Madhyamam
    Editorial
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 6:01 AM IST

    ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ട്രം​പി​നെ​ന്തു കാ​ര്യം?

    ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ട്രം​പി​നെ​ന്തു കാ​ര്യം?
    സ​ർ​വ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​റ്റി​ൽ പ​ര​ത്തി വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ക​ട​ന്നു ക​യ​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ദൂ​റോ​യെ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പോ​യി ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​ക്കി​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വി​ചി​ത്ര​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശ ത്വ​ര ത​ല​ക്കു​പി​ടി​ച്ച മ​ട്ടി​ൽ പാ​ഞ്ഞു​ന​ട​പ്പാ​ണ്. ആ​ർ​ട്ടി​ക് ധ്രു​വ​ത്തി​ലു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദ്വീ​പാ​യ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് വി​ല​കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങു​മെ​ന്നു വീ​മ്പു​പ​റ​ഞ്ഞ ട്രം​പ്​ മ​റ്റൊ​രി​ക്ക​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രേ ജ​ന​ശ​ബ്ദം വ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ട്രം​പി​ന്റെ തേ​ട്ടം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​വാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തേ​ക്കും. നേ​ര​ത്തേ, ഒ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് വി​ല​യ്ക്ക് വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം ട്രം​പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കു വെ​ച്ച​ത​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ദ്വീ​പി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യാ​യ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക് മാ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, വേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ സൈ​നി​ക ശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​ക്ക​ള​യാം എ​ന്ന സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​മോ​ഹം ട്രം​പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​നി​ക​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. 60,000ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ദ്വീ​പി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യാ​യ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ജ​ന​സം​ഖ്യ അ​ഞ്ച​ര മി​ല്യ​ൺ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടേ​ത് 330 മി​ല്യ​നാ​ണ്. സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​യി​ലു​മു​ണ്ട്​ ഈ ​ഭീ​മ​ൻ വ്യ​ത്യാ​സം. അ​തി​നാ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ഒ​രു സൈ​നി​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, റ​ഷ്യ​യും ചൈ​ന​യും അ​തു നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല എ​ന്ന​തും സ​ത്യം.

    നാ​റ്റോ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കും അ​മേ​രി​ക്ക​യും പ​ര​സ്പ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ഒ​രു അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ നാ​റ്റോ​യു​ടെ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ. നാ​റ്റോ​യി​ലെ ഒ​രു അം​ഗ​രാ​ജ്യം​ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​ന്നി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ലോ​ക ക്ര​മം ത​ല​കീ​ഴാ​വും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ട്രം​പ് പ്ര​സ്താ​വ​ന വ​ന്ന ഉ​ട​നെ, അ​തോ​ടെ നാ​റ്റോ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​മെ​ന്നു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ക​ണ്ണു​ണ്ടാ​വാ​ൻ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഐ​സ് നി​റ​ഞ്ഞ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്തി​നു വേ​ണ്ട​താ​യ പ​ല ധാ​തു​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വ​വ്യാ​പി​യാ​യ സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ടേ​ഴ്സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​പൂ​ർ​വ​ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ​വും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​വ വേ​ണം. അ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് ആ​ണ​വോ​ർ​ജ​വും ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യൂ​റേ​നി​യ​വും. വി​വി​ധ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ​ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ ഇ​ന്ന് മേ​ൽ​ക്കൈ ഉ​ള്ള ചൈ​ന​യും ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ടേ​ഴ്സി​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന താ​യ്‌​വാ​നെ ചൈ​ന പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നെ ആ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ചൈ​നീ​സ് വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രും. ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​വും ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​ഗോ​ള താ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം നാ​വി​ക​യോ​ഗ്യ​മാ​യി വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്കും യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​വും.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മോ​ഹം ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ-​ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​റ്റോ ഐ​ക്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ൽ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നാ​റ്റോ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ത​ട​യു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​തി​രോ​ധ വ​കു​പ്പും സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നാ​റ്റോ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കാ​നോ ഉ​പ​രോ​ധ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ സ്റ്റേ​റ്റ് ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു കൂ​ടാ. നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ പ​ണം നാ​റ്റോ​യെ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്കോ സ​ഖ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു കൂ​ടാ എ​ന്ന്​ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സെ​ന​റ്റ​ർ ജീ​ൻ ഷ​ഹീ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ബി​ൽ പാ​സാ​യാ​ൽ ത​ന്നി​ഷ്ട​പ്ര​കാ​ര​വും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യും നാ​റ്റോ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ വീ​ഴും.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ ട്രം​പി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ഗ്രീ​ന്‍ല​ന്‍ഡ് അ​ന്നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ഡെ​ന്മാ​ര്‍ക്കി​നും ഗ്രീ​ന്‍ല​ന്‍ഡി​നും മാ​ത്ര​മേ അ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ളൂ എ​ന്നും ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ന്‍സ്, ജ​ര്‍മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, പോ​ള​ണ്ട്, സ്‌​പെ​യി​ന്‍, ഡെ​ന്മാ​ര്‍ക് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യോ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കോ ഏ​താ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ന്നി​വി​ടെ ഈ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക് എ​ന്നു​ത്ത​രം പ​റ​യു​മെ​ന്ന് ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യെ​ൻ ഫ്രെ​ഡ്രി​ക് നെ​ൽ​സ​ണും ത​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം റ​ഷ്യ​ൻ, ചൈ​നീ​സ് നാ​വി​ക സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ള്ള​തു​കാ​ര​ണം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണു ട്രം​പ് സി​ദ്ധാ​ന്തം. എ​ന്നാ​ൽ, ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രാ​​വേ​ണ്ട, സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ​യും സ്വ​ത്വ​വും സം​സ്കാ​ര​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണാ​വ​ശ്യം, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ൽ അ​തു പ​റ്റി​ല്ല’ എ​ന്നാ​ണ്​ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ ര​ണ്ടു ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ട്രം​പ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ കൈ​വെ​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടേ​താ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​മാ​ണ്. അ​ധി​ക​മാ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു ദ്വീ​പി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു വി​പ​ര്യ​യം സം​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ആ​രും നി​ന​ച്ചി​രി​ക്കി​ല്ല.

