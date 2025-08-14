Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    14 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 6:00 AM IST

    തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​വും സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലും

    തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​വും സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലും
    രാ​​ഷ്ട്ര ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് ശ​​ല്യം അ​​തി​​രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ, ഒ​​ടു​​വി​​ൽ സു​​പ്രീം​കോ​​ട​​തി​​ക്കു​​ത​​ന്നെ നേ​​രി​​ട്ട് ഇ​​ട​​പെ​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. ആ​​റുമാ​​സ​​ത്തി​​നി​​ടെ 40,000 പേ​​ർ​​ക്കാ​​ണ് ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളു​​ടെ ക​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ത്; റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​ട്ട 60ല​​ധി​​കം പേ ​​വി​​ഷ​​ബാ​​ധ കേ​സു​ക​ളി​​ൽ പ​​ല​​തും മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ക​​ലാ​​ശി​​ച്ച വാ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ൽ​​പെ​​ട്ട​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത നീ​​തി​​പീ​​ഠം വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ട​​ത്. ഒ​​രു ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ന് താ​​ങ്ങാ​​വു​​ന്ന​​തി​​ന​​പ്പു​​റ​​മാ​​ണ് അ​​വി​​ടെ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണ​​മെ​​ന്ന് വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി​​യ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ജ​​ഡ്ജി​​മാ​​രാ​​യ ജെ.​​ബി. പ​​ർ​​ദി​​വാ​​ല, ആ​​ർ. മ​​​ഹാ​​ദേ​​വ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന ബെ​​ഞ്ച് ര​​ണ്ടുമാ​​സ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളെ​​യും ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടു. നാ​​യ്ക്ക​​ളെ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ഒ​​രു കാ​​ര​​ണ​​വ​​ശാ​​ലും അ​​വ​​യെ തെ​​രു​​വി​​ലേ​​ക്ക് വി​​ട​​രു​​തെ​​ന്ന​​ത​​ട​​ക്കം സു​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ ഒ​​ട്ടേ​​റെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ ഈ ​​വി​​ധി​​യി​​ലൂ​​ടെ കോ​​ട​​തി ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വി​​ധി പ്ര​​സ്താ​​വ​​ത്തി​​നി​​ടെ, ജ​​സ്റ്റി​​സ് പ​​ർ​​ദി​​വാ​​ല​​യു​​ടെ വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു: ‘‘ഇ​​ത് പൊ​​തു​​ജ​​ന ന​​ന്മ മു​​ൻ​​നി​​ർ​​ത്തി​​യു​​ള്ള​​താ​​ണ്. ഇ​​തി​​ൽ മ​​റ്റു വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പ്ര​​സ​​ക്തി​​യി​​ല്ല. എ​​ത്ര​​യുംപെ​​ട്ടെ​​ന്ന് നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ക; അ​​തു​​വ​​രെ​​യും നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​​റ​​ന്നേ​​ക്കു​​ക. തെ​​രു​​വു​​ക​​ൾ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് മു​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യം. പേ ​​വി​​ഷ​​ബാ​​ധ​​യേ​​റ്റ് മ​​രി​​ച്ചു​​പോ​​യ​​വ​​രെ ആ​​ർ​​ക്കാ​​ണ് തി​​രി​​ച്ചുന​​ൽ​​കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ക?’’ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച ന​​മ്മു​​ടെ നി​​യ​​മ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പോ​​രാ​​യ്മ​​യി​​ലേ​​ക്കും പ്ര​​ശ്നപ​​രി​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​​ത​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ വി​​ര​​ൽ​​ചൂ​​ണ്ടു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, കേ​​ര​​ള​​മ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഈ ​​വി​​ധി​​യി​​ൽ ഒ​​രു​​പാ​​ട് പാ​​ഠ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്.

