Madhyamam
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightEditorialchevron_right
    Editorial
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 6:00 AM IST

    പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ്: ഇ​​ത്ര മ​​റ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​​ൻ എ​​ന്ത്?

    പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ്: ഇ​​ത്ര മ​​റ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​​ൻ എ​​ന്ത്?
    പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ് ഫ​​ണ്ട് സം​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യി ഉ​​യ​​രു​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ ഉ​​ത്ത​​രം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് സി.​​പി.​​എം രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭ എം.​​പി ഡോ. ​​ജോ​​ൺ ബ്രി​​ട്ടാ​​സ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നും ലോ​​ക്സ​​ഭ സ്‌​​പീ​​ക്ക​​ർ​​ക്കും എ​​ഴു​​തി​​യ ക​​ത്ത് ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ​​കൂ​​ടി ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ​​ക്ക് തി​​രി​​കൊ​​ളു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ് എ​​ന്ന പ്രൈം ​​മി​​നി​​സ്റ്റേ​​ഴ്സ് സി​​റ്റി​​സ​​ൺ അ​​സി​​സ്റ്റ​​ൻ​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് റി​​ലീ​​ഫ് ഇ​​ൻ എ​​മ​​ർ​​ജ​​ൻ​​സി സി​​റ്റു​​വേ​​ഷ​​ൻ​​സ് ഫ​​ണ്ട്, പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ ദേ​​ശീ​​യ ആ​​ശ്വാ​​സ ഫ​​ണ്ട് (പി.​​എം.​​എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​എ​​ഫ്), ദേ​​ശീ​​യ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ ഫ​​ണ്ട് (എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​ഫ്) എ​​ന്നീ മൂ​​ന്നു ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നും അ​​തു​​വ​​ഴി ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നും മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന തീ​​രു​​മാ​​ന​​വും പ്ര​​സ്തു​​ത ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സ് (പി.​​എം.​​ഒ) നി​​ർ​​ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കി​​യ​​താ​​യി വ​​ന്ന റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ളു​​മാ​​ണ് വി​​ഷ​​യം വീ​​ണ്ടും ജ​​ന​​ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി ഒ​​മ്പ​​തി​​ന് ‘ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ എ​​ക്സ്‌​​പ്ര​​സ്’ ദി​​ന​​പ​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ വ​​ന്ന റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് പി.​​എം.​​ഒ ജ​​നു​​വ​​രി 30ന് ​​ലോ​​ക്സ​​ഭ സെ​​ക്ര​​​ട്ടേ​​റി​​യ​​റ്റി​​ന​​യ​​ച്ച ക​​ത്തി​​ലാ​​ണ് പ​​രാ​​മൃ​​ഷ്ട ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും ലോ​​ക്സ​​ഭ ന​​ട​​പ​​ടി​​ച്ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഖ​​ണ്ഡി​​ക 41ന്റെ ​​ഉ​​പ ഖ​​ണ്ഡി​​ക​​ക​​ള​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റി​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​വ ത​​ള്ളി​​ക്ക​​ള​​യ​​ണ​​മെ​​ന്നും അ​​റി​​യി​​ച്ച​​താ​​യി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് വ​​ന്ന​​ത്.

    ബ്രി​​ട്ടാ​​സ് ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച ആ​​വ​​ശ്യം, പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ് പോ​​ലു​​ള്ള ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ര​​സി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ഭാ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ന്മാ​​ർ ത​​ള്ളി​​ക്ക​​ള​​യ​​ണ​​മെ​​ന്നും പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന് അ​​വ അ​​റി​​യാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​കാ​​ശം സ്ഥാ​​പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ദു​​രൂ​​ഹ​​കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഇ​​ത്ത​​രം ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച ഒ​​രു വി​​വ​​ര​​വും ജ​​ന​​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​റി​​യാ​​ൻ അ​​വ​​കാ​​ശ​​മു​​ള്ള​​താ​​യി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഖ​​ജ​​നാ​​വി​​ലെ മ​​റ്റു പ​​ണം​​പോ​​ലെ കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ക​​ൺ​​സോ​​ളി​​ഡേ​​റ്റ​​ഡ് ഫ​​ണ്ടി​​ൽ​​പെ​​ടു​​ന്ന​​ത​​ല്ല അ​​തെ​​ന്നും അ​​ത് കൈ​​കാ​​ര്യം​​ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ളോ പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ല സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളോ അ​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ചെ​​ല​​വു​​ക​​ൾ ഓ​​ഡി​​റ്റ് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത് പോ​​ലു​​ള്ള ഓ​​ഡി​​റ്റി​​ങ്ങി​​ന് അ​​വ വി​​ധേ​​യ​​മ​​ല്ലെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​ല​​പാ​​ട്. ആ ​​ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളു​​ടെ വ​​ര​​വും ചെ​​ല​​വും അ​​താ​​ര്യ​​മാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​ട​​വ് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഈ ​​ന്യാ​​യ​​മെ​​ന്ന് സം​​ശ​​യി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട മ​​റ്റു വ​​സ്തു​​ത​​ക​​ളെ​​ല്ലാം. 2020 മാ​​ർ​​ച്ച് 28ന് ​​കേ​​ന്ദ്ര കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ്കാ​​ര്യ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം അ​​യ​​ച്ച മെ​​മ്മോ​​യി​​ൽ​​ത​​ന്നെ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്, പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ് ഫ​​ണ്ടി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള സം​​ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ൾ കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​ബാ​​ധ്യ​​ത ചെ​​ല​​വു​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​ർ​​ഹ​​മാ​​ണ്, കാ​​ര​​ണം അ​​ത് കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ​​ത​​ന്നെ പൊ​​തു ആ​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ച ഫ​​ണ്ടാ​​ണ് എ​​ന്നാ​​ണ്.

