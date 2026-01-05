Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മെ​ങ്കി​ലും...

    തോ​ന്നു​ന്ന​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന ട്രം​പ് ഇ​നി ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​നെ​യോ കാ​ന​ഡ​യെ​യോ ഇ​റാ​നെ​യോ ഒ​ക്കെ അ​ധി​നി​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ആ ​നീ​ണ്ട പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​കൂ​ടി സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നാംത​ന്നെ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു...
    നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മെ​ങ്കി​ലും...
    എ​ങ്ങും ചെ​ന്ന് ബോം​ബി​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര​വും, എ​ന്തും ചെ​യ്യും ആ​രു​ണ്ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​തി ച​മ​യു​ന്ന ഒ​രു ഭ്രാ​ന്ത​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യെ​ന്ന രാ​ജ്യം വീ​ണ്ടും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ൽ സൈ​നി​ക അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​തി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ത്ത​ട​വി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. വെ​നി​സ്വേ​ല എ​ന്ന ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​വും അ​തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​യു​മാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ തെ​മ്മാ​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കാ​ർ അ​ഭ​യം തേ​ടി പ​ലാ​യ​നം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ണ്ണ സ​മ്പ​ത്ത് ധാ​രാ​ള​മു​ള്ള വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ​ക്ഷ​പാ​തി​യാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​റി​യ മ​ച്ചാ​ദോ​ക്ക് ഇ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യ​തും ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ സൈ​ന്യം ബ​ല​മാ​യി പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​ക്കേ​റ്റ പു​തി​യ പ്ര​ഹ​രം ത​ന്നെ. നി​യ​മ​മ​ല്ല, താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത് ന​ഗ്ന​മാ​യ അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ​ല്ലോ. ഇ​ത് ത​ട​യാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ പ​രാ​ജ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഈ ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം, ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ മാ​ത്രം, ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും അ​ന്യാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്; വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലും നി​ക​രാ​ഗ്വ​യി​ലും ഇ​ത് തു​ട​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ കു​റ്റം. മു​മ്പ് പ​ല​പ്പോ​ഴു​മെ​ന്ന പോ​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴും ആ ​രാ​ജ്യം സൈ​നി​കാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നും പ​റ​യു​ന്ന ന്യാ​യം പോ​ലും കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണ്. ര​ണ്ട​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന​പ്പു​റം ഇ​റാ​ഖി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര​ണം, കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണാ​യു​ധം അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു: നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം ക​ള്ള​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​ത​ന്നെ പി​ന്നീ​ട് സ​മ്മ​തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​റാ​നെ​തി​രെ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ണ​വാ​യു​ധം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. ആ​ണ​വാ​യു​ധം കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​ണ് ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ ​ആ​യു​ധം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത് -തീ​ർ​ത്തും അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ങ്ങ​നെ ക​ള്ള​ന്യാ​യ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​തേ അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം കൈ​വ​രു​ത്താ​നെ​ന്ന വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് വേ​റെ ചി​ലേ​ട​ത്ത് യാ​ങ്കി സേ​ന എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ലി​ബി​യ​യി​ലും മ​റ്റും ഇ​താ​യി​രു​ന്നു വാ​ദം. ഇ​റാ​നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ​ദ്ദി​ഖി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് യു.​എ​സ് പാ​വ​യാ​യ രി​സാ ഷാ ​പ​ഹ്‍ല​വി​യെ വീ​ണ്ടും ആ ​ജ​ന​ത​ക്കു​മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ഭീ​ക​ര​മു​ദ്ര ചാ​ർ​ത്തി അ​ടി​ച്ചൊ​തു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വേ​ദം ഓ​തു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ, ഒ​രു ജ​ന​ത​ക്കും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ വ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. ഗ്ര​നേ​ഡ​യെ​യും വി​യ​റ്റ്നാ​മി​നെ​യു​മൊ​ക്കെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര​ണം, ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. വെ​നി​സ്വേ​ല​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ മാ​റി മാ​റി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ഭീ​ക​ര​ത​യാ​ണ​ത്രെ വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ ഒ​രു കു​റ്റം. മ​ദൂ​റോ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട​ത്രെ. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന്യാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ​ശൈ​ലി. ര​ണ്ട് ആ​ധി​പ​ത്യ ചേ​രി​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ​ശാ​ന്തി കെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്ത്, ജ​ന​ത​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റം മ​റ്റ് താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു ചേ​രി​ചേ​രാ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശം മു​ഴ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ത് യു.​എ​ന്നി​ന്റെ​യും അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ വി​നീ​ത​വി​ധേ​യ​രാ​യി നി​ന്ന് നാം ​ആ സ്വാ​ധീ​നം ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ‘‘വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ ഈ​യി​ട​ത്തെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു’’ എ​ന്ന ഒ​ഴു​ക്ക​ൻ മ​ട്ടി​ൽ അ​യ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ജ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ അ​മേ​രി​ക്ക സൈ​നി​ക​മാ​യി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​തെ​ന്ന​തു​പോ​ലും മ​റ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​വ യു​ദ്ധ​വും വ്യാ​ജ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും മ​റ​ന്ന​ത് പോ​ക​ട്ടെ, കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കെ​ടു​തി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നീ​ണ്ട ച​രി​ത്ര​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​റ​ന്നു. തോ​ന്നു​ന്ന​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന ട്രം​പ് ഇ​നി ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​നെ​യോ കാ​ന​ഡ​യെ​യോ ഇ​റാ​നെ​യോ ഒ​ക്കെ അ​ധി​നി​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ആ ​നീ​ണ്ട പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​കൂ​ടി സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നാം ​ത​ന്നെ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് കാ​ര്യം പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും: ‘‘ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ’’​ന്ന് നാം ​മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ട്രം​പ് ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും.