    രാ​​ജ്യം നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് ആ​​ക്ര​​മ​​ണം മാ​​റി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​ക്ഷ​​രാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ​​ത​​ന്നെ, ന​​മ്മു​​ടെ തെ​​രു​​വു​​ക​​ൾ നാ​​യ്ക്ക​​ൾ കൈ​​യ​​ട​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ അ​​തി​​ശ​​യോ​​ക്തി​​യി​​ല്ല. പാ​​ർ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ലും ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​ക​​ളി​​ലും ക​​ട​​ൽ​​ത്തീ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മു​ത​ൽ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തു​വ​രെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ്വാ​സ്ഥ്യം കെ​ടു​ത്തു​ക​​യും പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ജീ​​വ​​നുത​​ന്നെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​യാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ൾ മാ​റി​യി​രി​​ക്കു​​ന്നു. പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് രേ​​ഖ​​ക​​ൾ അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച്, 2024ൽ 37 ​​ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് തെ​​രു​​നാ​​യു​​ടെ ക​​ടി​​യേ​​റ്റു. മു​​ൻ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്കാ​​ൾ അ​​ഞ്ച് ല​​ക്ഷം കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​ണി​​ത്. തെ​​രു​​വു​​നാ​​​​യു​​ടെ ക​​ടി​​യേ​​റ്റ​​തി​​ന്റെ ഫ​​ല​​മാ​​യി 54 പേ ​​വി​​ഷ​​ബാ​​ധ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്. തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട മ​​റ്റ് അ​​പ​​ക​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മൂ​​വാ​​യി​​ര​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം ആ​​ളു​​ക​​ൾ വേ​​റെ​​യും മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് കീ​​ഴ​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഇ​​ത​​ര ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് ആ​​​ക്ര​​മ​​ണം കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​ണെ​​ന്നാ​ണ് ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ; 2024ൽ, ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ സ​​ഫ്ദ​​ർ​​ജം​​ഗ് ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​യി​​ൽ മാ​​ത്രം തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് ​ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് പ്ര​​വേ​​ശി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം ആ​​ളു​​ക​​ളെ​​യാ​​ണ്. കേ​​ര​​ള​​മ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ്ഥി​​തി​​യും വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മ​​ല്ല. 2024ൽ, ​​​കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ നാ​​യ്​ ക​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ത് 3.17 ല​​ക്ഷം പേ​​ർ​​ക്കാ​​ണ്; പേ ​​വി​​ഷ​​ബാ​​ധ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ 26ഉം. ​​ഈ വ​​ർ​​ഷം ഏ​​ഴുമാ​​സം പി​​ന്നി​​ട്ട​​പ്പോ​​ഴേ​​ക്കും പേ ​​വി​​ഷബാ​​ധ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ 21 ആ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​തും ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​ണം. ഓ​​രോ വ​​ർ​​ഷ​വും തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് ആ​​ക്ര​​മ​​ണ സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളും മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും കൂ​​ടി​​ക്കൂ​​ടി വ​​രുക​​യാ​​ണ്. 10 വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് ഒ​​ന്നേകാ​​ൽ ല​​ക്ഷം പേ​​ർ​​ക്ക് ക​​ടി​​യേ​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യും അ​​ഞ്ച് പേ ​​വി​​ഷ​​ബാ​​ധ മ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​ട​​ത്താ​​ണി​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ര​​ട്ടി​​യി​​ല​​ധി​​ക​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്; മ​​ര​​ണ​​വും അ​​ഞ്ച് മ​​ട​​ങ്ങ് വ​​ർ​​ധി​​ച്ചു. അ​​യ​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലും ഇ​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​സ്ഥ. ഭീ​​തി​​ദ​​മാ​​ണ് അ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​ന്ന് ചു​​രു​​ക്കം. 2019ലെ ​​ഡോ​​ഗ് സെ​​ൻ​​സ​​സ് പ്ര​​കാ​​രം, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ അ​​ഞ്ച് കോ​​ടി​​യി​​ൽ പ​​രം തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളു​​ണ്ട്; 30 ല​​ക്ഷം നാ​​യ്ക്ക​​ൾ ​വി​​വി​​ധ ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ളി​​ലു​​മു​​ണ്ട്. സ്വാ​​ഭാ​വി​​ക പ്ര​​കൃ​​തി​​യി​​ൽ ന​​മ്മു​​ടെ തെ​​രു​​വു​​ക​​ളി​​ൽ ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ള്ള​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ളും കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​ണി​​തെ​​ന്ന് ആ​​ർ​​ക്കും നി​​സ്സം​​ശ​​യം ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടും. അ​​പ്പോ​​ൾ, തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് പ​​രി​​ഹാ​​രം. നാ​​യ്ക്ക​​ളെ കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്കു​​ക, കൂ​​ട്ട​​വ​​ന്ധ്യം​​ക​​ര​​ണം, ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റ​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ​​രി​​ഹാ​​ര നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​കേ​​ട്ടു​​വെ​​ങ്കി​​ലും പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ല​​ത​​രം ത​​ട​​സ്സ​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​തും അ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ വി​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ പോ​​കു​​ന്ന​​തു​​മാ​​ണ് അ​​നു​​ഭ​​വം.

