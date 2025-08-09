Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:00 AM IST

    തീ​രു​വ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ലാ​ബ​ലം

    എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ക വ​ഴി യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ റ​ഷ്യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ട്രംപ് ഭാഷ്യം. എന്നാൽ ഇതേ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ധാതുവസ്തുക്കളും അസംസ്കൃത എണ്ണയും വാങ്ങുന്നുണ്ട്.
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച തീ​രു​വ​യു​ദ്ധം ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലും ജ​ന​കീ​യ ത​ല​ത്തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ച്ചു​ങ്കം ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 27 മു​ത​ൽ, റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് 25 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ തീ​രു​വ മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​വും. അ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് മൊ​ത്ത​വും ആ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​തി​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ മൊ​ത്തം സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്​ ത​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം എ​ന്നാ​ണ്. തീ​രു​വ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വി​ദേ​ശ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​യി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​കും; അ​തു​വ​ഴി ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​പ​ണി ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ​യു​ള്ള 25 ശ​ത​മാ​നം മേ​ൽ നി​കു​തി​യും അ​ത്ര ത​ന്നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​പ​രോ​ധം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ഞ്ഞ​വി​ല​യി​ൽ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​ഴി യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ റ​ഷ്യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പ് ഭാ​ഷ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ അ​മേ​രി​ക്ക​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ധാ​തു​വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​സം​സ്‌​കൃ​ത എ​ണ്ണ​യും വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി കെ​ട്ടു​പി​ണ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടേ​ത്. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​സം​സ്‌​കൃ​ത എ​ണ്ണ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സൗ​ദി എ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ ബാ​ര​ലി​ന് 23 ഡോ​ള​റോ​ളം കു​റ​ച്ച് ല​ഭി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ആ ​വ്യ​ത്യാ​സം ഇ​പ്പോ​ൾ 4.5 ഡോ​ള​റാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു എ​ന്നാ​ണ് വി​പ​ണി വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള എ​ണ്ണ ഇ​ട​പാ​ടി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ യു​ക്രെ​യ്നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി റ​ഷ്യ​യെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി അ​ൽ​പം ഉ​ട​ക്കി​യാ​ലും റ​ഷ്യ​യെ പി​ണ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള ഒ​രു വി​ദേ​ശ​ന​യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ.

    റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചു​വ​രെ, ലോ​ക​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ എ​ണ്ണ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 5.1 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​യി എ​ന്നാ​ണ് മ​തി​പ്പ്. പ​ക്ഷേ, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്തം ക​യ​റ്റു​മ​തി 2024ൽ 117 ​ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന​ടു​ത്ത് വ​രും. ഇ​ത്ര വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര ഇ​ട​പാ​ടി​ന് ഹാ​നി ത​ട്ടാ​തെ നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ദി​നം​പ്ര​തി വാ​ങ്ങി​യ 1 .8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്തൊ​രു അ​ള​വാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പോ​ലു​ള്ള ഭീ​മ​ൻ എ​ണ്ണ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​രാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ലി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ചൈ​ന​ക്കും യു.​എ​സ്​ ഉ​പ​രോ​ധം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ വി​രോ​ധ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പ​​ക്ഷേ, എ​ണ്ണ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് നി​ർ​ത്താ​ൻ ചൈ​ന​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ റ​ഷ്യ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ചൈ​ന​ക്കും അ​ൽ​പം വൈ​മ​ന​സ്യ​മു​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​നി ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സ്​ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ എ​തി​ർ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ത്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. തീ​രു​വ​യു​ദ്ധം ആ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ര​സ്പ​ര​മു​ള്ള വാ​ക്പോ​രി​ന്റെ ഘ​ട്ട​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക-​ക്ഷീ​ര-​മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രെ കു​രു​തി​കൊ​ടു​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ആ​ണ​യി​ട്ട​ത് അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ തീ​രു​വ യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ക്ഷീ​രോ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ചോ​ളം, സോ​യാ​ബീ​ൻ, ബ​ദാം, ആ​പ്പി​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം അ​മേ​രി​ക്ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ഥ​വാ, യു.​എ​സ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​പ​ണി​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. അ​ത്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി വ​ന്നാ​ലേ തീ​രു​വ​ക​ളു​ടെ ആ​ഘാ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ പ​റ്റൂ.

    തീ​രു​വ​യി​ൽ യു.​എ​സ്-​ചൈ​ന ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, വ​ൻ​ശ​ക്തി സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൈ​ന​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ അ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ന​മ്മെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക ശ്ര​മി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്നു വ​ന്ന ഘ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു പി​റ​കെ, പാ​കി​സ്താ​ൻ ചൈ​ന​യു​ടെ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ചി​ല സൂ​ച​ന​ക​ളും വ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം ചു​ങ്കം ചു​മ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പാ​കി​സ്താ​ന് ചു​മ​ത്തി​യ​ത് 19 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ ‘എ​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്ത്’ എ​ന്ന് ട്രം​പ് വി​ളി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നു തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ പാ​കി​സ്താ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ അ​സീം മു​നീ​റി​നെ വൈ​റ്റ്ഹൗ​സി​ൽ ക്ഷ​ണി​ച്ച് സ​ൽ​ക്ക​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പ്ര​തി​കൂ​ല​വും വ്യാ​പാ​ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ത്ര​വം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ക​ട്ടെ, ഒ​ര​തി​രു​വ​രെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യും, ഒ​പ്പം ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വി​ര​ട്ട​ലി​ൽ ത​ല​കു​നി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മോ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ഒ​ട്ടൊ​ക്കെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ൽ നീ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​തൊ​ഴി​വാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ യു.​എ​സ്​ അ​തി​നു​മാ​ത്രം സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ല​ക്കും മു​ള്ളി​നും കേ​ടു​പ​റ്റാ​ത്ത ഒ​രു ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണം. ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്നു​ള്ള നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ട്രം​പി​ന്‍റെ തീ​രു​വ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ആ​യു​സ്സി​ല്ലാ​തെ പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    TAGS:RussiaUSukraineDonald Trump
