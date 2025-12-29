Begin typing your search above and press return to search.
    Editorial
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 6:00 AM IST

    വംശവെറിക്കെതിരെ ദേശീയ നിയമ നിർമാണം

    വംശവെറിക്കെതിരെ ദേശീയ നിയമ നിർമാണം
    ‘‘ഞ​ങ്ങ​​ൾ ചൈ​ന​ക്കാ​ര​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ്. പ​റ​യൂ, അ​തു ​തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ആ​ണ്​ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്​?’’-​അ​തി​ർ​ത്തി​സേ​ന​യി​ൽ ഹെ​ഡ്​​കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ൾ, വം​ശ​വെ​റി​യും പ​റ​ഞ്ഞ്​ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ വ​ന്ന കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളോ​ട്​ കെ​ഞ്ചി​​ച്ചോ​ദി​ച്ച​താ​ണി​ത്. ഏ​ക സി​വി​ൽ​കോ​ഡ്​ പാ​സാ​ക്കി, ബ​ഹു​ഭാ​ര്യ​ത്വ​വും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മൊ​ക്കെ നി​രോ​ധി​ച്ച്​ ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കു​തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ മാ​തൃ​കാ​സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഡ​റാ​ഡൂ​ണി​ലാ​ണ്​ അ​ൻ​ജേ​ൽ ച​ക്​​മ എ​ന്ന ത്രി​പു​ര​ക്കാ​ര​ൻ എം.​ബി.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ വി​ദേ​ശി മു​ഖ​ല​ക്ഷ​ണം ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം മ​ർ​ദി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഡ​റാ​ഡൂ​ണി​ലെ ജി​ജ്ഞാ​സ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ത്രി​പു​ര​യി​ലെ ​ച​ക്​​മ ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര​ൻ അ​ൻ​ജേ​ലും അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ഉ​ത്ത​രാ​ഞ്ച​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മി​ഷേ​ലും. ന​ഗ​ര​പ്രാ​ന്ത​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ ഏ​താ​നും പേ​ർ വ​ള​ഞ്ഞ്​ ചൈ​ന​ക്കാ​രെ​ന്നു ​തോ​ന്നു​ന്ന​​ല്ലോ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ൻ​ജേ​ൽ തീ​ർ​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത്​ ക​ഴു​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​യും വ​യ​റു കു​ത്തി​ക്കീ​റി​യും ​അ​വ​ർ പ​ക​വീ​ട്ടി. മി​ഷേ​ലി​ന്​ ത​ല​​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​​ക്കേ​റ്റു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടു മ​ല്ല​ടി​ച്ച അ​ൻ​ജേ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​രി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ ത്രി​പു​ര​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ച​ക്​​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. യൂ​ത്ത്​ തി​പ്ര ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ടി.​എ​ഫ്),​ ഗോ​ത്ര ആ​ദി​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, കു​റ്റ​ക്കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മാ​ന​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ അ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​ത്ത്​ ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢു​കാ​ര​ൻ രാം​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ലി​നെ ‘നീ ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​കാ​ര​നാ​ണോ​ടാ’ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച്​ വം​ശ​വെ​റി​യു​ടെ വൈ​താ​ളി​ക​ർ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്നി​ട്ട്​ ഒ​രാ​ഴ്​​ച പി​ന്നി​ടു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. ഏ​താ​ണ്ട്​ ​അ​തേ​സ​മ​യ​ത്തു ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷം ക​ത്തി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ വം​ശീ​യ​ഹ​ത്യ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ക്​​മ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​വ​ർ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും ഈ ​കാ​ര​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​സം​ശ​യം വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ മേ​ക്കി​ട്ടു​ക​യ​റാ​നും അ​വ​രെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല്ലാ​നും വ​രെ പ​ര​മ​ത, അ​ന്യ​ജാ​തി, വി​ദേ​ശി വി​ദ്വേ​ഷം നി​മി​ത്ത​മാ​കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ബോ​ധ​മ​ന​സ്സി​ൽ ഈ ​വി​ദ്വേ​ഷ​ക്ക​ന​ൽ എ​ത്ര​മേ​ൽ എ​രി​യു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ അ​ത്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ, ​ജാ​തി​യു​ടെ, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള വം​ശീ​യ​വെ​റി ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ന്മാ​ദ​ല​ഹ​രി​യി​ലേ​ക്കും ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും കൊ​ണ്ടു​ചെ​ന്നെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ക്കും വ​ട​ക്കു​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ​തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ്​ പാ​ല​​ക്കാ​ട്ടും ഡ​റാ​ഡൂ​ണി​ലും ക​ണ്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​തി​​ചേ​ർ​ത്ത ആ​റു​പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി തി​ക​യാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്​ എ​ന്ന​തും ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​​പ്പെ​​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​വും വം​ശ​വെ​റി കു​ത്തി​വെ​ക്കാ​നും അ​ത്​ ക​ത്തി​പ്പ​ട​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​​ർ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ത്​ അ​ണി​ക​ൾ അ​തേ​പ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണ്​ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ന് വി​ല​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​രെ ആ​ർ​ക്കും ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​നു​യാ​യി​ക​ളും മ​റ്റും എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ആ​രെ​യും ആ​ർ​ക്കും കൊ​ല്ലാ​നും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി, ചൈ​നീ​സ്, പാ​കി​സ്താ​നി സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ന്യാ​യ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​താ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ന്ന്​ മു​സ്​​ലിം​ക​ളും ക്രൈ​സ്ത​വ​രും ഈ ​വം​ശ​വെ​റി​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന്​ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ്​ കാ​ല​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

    വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള വം​ശ​വെ​റി​യു​ടെ ആ​ഴം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്​ അ​ൻ​ജേ​ലി​ന്‍റെ കൊ​ല​പാ​ത​കം. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത്​ ചൈ​ന​ക്കാ​രെ​ന്ന അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ പ​രി​ഭ​വം. ചൈ​ന ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​ത്​ ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹി​ക​ളാ​യ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യു​ള്ള ധീ​ര​മാ​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പാ​ണെ​ന്ന്​ വം​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ തി​പ്ര മോ​ത പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ദ്യു​ത്​ ബി​ക്രം മാ​ണി​ക്യ ദെ​ബ്ബാ​ർ​മ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ​ട​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നോ​ർ​ത്ത്​ ഈ​സ്​​റ്റ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന​വും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​തി​വാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ എ​ന്ന​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു സ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശീ​ല​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നു പ​ക​രം കി​ട്ടു​ന്ന​ത്​ ത​ല്ലും കൊ​ല​യു​മാ​ണെ​ന്നും​ അ​വ​ർ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്നും നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി അ​തി​നെ ചെ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ച​ക്​​മ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ത​ന്നെ വം​ശീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും ആ​ഹ്വാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്​ പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ നീ​തി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ? സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ​കേ​സെ​ടു​ത്ത ​പൊ​ലീ​സ്​ വം​ശ​വെ​റി​യു​ടെ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ൻ​ജേ​ൽ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​​ക്കെ​തി​രെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഈ​യാ​വ​ശ്യം ഒ​രു ബ​ഹു​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രേ​ണ്ട അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

