    Editorial
    Posted On
    22 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 6:00 AM IST

    വി​​ധി വ​​ന്നു; ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ബാ​​ക്കി

    ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് കേ​​ര​​ള​​മ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ-​​ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ട​​ൽ ഇ​​നി​​യും തു​​ട​​രാ​​നാ​​ണ് സാ​​ധ്യ​​ത
    വി​​ധി വ​​ന്നു; ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ബാ​​ക്കി
    സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ൾ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ വ​​ഴി പാ​​സാ​​ക്കു​​ന്ന ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റും രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​യും തീ​​ർ​​പ്പ് ക​​ൽ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ബെ​​ഞ്ച് വി​​ധി പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ മൂ​​ന്നു​മാ​​സ​​ത്തെ സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ച സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ ര​​ണ്ടം​​ഗ ബെ​​ഞ്ചി​​ന്റെ വി​​ധി ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​യി നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണ് ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ബി.​​ആ​​ർ. ഗ​​വാ​​യ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യ അ​​ഞ്ചം​​ഗ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ബെ​​ഞ്ചി​​ന്റെ ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ൽ. നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ച സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി​​ക്ക​​കം തീ​​ർ​​പ്പ് ക​​ൽ​​പി​​ക്കാ​​ത്ത ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ പാ​​സാ​​യ​​താ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന മു​​ൻ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് അ​​സാ​​ധു​​വാ​​ക്കി​​യ കോ​​ട​​തി, അ​​ത്ത​​രം ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റു​​ടെ​​യും രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​യു​​ടെ​​യും അ​​ധി​​കാ​​രം ക​​വ​​ർ​​ന്നെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് തു​​ല്യ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ ​വെ​​ച്ച് താ​​മ​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​വ​​ണ​​​ത​​യോ​​ട് കോ​​ട​​തി നീ​​ര​​സം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​ക​യും അ​​തി​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​ണ്ട്. ല​​ളി​​ത​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് കേ​​ര​​ള​​മ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ-​​ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ട​​ൽ ഇ​​നി​​യും തു​​ട​​രാ​​നാ​​ണ് സാ​​ധ്യ​​ത. സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ളു​​ടെ ദൈ​​നം​​ദി​​ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​​പ്പോ​​ലും അ​​നി​​ശ്ചി​​ത​​ത്വ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കും​​വി​​ധം ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​മാ​​ർ ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ അ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യി ത​​ട​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​ത് നി​​യ​​മ​​വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ഴി​​മാ​​റി​​യ​​ത്; ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ബെ​​ഞ്ചി​​ന്റെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലി​​ലൂ​​ടെ, വി​​ഷ​​യം കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നെ​​ന്ന് പ​​റ​​യാ​​തെ​​വ​​യ്യ.

    കേ​​​​​ന്ദ്ര സ​​​​​ർ​​​​​ക്കാ​​​​​റി​​​​​ന്റെ തീ​​​​​ട്ടൂ​​​​​ര​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ​​​​​ക്ക് വ​​​​​ഴ​​​​​ങ്ങാ​​​​​ത്ത ‘പ്ര​​​​​തി​​​​​പ​​​​​ക്ഷ സം​​​​​സ്ഥാ​​​​​ന’​​​​​ങ്ങ​​​​​ളെ വ​​​​​രു​​​​​തി​​​​​യി​​​​​ലാ​​​​​ക്കാ​​​​​ൻ ന​​​​​രേ​​​​​ന്ദ്ര​ മോ​​​​​ദി​​​ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​തി​​ന്റെ ഒ​​ന്നാം നാ​​ൾ തൊ​​ട്ടേ പ്ര​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​യു​​ധ​​മാ​​ണ് ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ രാ​​ജ്. ഗ​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ണ​​​​​ർ​​​​​മാ​​​​​ർ വ​​​​​ഴി സം​​​​​സ്ഥാ​​​​​ന സ​​​​​ർ​​​​​ക്കാ​​​​​റു​​​​​ക​​​​​ളു​​​​​ടെ ഭ​​​​​ര​​​​​ണ നി​​​​​ർ​​​​​വ​​​​​ഹ​​​​​ണ പ്ര​​​​​ക്രി​​​​​യ​​​​​യി​​​​​ൽ അ​​​​​നാ​​​​​വ​​​​​ശ്യ​​​​​മാ​​​​​യി കൈ​​​​​ക​​​​​ട​​​​​ത്തു​​​​​ന്ന​ പ്ര​​വ​​ണ​​ത​​ക്ക് പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ല​​കു​​റി