    ഫ​​ണ്ടി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് നേ​​രി​​ട്ട് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം വേ​​ണം, എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ത് ഓ​​ഡി​​റ്റി​​ന് വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ല എ​​ന്നാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​​നി​​ല​​പാ​​ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ബോ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ ചെ​​യ്ത​​തു​​പോ​​ലെ വി​​വി​​ധ കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റു​​ക​​ൾ​​ക്ക് സം​​ഭാ​​വ​​ന ന​​ൽ​​കാ​​നു​​ള്ള ചാ​​ന​​ൽ ആ​​യി ഫ​​ണ്ട് നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​നും പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന കൂ​​ടാ​​തെ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന് താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​മു​​ള്ള രീ​​തി​​യി​​ൽ ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ തേ​​ടു​​ന്ന​​ത്. സു​​താ​​ര്യ​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വ​​മ്പു​​പ​​റ​​യു​​ന്ന മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​റാ​​ണ് ത​​ങ്ങ​​ൾ രൂ​​പം​​ന​​ൽ​​കി​​യ, സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രും ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രും ത​​ന്നെ നേ​​രി​​ട്ട് മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ടം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന സ​​ഹ​​സ്ര​​കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ ചോ​​ദി​​ച്ചു​​കൂ​​ടാ​​യെ​​ന്ന് തി​​ട്ടൂ​​ര​​മി​​റ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളു​​ടെ വെ​​ബ്‌​​സൈ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ൽ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കു​​റെ ന​​ൽ​​കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഓ​​രോ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​വ​​ർ​​ഷം പി​​രി​​ഞ്ഞ​​തും ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ച്ച​​തു​​മാ​​യ ക​​ണ​​ക്ക​​ല്ലാ​​തെ മ​​റ്റു വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും ല​​ഭ്യ​​മ​​ല്ല. സം​​ഭാ​​വ​​ന ന​​ൽ​​കി​​യ​​താ​​ര്, സ​​ഹാ​​യ ഗു​​ണ​​ഭോ​​ക്താ​​ക്ക​​ൾ ആ​​ര് എ​​ന്ന​​​​തൊ​​ന്നും വ്യ​​ക്ത​​മ​​ല്ല.

    പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ് 2000ൽ ​​കോ​​വി​​ഡ് കാ​​ല​​ത്ത് ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്ത ട്ര​​സ്റ്റാ​​ണെ​​ന്ന് വെ​​ബ്‌​​സൈ​​റ്റി​​ൽ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യ​​ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ളും പ​​റ​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്. പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നും ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര, പ്ര​​തി​​രോ​​ധ, ധ​​ന​​കാ​​ര്യ​​മ​​ന്ത്രി എ​​ന്നി​​വ​​ർ എ​​ക്സ് ഒ​​ഫീ​​ഷ്യോ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ്. പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി നാ​​മ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശം​​ചെ​​യ്ത ര​​ണ്ട് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ വേ​​റെ​​യും. ഫ​​ണ്ടി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള സം​​ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ൾ​​ക്ക് മ​​റ്റു സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ജീ​​വ​​കാ​​രു​​ണ്യ ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളെ​​പ്പോ​​ലെ നൂ​​റു​​ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ദാ​​യ നി​​കു​​തി​​യി​​ള​​വ് ല​​ഭി​​ക്കും. വി​​ദേ​​ശ​​സം​​ഭാ​​വ​​ന നി​​യ​​മ​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് അ​​തി​​വേ​​ഗം ന​​ൽ​​കി​​യ അം​​ഗീ​​കാ​​ര​​മു​​ണ്ടി​​തി​​ന്. 2013ലെ ​​ക​​മ്പ​​നി നി​​യ​​മം പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സ് ഫ​​ണ്ടി​​നു​​വേ​​ണ്ടി മാ​​ത്രം ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​ചെ​​യ്ത് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​ബാ​​ധ്യ​​ത സം​​ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ൾ​​ക്കും ഇ​​തി​​നെ യോ​​ഗ്യ​​മാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ങ്ങ​​നെ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് പാ​​സാ​​ക്കി​​യ നി​​യ​​മ​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ച​​താ​​ണ് ഈ ​​സം​​വി​​ധാ​​നം. ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന, പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി കാ​​ര്യാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ന്റെ മേ​​ൽ​​വി​​ലാ​​സ​​മു​​ള്ള, പി.​​എം.​​ഒ​​യി​​ലെ ത​​ന്നെ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി/​​അ​​ഡീ​​ഷ​​ന​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​മാ​​ർ​​ക്ക് അ​​ധി​​ക ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​മു​​ള്ള ഒ​​രു​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് സു​​താ​​ര്യ​​ത മ​​റ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ശാ​​ഠ്യം​​പി​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റ​​ച്ചു പി​​ടി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഈ ​​വ്യ​​ഗ്ര​​ത ക​​ണ്ട്, അ​​തി​​ൽ മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ക്കാ​​ൻ എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യോ ഉ​​ണ്ടെ​​ന്ന് പൗ​​ര​​ർ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യാ​​ൽ അ​​വ​​രെ കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ? ഒ​​ന്നു​​കി​​ൽ ഈ ​​ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് തൃ​​പ്തി​​ക​​ര​​മാ​​യ ഉ​​ത്ത​​രം ന​​ൽ​​ക​​ണം, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ പി.​​എം കെ​​യേ​​ഴ്സി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സു​​താ​​ര്യ​​ത അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണം.

