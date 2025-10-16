Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 6:01 AM IST

    മു​ന​മ്പം: ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ

    മു​ന​മ്പം: ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ
    മു​ന​മ്പം വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി പ്ര​ശ്ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ച്ച സി.​എ​ൻ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ നി​യ​മ​നം സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രാ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഈ ​മാ​സം 10ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ത​ർ​ക്ക​വി​ഷ​യ​ത്തെ പു​തി​യ വി​താ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​മീ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​നം അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ന​ൽ​കി​യ വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സു​ശ്രു​ത് അ​ര​വി​ന്ദ് ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, വി.​എം. ശ്യാം ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി. വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പു ക​ൽ​പി​ച്ച വ​ഖ​ഫ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ച്ച​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ നേ​ര​ത്തേ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    മു​ന​മ്പം ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്താ​ണെ​ന്ന വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​രീ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യും അ​തി​നാ​ധാ​ര​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​മാ​ണ് കോ​ട​തി ക​മീ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​നം ശ​രി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​നം ശ​രി​വെ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ളേ​റെ അ​ന​ന്ത​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും -ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​ക്കാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ-​വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​നും അ​നു​കൂ​ല​വും പ്ര​തി​കൂ​ല​വു​മാ​യി ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ ഭൂ​മി​യു​ടെ ഉ​ട​മാ​വ​കാ​ശം നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​നെ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള ചി​ല പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​നും നി​യ​മാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും ക്ഷ​ത​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​നും പ്ര​സ്തു​ത പ​രാ​മ​ർ​ശം റ​ദ്ദാ​ക്കി​ക്കി​ട്ടാ​നും ബോ​ർ​ഡ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യാ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഈ ​കോ​ണി​ലൂ​ടെ​യാ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ൾ അ​തി​നെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ക എ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യും വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക സ്വാ​ഭാ​വി​കം.

    1950ൽ ​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖ് സേ​ട്ട് ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ന്​ മു​ന​മ്പം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ 404 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി പ്ര​സ്തു​ത കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​മാ​ണ​പ്ര​കാ​രം കേ​വ​ലം ദാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നു വ​ഖ​ഫ് ദാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​നം അ​തി​നു ക​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. ഭൂ​മി​യു​ടെ ഈ ​സ്വ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ്മെ​ൻ​റ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്നു തോ​ന്നി​യ രീ​തി​യി​ൽ ഭൂ​മി പ​ല​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​ൽ​ക്കു​ക​യും വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​വ താ​മ​സ​ത്തി​നും വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​സ്തു​ത​ഭൂ​മി യ​ഥാ​വി​ധി വാ​ങ്ങു​ക​യും അ​വ​യ്ക്കു സ്വ​ത്ത് നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും വ​ന്നു. സി​ദ്ദീ​ഖ് സേ​ട്ടി​ന്‍റെ ദാ​ന​രേ​ഖ​യി​ൽ വ​ഖ​ഫ് ദാ​ന​മാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​യു​ക​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ന് ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​തി​നു വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വ​മി​ല്ലെ​ന്നും വി​ധി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. 1923, 1954, 1995 എ​ന്നീ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ഖ​ഫ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ന​മ്പം ഭൂ​മി കേ​വ​ലം ഒ​രു ദാ​നാ​ധാ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. അ​ന്യ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​ക്കൂ​ടാ​ത്ത മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ്ഥി​ര​ദാ​ന​മാ​ണ് അ​തെ​ന്ന വാ​ദം, അ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ല ഉ​ട​മ​ക​ളും കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ക​യും പാ​ർ​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ണി​യു​ക​യും നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴൊ​ന്നും ഇ​ട​പെ​ടാ​തെ 2008ൽ ​ഇ​തു സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി നി​സാ​ർ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 2019ൽ ​വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഇ​ത് വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​തി​ലു​മ​പ്പു​റ​മു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളോ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ ആ​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തോ​ടൊ​പ്പം കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും ബോ​ർ​ഡ് ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു എ​ന്നു വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കും വി​ധ​മാ​ണ്. വി​വാ​ദ ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് വ​രു​ത്തി​യ കാ​ല​വി​ളം​ബ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ അ​തു ചെ​യ്ത​തും വി​മ​ർ​ശ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഒ​രു സു​പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ഇ​ങ്ങെ​ടു​ത്തു​ക​ള​യാ​മെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത​ല്ല എ​ന്ന​തും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടു കൂ​ടി​യ ഒ​രു ഭൂ​ഭാ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണി​തെ​ല്ലാം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി​യ കാ​ല​ത്തെ രേ​ഖ​ക​ളും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യാ​യി ഇ​വ്വി​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ‘നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​മു​ദ്ര ന​ൽ​കി​യാ​ൽ, നാ​ളെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം, താ​ജ് മ​ഹ​ലോ ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യോ, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ മ​ന്ദി​ര​മോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​കോ​ട​തി​യു​ടെ​ത​ന്നെ കെ​ട്ടി​ട​മോ, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രേ​ഖ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തി​ന്റെ ബ്ര​ഷു​കൊ​ണ്ട് ചാ​യ​മ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്​’ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്തി​ക​ളു​ടെ ശ​രി തെ​റ്റു​ക​ളും നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​മ​പീ​ഠ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം വ​ക​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​ത്ത​രം ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​സ്സും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് മു​ന​മ്പം വി​ധി വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

