Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_rightനാ​ലുകാ​ശി​നു​വേ​ണ്ടി...
    Editorial
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 6:01 AM IST

    നാ​ലുകാ​ശി​നു​വേ​ണ്ടി ഹി​ന്ദു​ത്വ​യോ​ട് രാ​ജി​യാ​വ​രു​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ലുകാ​ശി​നു​വേ​ണ്ടി ഹി​ന്ദു​ത്വ​യോ​ട് രാ​ജി​യാ​വ​രു​ത്
    cancel

    കേ​​ര​​ളീ​​യ ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ച​ല​ന​വേ​ഗ​ത്തെ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​നഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സമേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​കവി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. സാമൂ​ഹി​ക, ലിം​ഗവി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സയ​ജ്ഞ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ വ​ലി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള​ത്; അ​തു​ അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​വു​മാ​യി വി​ക​സി​ച്ചു.

    ആ ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് ആ​ധു​​നി​​കകേ​​ര​​ളം സാ​​ധ്യ​​മാ​​യ​​​തെ​​ന്ന് അ​​ഭി​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ് മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ. ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി. സ​പ്ത​തി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യകേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​സ്തു​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മോ​ഡ​ലി​നെ പു​തി​യ വി​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ​ക പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്ത​രം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി അ​തെ​ല്ലാം ഈ ​നാ​ടി​നെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ജോ​സ​ഫ് മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി മു​ത​ൽ വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ​രെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ആ ​യ​ജ്ഞ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടേ​താ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യാ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി​ ത​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കപ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ ത​ന്നെ ആ​വി​ഷ്ക​രി​​ച്ചൊ​രു ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ക​ർ​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സമേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൈ​ക​ട​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തൊ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​യി ക​ണ്ട് അ​തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കിയത്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കാ​വി​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ (എ​ൻ.​ഇ.​പി)​ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും അ​വ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കേ​ര​ള​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ 95 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ലോ​മ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ദ​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു കേ​ര​ളം. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​ങ്ക​ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള പി.​എം ശ്രീ​ (പ്ര​ധാ​ൻ​മ​ന്ത്രി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ റൈ​സി​ങ് ഇ​ന്ത്യ) യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​മി​പ്പോ​ൾ ത​യാ​റാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്; സി.​പി.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം ​ശ്രീ​യു​ടെ ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​ ത​ന്നെ സി.​പി.​എം എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ദ​ർ​ശ​ക​മാ​ണ്.

    2020ലെ ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് സി.​പി.​എം കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ധു​ര പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പോ​ലും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് സി.​പി.​എം. ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ക​ട്ടെ, പ്ര​ഫ.​ പ്ര​ഭാ​ത് പ​ട്നാ​യി​ക്കി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​മി​തി രൂ​പവത്​ക​രി​ച്ച് എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ന​യ​ രൂ​പവത്ക​ര​ണം​ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മോ​ഡ​ലി​നെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് തീ​റെ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യെ​ല്ലാം അ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്ന​ല്ല, ഈ ​പ്ര​തി​രോ​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ദേ​ശീ​യത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ ‘നാ​ലു കാ​ശി​നു’ സ്വ​യം റ​ദ്ദ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സി.​പി.​എം. പി.​എം ​ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, കേ​ന്ദ്രം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച വി​വി​ധ വി​ദ്യാഭ്യാ​സ ഗ്രാ​ന്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മ​റ്റു വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന്യാ​യം. ഇ​തി​ന്റെ വ​സ്തു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു ശ​രി​യു​ണ്ട്: 2022 മു​ത​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​കെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം ഇ​വി​ടേ​ക്ക്‍ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല; ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ക​ട്ടെ, വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘പൂ​ജ്യ’​വു​മാ​ണ്. ഈ ​വ​ക​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ളത് 1200 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷം 300 കോ​ടി വ​രെ​യും ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി 2027ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക പ​ര​മാ​വ​ധി 5000 കോ​ടി​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും തു​ക വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ, കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ അ​ട​വു​ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ കാ​ര്യ​വും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​രി​യാ​ണ്; ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന്യാ​യ​വു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത മാ​​ത്ര​മു​ള്ള ഈ ​തു​ക​യി​ലൂ​ടെ നാം ​അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തോ​ടാ​ണെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം.

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 300ല​ധി​കം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​കും. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യജ്ഞത്തി​ലൂ​ടെ മി​ക​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​തി​ൽ പ​ല​തും. ആ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​നു മു​ന്നി​ൽ ‘പി.​എം ശ്രീ’ ​എ​ന്നു​കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും; ഒ​പ്പം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യും വെ​ക്ക​ണം. ഇ​തെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും, എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​ടെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് എ​ന്ത് ന്യാ​യ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ക. ഇ​തി​ന​കം​ ത​ന്നെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കാ​വി​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​രി​ക്കു​ല​വും ബോ​ധ​ന രീ​തി​ക​ളു​മാ​ണ് എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​​ടേ​തെ​ന്ന​തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. കേ​വ​ലം ഫ​ണ്ടി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ ​പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യോ​ട് രാ​ജി​യാ​യാ​ൽ അ​ത് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മോ​ഡ​ലി​നെ​ ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    പി.​എം​ ശ്രീ​യി​ലൂ​ടെ എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഇ​തി​ലുണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും കാ​ര്യ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഹി​ന്ദു​ത്വ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യപാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ത​ണ​ലി​ൽ ​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യെ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ദു​ര​ന്ത​വും ഈ ​‘​ഡീ​ലി’​ലൂ​ടെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല: പി.​എം ശ്രീ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​മാ​യി സ​ന്ധിചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നോയെ​ന്ന് കാ​ലം തെ​ളി​യി​ക്ക​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam Editorialkerala educationV SivankuttyPM SHRI
    News Summary - PM-SHRI scheme: Don't compromise on Hinduism for the sake of four coins.
    Similar News
    Next Story
    X