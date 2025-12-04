Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 6:00 AM IST

    യു​ക്രെ​യ്​​നെ അ​മേ​രി​ക്ക ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങോ​ട്ട്?

    യു​ക്രെ​യ്​​നെ അ​മേ​രി​ക്ക ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങോ​ട്ട്?
    യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ് കോ​ഫും ട്രം​പി​​ന്‍റെ ജാ​മാ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി ജാ​റെ​ദ് കു​ഷ്ന​റും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നു​മാ​യി ക്രെം​ലി​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലോ​കം. ച​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യം കാ​ണു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, റ​ഷ്യ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യൈ​ക്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ വ​ഴി​മു​ട​ക്കി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ലോ​ക യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഘോ​ര​മാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും അ​റു​തി വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ട്രം​പ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പെ​ട്ട യു​ക്രെ​യ്​​നെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് നോ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ​രാ​തി യു​ക്രെ​യ്​​നും അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​ലാ​സ്‌​ക​യി​ൽ പു​ടി​നു​മാ​യി ട്രം​പ് ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലോ, ശേ​ഷം യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലോ ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​മൊ​തു​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് യു​ക്രെ​യ്​​നെ വ​ലി​യ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ റ​ഷ്യ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും മാ​റി​മാ​റി മേ​ൽ​ക്കൈ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ന​ന്നേ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു എ​പ്പോ​ഴും. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ ട്രം​പ് സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ യു​ദ്ധം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട് ഈ ​യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​നി​ക്കാ​വു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ. ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ധാ​ർ​മി​ക-​സൈ​നി​ക പി​ന്തു​ണ കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ യു​ക്രെ​യ്​​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ വ​ലി​യ ഉ​റ​പ്പി​ല്ല. യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ കാ​ര്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന​ത് ഏ​റ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ടെ ആ​ൾ നാ​ശം റ​ഷ്യ​ക്കു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​യു​ടെ ഭീ​മ​മാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ചെ​റു ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ൾ​നാ​ശം വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. യു​ക്രെ​യ്ൻ പ​ക്ഷ​ത്തും 60000 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് റ​ഷ്യ​ൻ വാ​ദം. യു​ക്രെ​യ്ൻ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​രു​പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം റ​ഷ്യ​യു​ടെ കൈ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം പ്ര​സ്തു​ത ഭൂ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ റ​ഷ്യ​യെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്.

    1300ല​ധി​കം ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, യു​ക്രെ​യ്​​ന്‍റെ ഗോ​ത​മ്പു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ ധാ​ന്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലെ ക​മ്മി ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പു​റ​ത്ത്, മു​ൻ നി​ര അ​സം​സ്‌​കൃ​ത എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രാ​യ റ​ഷ്യ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലെ കു​റ​വും ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ്​ റ​ഷ്യ​ക്കു​മേ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ മ​റ്റു പ​ല രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും-​വി​ശി​ഷ്യാ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌-​ഉ​ണ്ടാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ക്ഷീ​ണം. ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വ്യാ​പാ​രം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​കാ​ര​ണം ഇ​തെ​ല്ലാം ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ മൊ​ത്തം ബാ​ധി​ക്കും.

    ശ​ക്ത​ന്മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ര​മ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യും നി​ഷ്ക്രി​യ​ത്വ​വും കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​രു വി​ധ​ത്തി​ൽ ക​ക്ഷി​യാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്നു ക​രു​തു​ന്ന റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ ഒ​രു വ​ശ​ത്ത്; മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഫോ​ർ​മു​ല തേ​ടു​ന്ന സെ​ല​ൻ​സ്കി മ​റു​പ​ക്ഷ​ത്ത്. ഇ​നി ഒ​രാ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്ന റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പും പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​തെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും യു​ക്രെ​യ്ന്‍റെ നാ​റ്റോ അം​ഗ​ത്വം ത​ട​യു​ന്ന റ​ഷ്യ​ൻ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മാ​ണ്​ സെ​ല​ൻ​സ്കി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രം​പി​ന്‍റെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ദ്ധ​തി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​ടെ പ​ക്ഷം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നു ഔ​ദ്യോ​ഗി​കാം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​ത് പു​തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ​വ​ള​മി​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. യു​ക്രെ​യ്ന്‍റെ ത​ന്നെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ക്രീ​മി​യ 2014ൽ ​റ​ഷ്യ കൈ​യ​ട​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഇ​ന്നു​വ​രെ അ​ത് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടേ​യി​ല്ല. അ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് മ​റ്റു നാ​ലു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ട്ടു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​ര​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് റ​ഷ്യ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ട്രം​പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം. ഭാ​വി​യി​ൽ അ​ത്ത​രം കൈ​യേ​റ്റം ന​ട​ന്നാ​ൽ യു​ക്രെ​യ്നു സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് നാ​റ്റോ​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ൽ​ക്കാ​ലം യു​ക്രെ​യ്ൻ മാ​റ്റി വെ​ക്ക​ണം. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന റ​ഷ്യ​യെ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ത​ന്നെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക യു​ക്രെ​യ്​​നെ വ​ഴി​യി​ലു​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​വി​ല്ല. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​നി എ​ന്ത് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നാ​ണ് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

