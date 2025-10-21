Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 6:01 AM IST

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ രാ​ജ​വി​രു​ദ്ധ റാ​ലി​ക​ൾ

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ രാ​ജ​വി​രു​ദ്ധ റാ​ലി​ക​ൾ
    ‘അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക്​ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വേ​ണ്ട’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി യു.​എ​സി​ലെ വ​ൻ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 18ന്​ ​ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച ന​ട​ന്ന ജ​ന​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​റാ​ലി​ക​ൾ അ​വി​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ൾ വാ​ഴു​ന്ന ത​ല​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​മ്പി​ച്ച അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. യു.​എ​സ്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും ജ​നാ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും ച​വി​ട്ടി​മെ​തി​ച്ചു​ള്ള ട്രം​പി​ന്‍റെ ഏ​കഛ​ത്രാ​ധി​പ​ത്യ വാ​ഴ്ച​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ റാ​ലി​ക​ളി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളും ലി​ബ​റ​ലു​ക​ളും ട്രം​പി​ന്‍റെ ‘രാ​ജ​ഭ​ര​ണ’​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രും ഒ​ന്നി​ച്ച​ണി​നി​ര​ന്നു. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ വാ​ഷി​ങ്​​ട​ൺ, ഷി​ക്കാ​ഗോ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്, ലോ​സ്​ ആ​ഞ്ജ​ല​സ്​ തു​ട​ങ്ങി രാ​ജ്യ​​ത്തെ അ​മ്പ​ത്​ സ്റ്റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 2700ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​​മെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​ര​ഹി​ത​വും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ർ​ണി​വ​ലു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വി​വി​ധ സ്​​റ്റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ റാ​ലി​ക​ൾ ‘ഒ​തു​ക്കാ​ൻ’ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ അ​തൊ​ന്നും ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    രാ​ജ്യം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​മ്പോ​ഴും അ​ത്​ ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം വം​ശീ​യ​ത​യി​ലു​റ​ച്ച സ്വേ​ച്ഛാ​വാ​ഴ്​​ച അ​ര​ക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ട്രം​പി​ന്​ താ​ൽ​പ​ര്യം. സ​ർ​ക്കാ​ർ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ന​പ്പു​റം ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ട്രം​പ്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. യു.​എ​സ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ര​ണ്ടു സ​ഭ​ക​ളി​ലും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ ക​ക്ഷി​ക്ക്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ അ​റു​പ​ത് വോ​ട്ടി​ന്റെ കു​റ​വു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​തു​ര​സേ​വ​നം പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്ക​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത്​ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ട്രം​പ്​ വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത​താ​ണ്​ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. ഈ ​ബ​ജ​റ്റ്​ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​യാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ശൂ​ന്യ​വേ​ത​നാ​വ​ധി, അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു. 14 ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ശൂ​ന്യ​വേ​ത​നാ​വ​ധി​യി​ലോ ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ ജോ​ലി​യി​ലോ ആ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബ​ജ​റ്റ്​ ത​ർ​ക്കം മു​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തും പ​തി​വു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​വാ​ശി​ക്കാ​ര​നാ​യ ട്രം​പ്​ പ്ര​തി​കാ​ര​വാ​ഞ്ഛ​യി​ൽ എ​ന്തെ​ല്ലാം ‘അ​ത്യാ​ഹി​ത​ങ്ങ​ൾ’​ക്കാ​ണ്​ മു​തി​രു​ക​യെ​ന്ന് ഒ​രു നി​ശ്ച​യ​വു​മി​ല്ല. നാ​ലാ​യി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​പ്പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ഈ ​ഭീ​ഷ​ണി ബാ​ധി​ച്ചു. യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം പോ​ലും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​വ​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ലം മു​ട​ങ്ങി. ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ളും ആ​തു​ര​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തെ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള​ സേ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​നാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ-​ക​സ്റ്റം​സ്​ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി ആ​തു​ര സേ​വ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ​പ​ടി​ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. വം​ശീ​യ​വി​ദ്വേ​ഷം ക​ത്തി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യും നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ക​യാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ ശു​ഷ്കാ​ന്തി​യോ​​ടെ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​രം. അ​തി​നു​വേ​ണ്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ മു​ട​ക്കം വ​രാ​ത്ത​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ രാ​ജ്യ​വും ജ​ന​വും ജീ​വ​ൽ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, എ​ല്ലാ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​റ്റ​മൂ​ലി​യാ​യി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ക​യെ​ന്ന ശി​ഥി​ലീ​ക​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​ന്ത്രം പ​യ​റ്റു​ക​യാ​ണ്​ ട്രം​പ്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വെ​ള്ള മേ​ധാ​വി​ത്ത​ത്തി​ലു​റ​ച്ച തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യാ​യി സ്വ​യം പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​​ന്‍റെ പു​റ​പ്പാ​ട്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മോ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി സ്വ​ന്തം ഹി​തം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​വ​ഴി​ക​ളാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ ആ​രാ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 14ന്​ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ​സേ​ന​യു​ടെ 250ാം വാ​ർ​ഷി​കം ത​ന്‍റെ 79ാം ജ​ന്മ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി ട്രം​പ്​ ആ​ച​രി​ച്ചു. അ​ന്നാ​ണ്​ ‘രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വേ​ണ്ട’ എ​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ ​റാ​ലി​ക​ൾ ട്രം​പി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​ലി​മ​ക്ക്​ മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ​‘നോ ​കി​ങ്​​സ്​’ റാ​ലി​ക​ൾ. കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ വം​ശീ​യാ​തി​ക്ര​മം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ട്ടി​മ​റി, ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ​രി​സ്ഥി​തി പ​രി​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​നാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ചെ​ല​വ്​ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്ക​ൽ, ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രു​മൊ​ത്തു​ള്ള ച​ങ്ങാ​ത്ത​മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും ക്ര​മ​ത്തി​ൽ സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും വ​ഴി​മാ​റു​ന്ന പു​തി​യ ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ട​വും സിം​ഹാ​സ​ന​വും വേ​ണ്ട, രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ​വേ​ണ്ട എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി വ​ല​ത്, വം​ശീ​യ തീ​വ്ര​വാ​ദ, ചൂ​ഷ​ക​മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​തി​ന്‍റെ ഈ​റ്റി​ല്ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ൾ ട്രം​പി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ ​സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രാ​ധ​ക​രോ അ​നു​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളോ ആ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ട്രം​പി​സ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ക്ക​ച്ച​ങ്ങാ​യി​മാ​ർ​ക്കും കൂ​ടി​യു​ള്ള താ​ക്കീ​താ​ണ്.

    TAGS:Madhyamam EditorialDonald Trump
