രേ​ഖ. ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സം, ലോ​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്ര​മസം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒരു നീ​തീ​ക​ര​ണ​വു​മി​ല്ല എ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ന​യ​രേ​ഖ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഉയരുന്ന ജി​ഹാ​ദി ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഐ.​എ​സ്, അ​ൽ ഖാ​ഇ​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ്ലീ​പ്പിങ് സെ​ല്ലു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട് ന​യ​രേ​ഖ.

    വിവി​ധ പേ​രു​ക​ളി​ലാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭീ​ക​രപ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​യു​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ലോ​ക​ത്തെ ​പൊ​തു​വി​ലും ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന സ​ത്യം അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ത​ന്നെ​യും ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഖ​ലി​സ്താൻ ഭീ​ക​രപ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശര​വു​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനുവരെ അത് കാരണമായി. ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ന​ഡ, യു.​എ​സ് പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​ ഖ​ൽ​സ തീ​വ്ര​വാ​ദി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​യ്ശെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ പോ​ലു​ള്ള ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പാ​കിസ്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വൈ​ര​ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ക്കാ​നും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക്കും ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ത​മി​ഴ് പു​ലി​ക​ളു​ടെ ഭീ​ക​ര​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത വി​ല​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ന​മ്മ​ളു​ടെ അ​യ​ൽ​നാ​ടാ​യ ശ്രീ​ല​ങ്ക. അ​ൽ​ഖാ​ഇ​ദ, ബോ​ക്കോ ഹ​റാം, അ​ശ്ശ​ബാ​ബ്, ഐ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭീ​ക​രസം​ഘ​ങ്ങ​ൾ മ​ധ്യ​പൗ​ര​സ്ത്യ ദേ​ശ​ത്തും സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് സ്ഥി​രം ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടാ​നും ത​ക​ർ​ക്കാ​നും ലോ​ക​ത്തി​നോ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്കോ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് സാ​ധി​ക്കാ​തെ​പോ​വു​ന്നു എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ന്നെ​യാ​ണ് കാര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മീ​പ​നം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്യാ വ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം ഭീ​ക​ര​ത ലോ​ക​ത്ത് അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ലും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ളി​ലും എ​ല്ലാ​വ​രും ഭീ​ക​ര​ത​യെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​തി​വ് തു​ട​രുന്നു. ഏ​ത് ഇ​സ​ത്തി​​ന്റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​യാ​ലും മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യോ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യോ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ നി​രാ​ക​രി​ച്ച് ഹിം​സ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗം ആ​ര് അ​വ​ലം​ബി​ച്ചാ​ലും അ​ത് തീ​ർ​ത്തും നി​രാ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്മ​ന​സ്സ് എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ല്ലാ​ത്തി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം വി​വി​ധ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പേ​രു​ക​ളി​ൽ ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​ത്ത​ന്നെ തു​ട​രും.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘പ്ര​ഹ​ർ’ ത​ന്നെ​യും അ​തി​ൽ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​പോ​ലെ മ​തം, വം​ശം, ദേ​ശീ​യ​ത അ​ഥ​വാ സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ലൊ​ന്നി​നെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ല്ല ഭീ​ക​ര​ത​യെ കാ​ണു​ക എ​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് പ്രാ​യോ​ഗി​ക രം​ഗ​ത്ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര രം​ഗ​ത്ത് യു.​എ.​പി.​എ എ​ന്ന തീ​വ്ര​ഭീ​ക​ര നി​യ​മം എ​ത്ര​മാ​ത്രം നീ​തി​ര​ഹി​ത​മാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ദ്ധ​രി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​നാ​ണ് സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ക​രി​നി​യ​മ​ത്തെ നി​ർ​ബാ​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി​യ​ട​ക്കം പ്ര​തി​യാ​യ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ്രാ​ഥി​ക വി​ധി​കാ​ത്തു​ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാടിയി​ലെ സ​ക​രിയ്യ താ​ൻ ചെ​യ്ത കു​റ്റം എ​ന്താ​ണെ​ന്നു​പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു. ഒ​ട്ടു​വ​ള​രെ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു​ക​ൾ വി​വി​ധ ത​ട​വ​റ​ക​ളി​ലാ​യി ക​രി​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളാ​യി രാ​പ്പ​ക​ൽ ക​ഴി​ക്കു​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്നു​പോ​യി എ​ന്ന കു​റ്റം മാ​ത്രമേ ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ എ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​വ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കും. മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സ്തി​ത്വ​വും പൗ​ര​ത്വ​വും ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​വും അ​ധി​കാ​രോ​പാ​ധി​ക​ളും നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നിട​ത്തോ​ളം കാ​ലം മാ​റ്റം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​ഹ​റി’ൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ‘സ്ലീപ്പിങ് സെല്ലുകൾ’ പ്രയോഗം കൂ​ടു​ത​ൽ ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ഹ​ര​ത്തെ​യാ​ണോ ഗ​ർ​ഭം ​ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് കാ​ണാം.