സാ​​ക്ഷ്യം​​വ​​ഹി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ​​​​​രി​​​​​ഫ് മു​​​​​ഹ​​​​​മ്മ​​​​​ദ് ഖാ​​​​​ൻ കേ​​​​​ര​​​​​ള ഗ​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ണ​​​​​റാ​​​​​യി​​​​​രി​​​​​ക്കെ, ന​​​​​ട​​​​​ത്തി​​​​​യ പ​​​​​ല ഇ​​​​​ട​​​​​പെ​​​​​ട​​​​​ലു​​​​​ക​​​​​ളും ഭ​​​​​ര​​​​​ണ പ്ര​​​​​തി​​​​​സ​​​​​ന്ധി​​​​​ക്കു​​​​​വ​​​​​രെ വ​​​​​ഴി​​​​​തെ​​​​​ളി​​​​​ച്ചു. ത​​​​​മി​​​​​ഴ്നാ​​​​​ട്ടി​​​​​ലും പ​​​​​ഞ്ചാ​​​​​ബി​​​​​ലും പ​​​​​ശ്ചി​​​​​മ​​​​ബം​​​​​ഗാ​​​​​ളി​​​​​ലും തെ​​​​​ല​​​​​ങ്കാ​​​​​ന​​​​​യി​​​​​ലും ക​​​​​ർ​​​​​ണാ​​​​​ട​​​​​ക​​​​​യി​​​​​ലും ഉ​​​​​ദ്ധ​​​​​വ് ഭ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​കാ​​​​​ല​​​​​ത്ത് മ​​​​​ഹാ​​​​​രാ​​​​​ഷ്ട്ര​​​​​യി​​​​​ലു​​​​​മെ​​​​​ല്ലാം സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ ഗ​​​​​വ​​​​​ർ​​​​​ണ​​​​​ർ രാ​​​​​ജ് പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​​​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ​​ല സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​തി​​നെ​​തി​​രെ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ പോ​​യി. അ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ, ത​​​മി​​​ഴ്നാ​​​ട് സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ പാ​​​സാ​​​ക്കി​​​യ 10 ബി​​​ല്ലു​​​ക​​​ളി​​​ൽ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​മെ​​​ടു​​​ക്കാ​​​തെ ഗ​​​വ​​​ർ​​​ണ​​​ർ ആ​​​ർ.​​​എ​​​ൻ. ര​​​വി അ​​​നി​​​ശ്ചി​​​ത​​​മാ​​​യി പി​​​ടി​​​ച്ചു​​​വെ​​​ച്ച ന​​​ട​​​പ​​​ടി ചോ​​​ദ്യം ചെ​​​യ്ത ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ഏ​​പ്രി​​ൽ എ​​ട്ടി​​ന് ജ​​​സ്റ്റി​​​സു​​​മാ​​​രാ​​​യ ജെ.​​​ബി. പ​​​ർ​​​ദി​​​വാ​​​ല, ആ​​​ർ. മാ​​​ധ​​​വ​​​ൻ എ​​​ന്നി​​​വ​​​ര​​​ട​​​ങ്ങു​​​ന്ന സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ബെ​​​ഞ്ചി​​​ന്റെ അ​​​ത്യ​​​സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​യ വി​​ധി വ​​ന്ന​​ത്. തോ​​​ന്നും​​​പ​​​ടി ബി​​​ല്ലു​​​ക​​​ളി​​​ൽ അ​​​ട​​​യി​​​രി​​​ക്കാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ലെ​​​ന്ന് ഗ​​​വ​​​ർ​​​ണ​​​റെ ഓ​​​ർ​​​മ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി​​​യ സു​​​പ്രീം​​​കോ​​​ട​​​തി ബെ​​​ഞ്ച്, വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ ഉ​​​ട​​​ന​​​ടി തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​മെ​​​ടു​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു കോ​​ട​​തി ഉ​​​ത്ത​​​ര​​​വ്. ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ തീ​​ർ​​പ്പ് ക​​ൽ​​പി​​ക്കാ​​ൻ മൂ​​ന്നു​മാ​​സ​​ത്തെ സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി​​യും നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ചു; അ​​തി​​ന​​പ്പു​​റം കാ​​ല​​താ​​മ​​സം ​വ​​ന്നാ​​ൽ അ​​ത് പാ​​സാ​​യ​​താ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കാ​​മെ​​ന്നും ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ​​​മാ​​​ന ​​വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ന്റെ​​​യും പ​​​ഞ്ചാ​​​ബി​​​ന്റെ​​​യും തെ​​​ല​​​ങ്കാ​​​ന​​​യു​​​ടെ​​​യു​​​മെ​​​ല്ലാം ഹ​​​ര​​​ജി​​​ക​​​ൾ സു​​​പ്രീം​​​കോ​​​ട​​​തി​​​യു​​​ടെ പ​​​രി​​​ഗ​​​ണ​​​ന​​​യി​​​ലി​​​രി​​​ക്കെ​​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഫെ​​ഡ​​റ​​ലി​​സ​​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​ധാ​​ന്യം ഓ​​ർ​​മ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യു​​ള്ള ആ ​​വി​​ധി പ്ര​​സ്താ​​വം. ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു വി​​ധി വ​​ന്നാ​​ൽ, സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റോ അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ര്യാ​​ല​​യ​​മോ പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ഹ​​ര​​ജി സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഏ​​വ​​രും പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​നി അ​​ത് ത​​ള്ളു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ ക്യൂ​​റേ​​റ്റി​​വ് ഹ​​ര​​ജി​​ക്കും സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. പ​​ക്ഷേ, ഇ​​തൊ​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല. പ​​ക​​രം, വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി ത​​ന്റെ പ്ര​​ത്യേ​​ക അ​​ധി​​കാ​​ര​​മു​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് നേ​​രി​​ട്ടി​റ​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണ് ചെ​​യ്ത​​ത്. പൊ​​തു​​​പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മു​​ള്ള വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും നി​​യ​​മ​​കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ അ​​നു​​ച്ഛേ​​ദം 143(1) പ്ര​​കാ​​രം രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​ക്ക് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ അ​​ഭി​​​പ്രാ​​യം ആ​​രാ​​യാ​​മെ​​ന്നാ​​ണ്; പ്ര​​സ്തു​​ത നി​​യ​​മ​​മു​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചാ​​ണ് ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ രാ​​ജി​​നെ​​തി​​രാ​​യ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​വി​​ധി​​ക്കെ​​തി​​രെ 14 ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച് രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി റ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സ് പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച​​ത്. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് വി​​ഷ​​യം സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ബെ​​ഞ്ചി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​യ​​ത്. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളെ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക​​മാ​​യി മാ​​ത്രം സ​​മീ​​പി​​ച്ച ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സും സം​​ഘ​​വും വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ വേ​​ഗം തീ​​ർ​​പ്പി​​ലെ​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ച സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ​​വി​​ധി, നി​​യ​​മ​​ത്തി​​​ന്റെ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക​​ത​​യി​​ൽ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന് വാ​​ദി​​ച്ചാ​​ൽ ​പോ​​ലും അ​​തി​​ന്റെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​വും വി​​ധി​​പ്ര​​സ്താ​​വ​​ത്തി​​ലെ ചി​​ല നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളും ആ​​ർ​​ക്കും ത​​ള്ളാ​​നാ​​വി​​ല്ല. 2020ൽ ​​പാ​​സാ​​ക്കി​​യ ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ​ പോ​​ലും തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​തെ വൈ​​കി​​പ്പി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട് കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ പോ​​യ​​തെ​​ന്നോ​​ർ​​ക്ക​​ണം. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ നി​​ർ​​വ​​ഹ​​ണ ​പ്ര​ക്രി​​യ​​ക​​ളെ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ബോ​​ധ​​പൂ​​ർ​​വം സ്തം​​ഭി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​ർ​​ഥം. അ​​തി​​ലാ​​ണ് കോ​​ട​​തി ഇ​​ട​​പെ​​ട്ട​​ത്. സം​​​സ്ഥാ​​​ന ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ട​​​ത്തി​​​ന്റെ ‘പ​​​ര​​​മാ​​​ധ്യ​​​ക്ഷ​​​ൻ’ ഭ​​​ര​​​ണ​​​ഘ​​​ട​​​നാ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യി ഗ​​​വ​​​ർ​​​ണ​​​റാ​​​ണെ​​​ങ്കി​​​ലും, സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​റി​​​ന്റെ ന​​​യ-​​​നി​​​ല​​​പാ​​​ടു​​​ക​​​ളും കാ​​​ര്യ​​​പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക​​​ളും ആ​​​വി​​​ഷ്ക​​​രി​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​തും ന​​​ട​​​പ്പാ​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​തും തെ​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ട ജ​​​ന​​​പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധി​​​ക​​​ളാ​​​ണെ​​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ കോ​​ട​​തി, ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ വെ​​ച്ച് താ​​മ​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലെ ന്യാ​​യ​​മാ​​ണ് ആ ​​വി​​ധി​​യി​​ലൂ​​ടെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്ത​​ത്. അ​​ഥ​​വ, അ​​വി​​ടെ കോ​​ട​​തി സ​​മീ​​പി​​ച്ച​​ത് കേ​​വ​​ല​​മാ​​യ നി​​യ​​മ സ​​​ങ്കേ​​ത​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല; മ​​റി​​ച്ച് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ​​മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, വി​​ഷ​​യം ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ​​ബെ​​ഞ്ചി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ആ ​​മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​സ്മ​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​തി​​ന്റെ അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും മാ​​ത്ര​​മാ​​യി വ്യാ​​ഖ്യാ​​നി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യൊ​​രു വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​വി​​ടെ ​കോ​​ട​​തി ഒ​​രു തീ​​ർ​​പ്പ് ക​​ൽ​​പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ബാ​​ക്കി​​യാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്നു. അ​​താ​​ക​​ട്ടെ, അ​​നി​​ശ്ചി​​ത​​ത്വ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ഴി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​മാ​​ണ്.