    ഈ ​​ത​​ർ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ചി​​ല കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ബോ​ധ​​പൂ​​ർ​​വംത​​ന്നെ വി​​സ്മ​​രി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​മെ​​ന്ന ഓ​​ർ​​മ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ൽ കൂടി​​യാ​​ണ് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി. അ​​തി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് നി​​ല​​വി​​ലെ നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ദൗ​​ർ​​ബ​​ല്യംത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. ആ​​നി​​മ​​ൽ ബ​​ർ​​ത്ത് ക​​ൺ​​ട്രോ​​ൾ നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ലെ (എ.​​ബി.​​സി റൂ​​ൾ) ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​രുവു​​നാ​​യ് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ത്തി​​ന് പ​​ര്യാ​​പ്ത​​മ​​ല്ല എ​​ന്ന് ഈ ​​വി​​ധി​​ന്യാ​​യം അ​​ടി​​വ​​ര​​യി​​ടു​​ന്നു. തെ​​രു​​വു​​പ​​ട്ടി​​യെ പി​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി വ​​ന്ധ്യം​​ക​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തി ആ​​റു​​ദി​​വ​​സം ശു​​ശ്രൂ​​ഷി​​ച്ച് തി​​രി​​ച്ച് അ​​തേ​​സ്ഥ​​ല​​ത്തുത​​ന്നെ കൊ​​ണ്ടു​​ചെ​​ന്നു​​വി​​ട​​ണം എ​​ന്ന എ.​​ബി.​​സി ച​​ട്ട​​ത്തി​​ലെ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​യെ അ​​സം​​ബ​​ന്ധം എ​​ന്നാ​​ണ് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ബെ​​ഞ്ച് വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. വ​​ന്ധ്യം​​ക​​ര​​ണം ഒ​​രു പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മാ​​യി നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നോ​​ടും കോ​​ട​​തി വി​​യോ​​ജി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. വ​​ന്ധ്യം​​ക​​ര​​ണം നാ​​യ്ക്ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നേ ഉ​​പ​​ക​​രി​​ക്കൂ; ആ​​ക്ര​​മ​​ണം കു​​റ​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ല. മൃ​​ഗ​​ക്ഷേ​​മ സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ​​യും കോ​​ട​​തി അ​​തി​രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യി വി​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. മ​​നു​​ഷ്യ​​ജീ​​വ​​ന് വി​​ല​​ക​​ൽ​​പി​​ക്കാ​​തെ, മൃ​​ഗ​​ക്ഷേ​​മം മാ​​ത്രം മു​​ദ്രാ​​വാ​​ക്യ​​മാ​​കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ യു​​ക്തി ചോ​​ദ്യംചെ​​യ്ത കോ​​ട​​തി, അ​​ത്ത​​രം സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ൾ​​ക്ക് ശ​​ക്ത​​മാ​​യ താ​​ക്കീ​​തും ന​​ൽ​​കി. ഈ​​യ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ് വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യൊ​​രു ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ഴും, കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ പ​​രി​​ഹാ​​ര നി​​​ർ​​ദേ​​ശം എ​​ത്ര​​ക​​ണ്ട് പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്ന ചോ​​ദ്യം ബാ​​ക്കി​​യാ​​ണ്. ഒ​​ന്നാ​​മ​​ത്, ല​​ക്ഷ​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് വ​​രു​​ന്ന തെ​​ര​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളെ എ​​ട്ടാ​​ഴ്ച​​കൊ​​ണ്ട് ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റു​​ക എ​​ളു​​പ്പ​​മ​​ല്ല; എ​​ന്ന​​ല്ല, ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന നാ​​യ്ക്ക​​ളെ എ​​ങ്ങ​​നെ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​മെ​​ന്ന​​തി​​ലും വ്യ​​ക്തത​​യി​​ല്ല.

    അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ള്ള നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ കോ​​ട​​തി​​വി​​ധി​​യി​​ൽ ചി​​ല പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച​​ത്. കേ​​ര​​ളംപോ​​ലെ​​യു​​ള്ള ​​സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ത്ത​​രം ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ൾ ഒ​​രു പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മാ​​യി നേ​​ര​​ത്തേ​​ത​​ന്നെ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വി​​ടെ​​യും പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക ത​​ട​​സ്സ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്. ജ​​ന​​സാ​​ന്ദ്ര​​ത കൂ​​ടി​​യ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് എ.​​ബി.​​സി സെ​​ന്റ​​റു​​ക​​ൾപോ​​ലും സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​ൻ നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്നി​രി​ക്കെ നൂ​​റു​​ക​​ണ​​ക്കി​​ന് നാ​​യ്ക്ക​​ളെ പാ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഷെ​​ൽ​​ട്ട​​റു​​ക​​ളു​​ടെ കാ​​ര്യം പ​​റ​​യേ​​ണ്ട​​തി​​ല്ല​​ല്ലോ. ഇ​​വി​​ടെ നാ​​ട്ടു​​കാ​​രെ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നും ക​​ഴി​​യി​​ല്ല. ഇ​​ത്ത​​രം കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സു​​ര​​ക്ഷാ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​മോ എ​​ന്ന ആ​​ശ​​ങ്ക ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലു​​ണ്ട്. തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളെ കൂ​​ട്ട​​ത്തോ​​ടെ കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്ക​ലും പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മ​​ല്ല. ചു​​രു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ, തെ​​രു​​വു​​നാ​​യ്ക്ക​​ളെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​ൻ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സ​​മ​​​ഗ്ര​​വും ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​വു​​മാ​​യ പ​​രി​​ഹാ​​ര നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​നി​​യും ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​രേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.

